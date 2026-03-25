Schicksalsspiel im Abstiegskampf: Babelsberg erwartet Chemie Leipzig

Die Situation im Tabellenkeller der Regionalliga Nordost spitzt sich bedrohlich zu. Durch den drohenden Abstieg von Erzgebirge Aue aus der 3. Liga wird es immer wahrscheinlicher, dass es am Ende der Saison mindestens drei Absteiger geben wird. Damit sind beide Kontrahenten akut gefährdet, in die Oberliga abzustürzen. Genau diese Konstellation macht das Nachholspiel zwischen dem SV Babelsberg 03 und der BSG Chemie Leipzig zu einem existenziellen Kräftemessen.

Bei einer Niederlage würde die BSG Chemie Leipzig jedoch punktgleich heranrücken und bei einem besonders hohen Sieg sogar vorbeiziehen. Die Marschroute für den SV Babelsberg 03 ist daher klar: Man muss die formstarken Gäste definitiv auf Abstand halten.

Der SV Babelsberg 03 rangiert derzeit mit 24 Punkten aus 24 Spielen auf dem 15. Platz. Die BSG Chemie Leipzig liegt mit 21 Punkten aus 25 Partien direkt dahinter auf Platz 16. Bei einem Sieg könnten die Babelsberger bis auf Platz 13 springen, vorbei am Greifswalder FC und, unter vorbehalt aufgrund des Torverhältnisses, dem BFC Dynamo.

Heimschwäche trifft auf Auswärtsmisere

Sorgen bereitet den Hausherren vor allem weiterhin die Bilanz im heimischen Stadion. Der SV Babelsberg 03 ist das schwächste Heimteam der Liga; erst zwei Spiele konnten zuhause gewonnen werden, der gesamte Rest ging verloren. Auch die jüngste Ausbeute ist mager: Aus den vergangenen fünf Spielen holte die Mannschaft lediglich vier Punkte, wobei einzig gegen den FC Eilenburg ein knapper 2:1-Sieg gelang.

Ganz anders präsentiert sich die BSG Chemie Leipzig: Die Sachsen holten aus den letzten fünf Begegnungen starke acht Punkte, darunter wichtige Siege gegen den Chemnitzer FC und den FSV 63 Luckenwalde. Die Leipziger befinden sich in immer besserer Form und rücken dem SV Babelsberg 03 bedrohlich nahe.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Babelsberger bleibt jedoch die ebenfalls deutliche Auswärtsschwäche des Gegners, denn die BSG Chemie Leipzig konnte in der Fremde bislang erst einen einzigen Sieg einfahren.

Bitterer Rückschlag in Leipzig

Gegen den Tabellenführer 1. FC Lokomotive Leipzig unterlag das Team von Trainer Johannes Lau denkbar knapp mit 1:2. Vor 3889 Zuschauern brachte Dorian Cevis den 1. FC Lokomotive Leipzig in der 74. Minute in Führung. Der SV Babelsberg 03 bewies jedoch geistige Reife und Theo Ogbidi erzielte in der 77. Minute den schnellen Ausgleich. In der 89. Minute besiegelte Stefan Maderer dann aber doch den bitteren K.o. für die Babelsberger.

Erschwerend kommt hinzu, dass in der 80. Minute Paul-Roman Wegener die Rote Karte sah und nun schmerzlich fehlen wird.

Warnung vor dem Leipziger Torgaranten

Die BSG Chemie Leipzig tankte hingegen in ihrem letzten Spiel weiteres Selbstvertrauen für den Abstiegskampf. Die von Alexander Schmidt trainierte Mannschaft besiegte den FSV 63 Luckenwalde mit 1:0. Den entscheidenden und befreienden Treffer markierte Rajk Lisinski in der 30. Minute.

Höchste Alarmbereitschaft gilt für die Abwehr des SV Babelsberg 03 am Freitag jedoch bei einem ganz bestimmten Spieler: Stanley Ratifo. Der Stürmer steht in dieser Saison bereits wieder bei starken zehn Toren und beweist der BSG Chemie Leipzig Jahr für Jahr aufs Neue, was sie an ihm haben. Ihn zu kontrollieren, wird eine der absolut wichtigsten Aufgaben sein.

Das Hinspiel als Blaupause?

Mut machen dürfte dem SV Babelsberg 03 der Blick auf das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison. Im Hinspiel sicherte sich die Mannschaft, damals noch unter Trainer Ronny Ermel, einen spektakulären 3:2-Auswärtssieg bei der BSG Chemie Leipzig, die zu diesem Zeitpunkt noch von Adrian Alipour gecoacht wurde.

Vor ausverkauftem Stadion eröffnete Luis Müller in der 27. Minute den Torreigen für die Gäste. Nach dem Ausgleich durch Julius Hoffmann (39.) traf Tino Schmidt per Foulelfmeter (44.) zur erneuten Führung. George Didoss baute den Vorsprung in der 71. Minute nervenstark auf 3:1 aus. Dass Stanley Ratifo in der 90. Minute noch zum 2:3 traf, änderte nichts mehr am immens wichtigen Auswärtserfolg der Babelsberger.

Genau diese absolute Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor braucht der SV Babelsberg 03 am Freitag erneut, um das Schreckensgespenst Oberliga abzuwehren.