Schiavone sieht positive Reaktion beim Rehden-Debüt Beim 0:0 gegen den FC Verden 04 rückt BSV-Co-Trainer David Schiavone weniger das Ergebnis als die Leistung in den Mittelpunk von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Torlos blieb die Partie zwischen dem BSV Rehden und dem FC Verden 04, doch nach dem Trainerwechsel stand vor allem die Entwicklung der Gastgeber im Fokus. Co-Trainer David Schiavone sprach von der „besten Halbzeit seit längerer Zeit“ und sah im Punktgewinn einen wichtigen mentalen Impuls.

Der Einstand des neuen Trainerteams beim BSV Rehden endete mit einem 0:0, doch die Bewertung fiel deutlich positiver aus, als es das Ergebnis vermuten lässt. Nach sechs Niederlagen in Serie war es für den Tabellenzwölften mit nun 30 Punkten vor allem ein Zeichen der Stabilisierung. Verden bleibt mit 34 Zählern auf Rang neun vorerst auf Distanz. Im Mittelpunkt der Analyse stand anschließend Co-Trainer David Schiavone, der auf der Vereinshomepage die personellen Anpassungen vor der Partie hervorhob. „Wir haben für diese Partie drei Veränderungen vorgenommen. Dominik Klann, Uzoma Eke und Serkan Temin sind neu in die Mannschaft gekommen. Ich finde, das hat uns insgesamt gutgetan, um neue Reize zu setzen.“

Schiavone lobt erste Halbzeit deutlich Vor allem der erste Durchgang überzeugte den Rehdener Assistenten. Die Gastgeber erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten, blieben jedoch ohne Ertrag. „In der ersten Halbzeit haben wir fußballerisch ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir standen defensiv stabil und haben das auch konsequent umgesetzt – das muss unsere Basis sein. Gleichzeitig hatten wir drei bis vier richtig gute Möglichkeiten.“ Mehrfach scheiterten Elias Beck und Javier Jimenez Paris, zudem fehlte bei Hereingaben die letzte Konsequenz. So blieb es trotz klarer Vorteile torlos.