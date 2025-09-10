Scheuern/Steinbach-Dörsdorf im Viertelfinale SG Scheuern/Steinbach-Dörsdorf: Spitzenreiter siegt in der Verlängerung

Im Pokal-Duell der beiden führenden Teams der Landesliga Nord setzte sich Tabellenführer SG Scheuern/Steinbach-Dörsdorf in der Verlängerung gegen seinen ärgsten Liga-Verfolgeg FC Uchtelfangen mit 3:2 (1:1, 0:0) n.V. durch. Dabei hatten die Gäste aus dem Illinget Gemeindeteil bis weit in die zweite Hälfte mehr vom Spiel und gingen dementsprechend verdient durch Lukas Pirron in Führung (56.). Zehn Minuten später wurde es leer auf dem Feld. Gäste-Spieler Johannes Rehm (58.) sah rot, Steinbachs Fabian Blass (59.) bekam genau wie Uchtelfangens Robin Ruloff (62.) eine Zeitstrafe aufgebrummt. "Das hat uns etwas aus der Bahn geworfen und uns vor allem in der Verlängerung Probleme bereitet", sagte Gäste-Trainer Sascha Heintz. Doch zunächst vergab Sascha Krauss in der 78. Minute einen Foulelfmeter, ehe Noah Altmeyer dann doch noch in Überzahl der Ausgleich gelang. Nun ging es in die Verlängerung, in der die Gastgeber ihre numerische Überlegenheit ausspielten. Sascha Reuter gelang zunächst der Führungstreffer (100.), Sascha Krauss machte seinen Elfer-Fehlschuss durch das 3:1 (110.) wieder wett, was auch dem Endstand entsprach.

Im Viertelfinale muss Scheuern/Steinbach-Dörsdorf nun nächste Woche zum Bezirksligisten SG Dirmingen/Berschweiler.

In der Landesliga geht es für Uchtelfangen bereits am Samstag um 14.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei der Zweiten des VfL Primstal weiter. Scheuern/Steinbach-Dörsdorf spielt am Sonntag um 15 Uhr beim SV Baltersweiler.