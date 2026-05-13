Schicksalsspiel in Mannheim: Türkspor Neckarsulm kämpft gegen Abstieg

Die Ausgangslage für die Begegnung um 15:30 Uhr könnte kaum brisanter sein. Während der VfR Mannheim mit 63 Punkten den zweiten Tabellenplatz festigt, rangiert der Aufsteiger aus Neckarsulm mit 33 Zählern auf dem 14. Platz. Die Tabellensituation ist an Grausamkeit kaum zu überbieten: Punktgleich mit dem 1. Göppinger SV (13. Platz) steht die Mannschaft nur einen einzigen Punkt vor dem FSV Hollenbach (32 Punkte) und zwei Zähler vor dem Türkischen SV Singen (31 Punkte).

Das letzte Heimspiel gegen den nun feststehenden Meister VfR Aalen hinterließ Spuren in der Seele des Vereins. Vor 750 Zuschauern musste sich die Elf unter der Leitung von Uwe Rapolder und Spielertrainer Julian Grupp mit 0:4 geschlagen geben. Die Treffer von Luigi Campagna in der 30. Minute sowie der Handelfmeter von Reece Hannam (53.) brachten Neckarsulm früh auf die Verliererstraße. In der Schlussphase besiegelten Vico Meien (76.) und Sasa Maksimovic (78.) das deutliche Ergebnis. Diese Niederlage gegen den Spitzenreiter, der mit 77 Punkten einsam seine Kreise zieht, gilt es nun abzuschütteln, um gegen den nächsten Hochkaräter der Liga zu bestehen.

Offene Rechnung nach dem bitteren Hinspiel

Zusätzliche Motivation schöpft die Mannschaft aus dem Wunsch nach Wiedergutmachung für das Hinspiel. Damals unterlag Türkspor Neckarsulm vor 300 Zuschauern mit 1:4. Ein Blitzstart der Mannheimer durch Kevin Krüger (1.), Shaban Veselaj (4.) und Sven Mende (9.) sorgte bereits früh für Entsetzen. Zwar konnte Pascal Sohm in der 11. Minute noch auf 1:3 verkürzen, doch Lennart Thum markierte in der 81. Minute den Endstand. Solch frühe Unkonzentriertheiten darf sich das Team am Samstag nicht erlauben, wenn es gegen die Offensivkraft des VfR Mannheim bestehen will.

Hoffnung im dramatischen Saisonendspurt

Das rettende Ufer ist für den Aufsteiger trotz der Schwere der Aufgabe greifbar. Für Neckarsulm ist es die Zeit der Besinnung auf die eigene Stärke, um in der Fremde über sich hinauszuwachsen und die notwendigen Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.