Scherpenberg winkt am Freitag die Spitze, ESC muss sich fangen

Scherpenberg kann am Freitag gegen die Hamborner Löwen vorlegen. – Foto: David Zimmer

Mehr und mehr deutet sich ein Herzschlagfinale um die beiden Top-Platzierungen der Landesliga an. Die besten Aussichten hat dahingehend das eng gestaffelte Spitzentrio um Tabellenführer ESC Rellinghausen, flankiert vom SV Scherpenberg und dem SV Budberg. Die Scherpenberger haben als einziges Top-Team wiederum noch erst 22 statt 23 absolvierten Partien. Dahinter müssen der VfB Bottrop und DJK BW Mintard auf Patzer der Vordermänner hoffen.

Schon am Freitag geht es dahingehend in die nächste Runde. Scherpenberg empfängt die Sportfreunde Hamborn, für die es im Abstiegskampf ebenso um jeden Zähler geht. Zeitgleich kann der VfB Speldorf seine Fabelform gegen den 1. FC Lintfort weiter fortsetzen.

Am Sonntag könnte Rellinghausen eine Reaktion auf die neuliche Schlappe gegen den VfB Speldorf (1:3) gebrauchen. Für Kontrahent SG Essen-Schönebeck geht es nach oben wie unten nicht mehr um sonderlich viel. Ähnlich sieht es auch für den kommenden Gegner der Budberger aus. Aufsteiger DJK SF Katernberg könnte aber ebenso wie die SGS zu einer tückischen Aufgabe werden.