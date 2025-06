Scherz: "So etwas hatte ich wirklich noch nie mitgemacht"

Ein Beobachtung, die nicht mehr von langer Dauer sein sollte. Zunächst steckte Marcus Wilsdorf auf Chanaa durch, der nur noch Keeper Marvin Zimmer überwinden musste und diesem mit einem kompromisslosen Abschluss ins Eck keine Chance ließ (38.). Fliesteden hatte Blut geleckt und wollte noch mehr. Erneut war die SCF-Lebensversicherung an der Reihe. Nach einem Eckball herrschte Flipper im Strafraum der Birkesdorfer. Etwas glücklich prallte das Spielgerät vor die Füße von Chanaa, der per Drehschuss noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte (43.). Zu diesem Zeitpunkt war Fliesteden auch schon auf Tabellenplatz eins. Im Spitzenspiel zwischen Horrem und Elsdorf stand es unentschieden.

Birkesdorf schwanden allmählich die Kräfte und gerade das Fliesteden, das Hilal-Marocs Coach Josef Pfeiffer in der Woche zuvor noch als "Alte-Herren-Mannschaft" bezeichnete, drehte noch einmal auf. Nach einem Konter scheiterte zunächst David Pütz an einem starken Reflex von Zimmer (63.), auch Chanaa lief komplett frei auf den gegnerischen Keeper zu, der beim Lupferversuch des Angreifers noch rechtzeitig die Pranke hochriss (65.). Die Räume wurden immer größer und Birkesdorf lud beim Stand von 0:4 den Gast weiterhin auf Kontersituationen ein. Nach einem solchen chippte Wilsdorf die Kugel nur auf das Tordach (72.), auch bei seinem Distanzschuss etwas später hatte er kein Glück (80.).

Doch allerspätestens in der Halbzeitansprache wird Cheftrainer Matthias Scherz seinen Schützlingen auch klargemacht haben, dass es sich schlussendlich lohnen könnte das Ergebnis hochzufahren, vorausgesetzt Elsdorf würde parallel gewinnen. Und so tat der SCF das Einzige, was in seiner Hand war und spielte beherzt nach vorne. Wilsdorf leitete den Konter selbst ein und setzte Glowacz in Szene. Von diesem kam der Ball in Richtung Sechzehner, wo Wilsdorf den Ball direkt zum 3:0 verwandelte (49.). Daraufhin wurde es ganz bitter für die Hausherren. Ein Konter schien zunächst unter Kontrolle gebracht, doch erneut spielte der SCF Wilsdorf frei, der aus spitzem Winkel sehenswert ins obere Kreuzeck traf (51.).

Birkesdorf schaltete auch in der Folge nicht auf Schadensbegrenzung und fing sich den nächsten Konter, diesmal waren die Gäste erfolgreich: David Bors traf per Flachschuss zum 5:0 (82.). "Noch einen", rief die Fliestedener Bank mit Blick auf den Spielstand in Richtung Spielfeld und sollte wenig später erhört werden. Nach einem Steckpass auf Wilsdorf brachte dieser den Ball im Fallen an Zimmer vorbei und ins Tor (83.).

Birkesdorf vergibt zwei dicke Dinger

Die nächste dicke Gelegenheit hatte infolgedessen noch die Viktoria in petto. Jonas Schneider hatte das Auge für den durchstartenden Marius Koep, der aus kurzer Distanz nur noch an Keeper Leon Schürmann scheiterte (87.).

Es folgte beidseitiger Chancenwucher. Chanaa wurde aus vielversprechender Position noch geblockt (90,+3) und Michael Uhlemann konnte nach einem Eckstoß den Ball nicht über die Linie köpfen (90.+3). Auf der anderen Seite versuchte es auch noch einmal Schneider, der in einer herausragenden Parade von Schürmann seinen Meister fand (90.+4).

Scherz: "So etwas hatte ich wirklich noch nie mitgemacht"

Fliesteden brachte also das exakt gewünschte Ergebnis in trockene Tücher und weil es der Fußballgott an diesem Sonntagnachmittag auch besonders gnädig mit dem SCF meinte, gewann auch Elsdorf statt Horrem im Spitzenspiel, sodass der vorherige Tabellendritte im letzten Moment wieder die Spitze erklomm.

"Birkesdorf hat uns alles abverlangt. In der ersten Halbzeit waren wir kaltschnäuzig. Am Ende hätten wir sogar noch höher siegen müssen", resümierte Fliestedens Cheftrainer Matthias Scherz gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Die ganze Situation um den Aufstieg war schon eine coole Konstellation. Da sieht man, wie viele Menschen selbst in unserer Klasse vom Fußball begeistert sind. Ich bin glücklich, ein Teil von diesem Erfolg zu sein. So etwas hatte ich wirklich noch nie mitgemacht. Ich muss auch ein fettes Kompliment an Elsdorf machen, die eine wirklich herausragende Rückrunde spielten."

Sein mit ehemaligen Mittelrheinliga-Spielern gespicktes Team gilt es auf dem höheren Niveau besonders ins Auge zu nehmen. Schon vor Saisonschluss war klar, dass der SCF sich für die kommende Saison mit Nils Lück (SV Bergisch Gladbach) und Gianluis di Fine (Fortuna Köln II) hochkarätig verstärkt. Damit zeichnet sich zwar der doppelte Durchmarsch noch lange nicht ab, dennoch ist diesem Fliestedener Team für die Zukunft einiges zuzutrauen.

Viktoria Birkesdorf – SC Fliesteden 1931 0:6

Viktoria Birkesdorf: Marvin Zimmer, Manuel Junglas, Niklas Greven (81. Mats Pley), Jonas Schneider, Lucas Kirschbaum (58. Marius Koep), Stamatis Chouliaras, Tim Pieck, Ibrahim Younis (70. Daniel Jansen), Nikolaos Chouliaras (88. Alexander Van Gumpel), Jonas Varona, Julian Perse - Trainer: Marius Schinke - Trainer: Willy Kirschbaum

SC Fliesteden 1931: Rene Friedrichs (88. Mahmud Bashite), Marcus Wilsdorf, Kenan Catic (78. Nico Drosner), Manuel Glowacz (67. Florian Seeger), Max Caninenberg, Bilal Chanaa, David Bors (74. David Clauß) - Trainer: Matthias Scherz

Schiedsrichter: Tim Reisen (Eschweiler)

Tore: 0:1 Bilal Chanaa (38.), 0:2 Bilal Chanaa (43.), 0:3 Marcus Wilsdorf (49.), 0:4 Marcus Wilsdorf (51.), 0:5 David Bors (82.), 0:6 Marcus Wilsdorf (83.)