Schicksalsspiel für Dynamo Dresden: Abstiegs-Saisonfinale gegen Kiel

Doch in der Rückrunde präsentierte sich die Mannschaft in einer völlig neuen Verfassung. Die Neuzugänge Robert Wagner, Jonas Sterner, Jason Ceka, Ben Bobzien und Thomas Keller etablierten sich als sofortige Verstärkungen und sicherten durch individuelle Leistungen wichtige Punkte. Der Schlüssel zum Aufschwung lag jedoch nicht in der Offensive, die sich mit 28 Treffern (gegenüber 24 in der Hinrunde) nur faktisch leicht verbesserte, sondern in der neu gewonnenen defensiven Stabilität.

Dass die SG Dynamo Dresden am letzten Spieltag überhaupt noch die Chance auf den direkten Klassenerhalt in der eigenen Hand hat, gleicht nach der desolaten Hinrunde einer beachtlichen Aufholjagd. Zur Saisonhälfte lag die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz, der Rückstand auf den Relegationsrang betrug vier Punkte. Der Weg in die Drittklassigkeit schien vorgezeichnet.

Musste die SGD in der Hinrunde noch 34 Gegentore hinnehmen und blieb kein einziges Mal ohne Gegentreffer, so kassierte man in der Rückrunde bislang lediglich 18 Tore und konnte in sechs Partien die Null halten.

Eine Achterbahnfahrt der Ergebnisse

Trotz der deutlichen Leistungssteigerung blieben die Resultate in den vergangenen Wochen überaus wechselhaft. Auf wichtige und souveräne 2:0-Siege gegen den 1. FC Nürnberg und den VfL Bochum folgte ein enttäuschender Auftritt bei der 1:3-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Nach einem nervenaufreibenden 1:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern verpassten die Dresdner in der vergangenen Woche durch eine 1:2-Niederlage bei Eintracht Braunschweig den vorzeitigen Klassenerhalt, ein einziger Punkt hätte vermutlich bereits genügt.

Das Spiel in Braunschweig war dabei ein Spiegelbild der gesamten Saison. Ein Personalschock dezimierte die Defensive, da im Spielverlauf gleich drei Innenverteidiger (Julian Pauli, Friedrich Müller und in der zweiten Halbzeit Thomas Keller) ausfielen. Nach einem 0:2-Rückstand scheiterte Kapitän Stefan Kutschke in der 67. Minute mit einem Foulelfmeter am Braunschweiger Torhüter, ehe in der 86. Minute durch Lukas Boeder doch noch der Anschlusstreffer gelang. Das Pech gipfelte in einem Lattenschuss von Tony Menzel in der Nachspielzeit.

Die Rechenspiele vor dem Finale gegen Kiel

Vor dem entscheidenden Heimspiel gegen Holstein Kiel am Sonntag um 15:30 Uhr ist die Tabelle äußerst eng. Aktuell steht Dresden mit 38 Punkten auf Rang 13, dicht gefolgt von Braunschweig, Düsseldorf (je 37) und Bielefeld (36) auf dem Relegationsplatz.

Die Rechnung für das Saisonfinale ist komplex: Dresden benötigt mindestens einen Punkt, falls Braunschweig, Düsseldorf und Bielefeld ihre Spiele gewinnen. Sollte Arminia Bielefeld dabei jedoch mit mehr als drei Toren Unterschied gegen Hertha BSC siegen, wäre Dynamo gegen Kiel zwingend auf einen Sieg angewiesen, um nicht abzurutschen.

Lassen hingegen Braunschweig, Düsseldorf oder Bielefeld auch nur einen Punkt liegen (Unentschieden oder Niederlage), hat Dynamo Dresden mit mindestens Platz 15 den Klassenerhalt sicher. Verlieren die Dresdner jedoch und die drei Verfolger gewinnen zeitgleich, ist der Sturz auf den 16. Tabellenplatz garantiert. Mit einem eigenen Heimsieg hat Dynamo den Klassenerhalt aus eigener Kraft in der Hand.

Großer personeller Umbruch im Sommer

Unabhängig vom Ausgang des Kiel-Spiels steht der Verein im Sommer vor gravierenden Veränderungen. Zum 30. Juni laufen offiziell 14 Verträge aus. Darunter fallen die Leihspieler Julian Pauli, Robert Wagner, Ben Bobzien, Thomas Keller, Jason Ceka, Jonas Sterner und Konrad Faber.

Auch die Verträge von Rechtsaußen Jakob Lemmer, dessen Marktwert auf rund 900.000 Euro beziffert wird, sowie Sascha Risch, Nils Fröling, Lukas Boeder, Claudio Kammerknecht, Jan-Hendrik Marx und Torhüter Daniel Mesenhöler enden. Ohne Vertragsverlängerung droht bei Lemmer ein ablösefreier Abgang einer potenziell wichtigen Einnahmequelle.

Davon auszugehen ist zudem, dass Kofi Amoako den Verein verlassen dürfte. Der deutsche U20-Nationalspieler wird voraussichtlich eine einstellige Millionensumme einbringen. Ob diese Mittel ausreichen, um einige der bisherigen Leihspieler fest zu verpflichten, ist fraglich. Insbesondere die Defensive steht vor einem radikalen Neuaufbau, da potenziell drei Akteure der Stamm-Viererkette wegbrechen. Hoffnung macht hierbei Eigengewächs Friedrich Müller, der bereits mehrfach von Beginn an überzeugen konnte.

Weitere Abgänge sind Stürmer Robin Meissner, der durch eine Klausel zum VfL Osnabrück wechselt, an die er bereits in dieser Saison ausgeliehen war, sowie möglicherweise Vinko Sapina. Der Mittelfeldspieler hat mit Rückenbeschwerden zu kämpfen und scheint mit seiner Rolle in Dresden unzufrieden.

Eine Zäsur gibt es auch auf der Führungsebene der Mannschaft: Kapitän Stefan Kutschke beendet im Alter von 37 Jahren seine aktive Profikarriere. Niklas Hauptmann, der das Amt auf dem Platz in dieser Saison bereits größtenteils ausübte, wird Kutschkes Rolle wahrscheinlich nahtlos übernehmen.

Eine wichtige Konstante bleibt der SGD jedoch aller vorraussicht erhalten: Trainer Thomas Stamm wird sein Amt an der Seitenlinie auch über den Sommer hinaus fortführen.