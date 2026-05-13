Scheuern entzaubert Kutzhof

Premiere im Sparkassenpokal. Erstmals in die dieser Saison wurde ein eigenständiger Kreispokal ausgespielt. Im diesjährigen Finale des Nordsaarkreises, welches auf dem Sportplatz in Hierstein stattfand, ließ die SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf dem Gegner aus Kutzhof nicht den Hauch einer Chance.

SG Scheuern-Steinbach/Dörsd. -FC Kutzhof 6:0 (5:0). Der Tabellenführer der Landesliga Nord legte in diesem Finale los wie die Feuerwehr. So stand es bereits nach 38 Minuten 4:0. Zweimal Clemens Baltes, Torben Schärf und Ricardo Hamann sorgten für eine beruhigende Halbzeitführung. Von Kutzhof war bis zu diesem Zeitpunkt nur wenig zu sehen,

Und wär gedacht hatte, das der FCK nach der Pause ein anderes Gesicht zeigen würde, der sah sich zunächst getäuscht. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Sascha Krauß auf 5:0. Kutzhof musste reagieren und wechselte gleich dreimal aus. Doch auch dies brachte kein zählbares Ergebnis. Ganz im Gegenteil. Fin Hefner machte nach eine Stunde Spielzeit das halbe Dutzend voll. Damit war natürlich längst ein Entscheidung gefallen.