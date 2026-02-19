Schicksalsspiel im Tabellenkeller: Hollenbachs Jagd nach der Revanche

Trotz der widrigen Umstände wurde im physischen Bereich hart gearbeitet. Der Trainer schätzt die Lage realistisch ein: „Nichtsdestotrotz haben wir im körperlichen Bereich, glaube ich, ordentlich gearbeitet. Sind vielleicht bei einem 90-prozentigen Fitnesszustand. Den Rest müssen wir uns einfach über die Spiele jetzt auch noch holen.“

Die Wochen vor diesem Pflichtspielauftakt waren für den FSV Hollenbach und seinen Trainer Reinhard Schenker alles andere als gewöhnlich. Der Winter in Hollenbach zeigte seine unerbittliche Seite und legte die Pläne des Trainerstabs zeitweise auf Eis. „Es steht eine ganz wichtige Partie bevor. Zeitgleich natürlich auch der Auftakt in die Restrückrunde. Wir hatten eine ordentliche Vorbereitung, auch wenn die Vorbereitung natürlich gute anderthalb Wochen einfach ein bisschen unterbrochen wurde durch die extremen Schneefälle in Hollenbach, wo wir eigentlich gar nicht auf dem Platz trainieren konnten“, resümiert Reinhard Schenker die schwierigen Bedingungen.

Ungewissheit vor dem Kellerduell

Die Tabellensituation verleiht der Reise nach Denzlingen eine enorme Brisanz. Während der FSV Hollenbach mit 20 Punkten auf Rang 16 rangiert, steht der FC Denzlingen mit nur 10 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz 18. Es ist ein Spiel zweier Mannschaften, die sportlich gesehen mit dem Rücken zur Wand stehen. „Ich denke, dass man zu Beginn so einer Restrückrunde nie so richtig weiß, was auf einen zukommt nach so einer langen Pause. Der FC Denzlingen hat zwei Spieler abgegeben, die in der Vorrunde sehr viel gespielt haben. Daher weiß man auch nicht sicher, wie das taktisch beim Gegner aussehen wird“, erklärt Reinhard Schenker.

Dennoch ist der Glaube an die eigene Stärke unerschüttert: „Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in der Lage sein werden, ein gutes Spiel zu machen, weil wir uns auf einem ganz guten Level befinden.“

Lehren aus der Generalprobe

Die Generalprobe verlief mit einem 1:1-Unentschieden gegen das Verbandsliga-Schlusslicht VfR Heilbronn eher verhalten. Hannes Scherer hatte den FSV in der 26. Minute in Führung gebracht, bevor Anthony Syhre in der 57. Minute für den Endstand sorgte. Doch die Ergebnisse der Vorbereitung sieht der Coach differenziert: „Unsere Testspiele waren bis dahin mit Abstrichen von ein, zwei Halbzeiten eigentlich auch sehr ordentlich. Unser Plan ist ganz klar und wir haben sehr gute Ansätze gesehen, die wir jetzt im Pflichtspiel auf den Platz bringen wollen.“

Einzig die Chancenverwertung bereitet noch Sorgen: „Ein bisschen Probleme hat man in der Chancenverwertung in der Vorbereitung, aber auch da sind wir zuversichtlich, dass wir einfach Woche für Woche oder Training für Training den nächsten Step machen, uns da einfach ein bisschen weiterentwickeln, ein bisschen effizienter werden.“

Kampfansage für die Revanche

Das Hinspiel brennt noch immer wie eine offene Wunde im Gedächtnis der Hollenbacher. Vor 200 Zuschauern setzte es eine bittere 0:3-Heimpleite durch Tore von Sebastian Weizel (45.+5), Anes Vrazalica (47.) und Sandro Rautenberg (49.). Ein solcher Auftritt soll sich nicht wiederholen. „Ich denke, wir werden alle hoch motiviert sein, genauso wie der Gegner auch. Für den Gegner ist es vielleicht schon die letzte Chance, nochmal ranzukommen. Für uns ist es natürlich auch die Pflicht, alles auf den Platz zu lassen, unser Herz und unsere Leidenschaft auf den Platz zu lassen, um dann erfolgreich sein zu können“, betont Reinhard Schenker mit Blick auf die notwendigen Tugenden.

Der Plan für den Erfolg

In einem Spiel, in dem es um so viel geht, zählt zuerst das Fundament. „Klar ist natürlich: In so einem Spiel zweier Mannschaften, die im Tabellenkeller stehen, wird es erstmal über den Einsatz gehen, erstmal über Laufbereitschaft gehen, die Annahme des Kampfes“, so der Trainer. Doch Kampf allein reicht nicht, Hollenbach will auch spielerisch überzeugen: „Dann wollen wir aber natürlich mit dem Ball auch die Dinge umsetzen, die wir uns erarbeitet haben. Wir wollen eine klare Struktur im Spiel haben, wollen den Gegner unter Druck setzen, mit Ball gegen den Ball und wollen dementsprechend dann über diese Komponenten auch erfolgreich sein.“

Hoffnung auf den dreifachen Punktgewinn

Der Respekt vor der Liga ist groß, doch die Zielsetzung für Samstag ist eindeutig. „Dann denke ich, dass wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben, in Denzlingen zu punkten. Wir hoffen natürlich, dass wir dreifach punkten. Aber wie gesagt, wir haben in der Vorrunde gesehen, dass, wenn wir unsere Leistung nicht bringen, wir gegen jeden Gegner auch deutlich verlieren können, wie beim 0:3 im Hinspiel“, warnt Reinhard Schenker.

Mit einer veränderten Mentalität soll der Bock umgestoßen werden: „Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir mit einer anderen Einstellung da reingehen werden als im Hinspiel. Von dem her bin ich zuversichtlich, hoffe auf ein gutes Spiel bei hoffentlich nicht so schlechtem Wetter und mit einem hoffentlich erfolgreichen Ende für uns.“