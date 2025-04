– Foto: Reinhard Rehkamp

Schicksalsspiel am Mittellandkanal Arminia gastiert beim SSV Vorsfelde – mit einem Auswärtssieg winkt ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Am Sonntag steht für den SV Arminia Hannover das vielleicht wichtigste Spiel der laufenden Oberliga-Saison an. Nach sieben Niederlagen in Serie reisen die Blauen zum SSV Vorsfelde, einem direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg könnte sich Arminia entscheidend von einem Abstiegsplatz absetzen. Im Falle einer Niederlage jedoch würde sich das ohnehin angespannte Tabellenbild weiter zuspitzen.

Dass das Duell beim Tabellen-17. zu einer Art „Endspiel“ wird, liegt nicht nur an Arminias Krise, sondern auch an der Entwicklung des Gegners. Der SSV Vorsfelde galt lange als sicherer Absteiger, hat sich jedoch unter Interimscoach Kevin Schulze im April eindrucksvoll zurückgemeldet. Drei Siege in Folge ließen den Rückstand auf das rettende Ufer vorübergehend schrumpfen. Erst die 1:2-Niederlage beim SV Wilhelmshaven am Ostermontag bremste die Euphorie. So., 27.04.2025, 15:00 Uhr SSV Vorsfelde SSV Vorsf. SV Arminia Hannover SV Arminia H 15:00 PUSH

Für Arminia könnte ein Sieg im Drömlingstadion gleich doppelt zählen: Der Vorsprung auf Vorsfelde würde auf acht Punkte anwachsen, bei dann nur noch vier ausstehenden Spielen und einem deutlich besseren Torverhältnis wäre der Klassenerhalt zumindest gegen diesen Konkurrenten nahezu gesichert. Eine Niederlage jedoch würde den Abstiegskampf auf dramatische Weise neu entfachen – zumal Verden, Oldenburg und Vorsfelde aktuell nicht mehr punktelos bleiben. Die Herausforderung ist groß – auch weil die Probleme bei Arminia vielschichtig sind. Offensiv bleibt das Team erschreckend harmlos, in den vergangenen sieben Partien gelangen lediglich drei Tore. Hinzu kommen regelmäßig individuelle Fehler in der Defensive, die immer wieder Gegentreffer begünstigen. Verletzungsprobleme zwangen Trainer Henrik Larsen zuletzt zu vielen Umstellungen – und verhinderten, dass sich eine funktionierende Stammelf etablieren konnte.