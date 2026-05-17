Scheuern mit direktem Wiederaufstieg

Die erste Halbzeit dieser Spitzenpartie, die vor rund 250 Zuschauern stattfand, war überwiegend ausgeglichen. Sascha Heinz, der Trainer des FCU: " Aus dem Spiel heraus haben wir nicht viel zugelassen. Zu allem Überfluss war es ein direkter Freistoß, der kurz vor der Halbzeit zum 0:1 führte." Torschütze war Andre Dalphin.

Nach der Pause machten die Hausherren mehr Druck. Ein Angriff über die rechte Seite, den Lukas Pirron in den Strafraum spielte, lenkte ein Abwehrspieler der SG lenkte gegen den Pfosten. Den Abpraller staubte Louis Engel zum 1:1-Ausgleich ab. In der Folge drängte der FCU auf den Siegtreffer, doch genau in diese Phase hinein, erzielte der Gast den Siegtreffer. Diesmal war Sascha Krauß der Torschütze, die Vorarbeit leistete Andre Dalphin.