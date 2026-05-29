Schicksalsspiel in Lunzenau – Krönt sich Markkleeberg zum Meister?

– Foto: Jakob Reiche

Die Sachsenklasse Nord biegt auf die Zielgerade ein, und am 27. Spieltag liegen die Nerven an allen Ecken der Liga blank. Während die Kickers 94 Markkleeberg mit einem komfortablen Vorsprung von zehn Punkten der Meisterschaft entgegensehen, tobt dahinter ein erbitterter Kampf um die Plätze im Oberhaus. Doch das größte Drama spielt sich am Ende des Tableaus ab. In Lunzenau steht am Sonntag ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt an, das über die sportliche Zukunft zweier Vereine entscheiden kann. Gleichzeitig brennen die Kellerkinder aus Borna und Gröditz auf ihre wohl letzten Chancen, um das rettende Ufer irgendwie noch in Sichtweite zu halten.

Morgen, 14:00 Uhr Meißner SV 08 Meißner SV VfB Zwenkau 02 VfB Zwenkau 14:00 PUSH

Der Meißner SV 08 empfängt den VfB Zwenkau 02 und steckt nach drei schmerzhaften Niederlagen in Folge in einer echten Formkrise. Die Domstädter sind auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht und müssen dringend reagieren, um den freien Fall zu stoppen. Im Hinspiel zeigte Meißen beim 4:1-Erfolg in Zwenkau noch seine ganze Klasse, als Richie Mike Melzer und Scott Spallek jeweils doppelt trafen. Zwenkau rangiert mit 34 Punkten auf dem zehnten Platz und reist nach dem jüngsten Unentschieden gegen Liebertwolkwitz ohne großen Druck an. Für Meißen hingegen geht es um Wiedergutmachung vor den eigenen Fans und um die Rückkehr zu alter Offensivstärke.

---

In Liebertwolkwitz gastiert am Samstagnachmittag der unangefochtene Spitzenreiter aus Markkleeberg. Die Hausherren belegen mit 42 Punkten den siebten Rang und wollen dem großen Favoriten ein Bein stellen. Dass dies eine Herkulesaufgabe wird, zeigt der Blick auf das Hinspiel, welches die Kickers souverän mit 3:0 für sich entschieden. Damals schossen Christian Freyer und Xaver Franz Gersöne den Heimsieg heraus. Markkleeberg strotzt nach dem jüngsten Erfolg gegen Wilsdruff vor Selbstbewusstsein und will mit einem weiteren Dreier die Sektkorken endgültig knallen lassen. ---

Für die SG Motor Wilsdruff wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Auf dem 14. Platz liegend, bittet die Mannschaft den Tabellendritten SV Panitzsch/Borsdorf 1920 zum Tanz. Die Gastgeber müssen ein Trauma aus dem Hinspiel bewältigen, als sie in Panitzsch mit 0:6 unter die Räder kamen. Tristan Kane Hanschmann zerlegte die Wilsdruffer Defensive damals mit einem Dreierpack fast im Alleingang. Panitzsch benötigt im Kampf um die Vizemeisterschaft jeden Zähler und geht als klarer Favorit in die Partie, während Wilsdruff im Kampf gegen die vier Abstiegsplätze nur mit purer Leidenschaft dagegenhalten kann. ---

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie II Bornaer SV 91 Borna 14:00 PUSH

Die Reserve der BSG Chemie Leipzig bittet am Sonntag den Bornaer SV 91 zum Duell. Die Chemiker stehen mit 35 Punkten auf dem neunten Platz im gesicherten Mittelfeld und können befreit aufspielen. Ganz anders die Gemütslage beim Aufsteiger aus Borna: Mit 18 Punkten auf dem vorletzten Platz schwinden die Hoffnungen auf den Klassenerhalt von Woche zu Woche. Das Hinspiel war ein packender Schlagabtausch, der nach Toren von Marvin Strankmüller und Ennio Majetschak am Ende mit einem 2:2-Unentschieden endete. Borna ist zum Siegen verdammt. ---

So., 31.05.2026, 14:30 Uhr Leipziger SC 1901 Leipziger SC SV Naunhof 1920 SV Naunhof 14:30 PUSH

Ein echtes Topspiel erwartet die Zuschauer, wenn der Tabellenzweite Leipziger SC 1901 den SV Naunhof 1920 empfängt. Die Leipziger Aufsteiger spielen eine furiose Saison und wollen ihren Vorsprung auf die Verfolger verteidigen. Naunhof tankte beim fulminanten 4:1 gegen Meißen mächtig Selbstvertrauen und schielt auf den fünften Platz. Das Hinspiel gewannen die spielstarken Leipziger in Naunhof mit 4:2, wobei Dong-Min Kim bereits in der 6. Minute den Torreigen eröffnete. Die Fans dürfen sich auf eine intensive und torreiche Begegnung zweier offensivfreudiger Mannschaften freuen. ---

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SV Fortschritt Lunzenau SV Lunzenau SC Hartenfels Torgau 04 Hartenfels 15:00 PUSH

Am Sonntag steigt in Lunzenau das absolute Schicksalsspiel des Spieltags. Der Tabellenzwölfte SV Fortschritt Lunzenau empfängt den SC Hartenfels Torgau 04, der mit 22 Punkten nur vier Zähler hinter den Hausherren auf Platz 13 rangiert. Gewinnt Lunzenau, wäre das ein Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Torgau hingegen brennt auf Revanche für das enge Hinspiel, das die Hartenfelser glücklich mit 2:1 für sich entschieden, als Steven Hache in der 82. Minute den Siegtreffer markierte. Es ist ein Duell auf Biegen und Brechen, in dem Fehler tödlich sein können. ---

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr HFC Colditz Colditz FV Gröditz 1911 FV Gröditz 15:00 PUSH

Der HFC Colditz bittet das Tabellenschlusslicht FV Gröditz 1911 zum ungleichen Duell. Die Hausherren lauern auf Platz vier und haben die Vizemeisterschaft dicht vor Augen. Beim Blick auf das Hinspiel dürfte den Gästen aus Gröditz noch immer der Angstschweiß auf der Stirn stehen, als sie im eigenen Stadion mit 1:9 deklassiert wurden. Justin Lungwitz erwischte damals einen geschichtsträchtigen Tag und erzielte vier Treffer. Gröditz hat mit 16 Punkten kaum noch Chancen auf Rettung und reist als krasser Außenseiter an, während Colditz seine offensive Muskeln erneut spielen lassen will. ---

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SV Lindenau 1848 Lindenau Radefelder SV 90 Radefeld 15:00 PUSH

Der SV Lindenau 1848 empfängt den Radefelder SV 90 zum Abschluss des Spieltags. Lindenau hat sich mit 30 Punkten auf den elften Platz vorgearbeitet und will den Klassenerhalt in den nächsten Spielen endgültig eintüten. Radefeld steht mit 39 Punkten auf dem achten Rang im Niemandsland der Tabelle. Das Hinspiel entschied Lindenau durch ein dramatisches Last-Minute-Tor von Ahmed Fato in der 90.+3. Minute mit 1:0 für sich. Die Hausherren wollen diesen Erfolg vor heimischer Kulisse wiederholen, um sich aller Abstiegssorgen zu entledigen, während Radefeld auf eine spielerische Revanche sinnt.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________