 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Scherpenberg winkt am Freitag die Spitze, ESC muss sich fangen

Landesliga, Gruppe 2: Im engen Aufstiegsrennen herrscht nur wenig Raum für längere Schwächephasen. Zuvor lange formstark unterwegs, droht dem ESC Rellinghausen so nämlich der Verlust der Tabellenspitze. Mit dem SV Scherpenberg ist ein direkter Konkurrent bereits am Freitag und im Einsatz - und könnte für mindestens zwei Nächte den Platz an der Sonne übernehmen.

von Markus Becker · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Scherpenberg kann am Freitag gegen die Hamborner Löwen vorlegen.
Scherpenberg kann am Freitag gegen die Hamborner Löwen vorlegen. – Foto: David Zimmer

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Mehr und mehr deutet sich ein Herzschlagfinale um die beiden Top-Platzierungen der Landesliga an. Die besten Aussichten hat dahingehend das eng gestaffelte Spitzentrio um Tabellenführer ESC Rellinghausen, flankiert vom SV Scherpenberg und dem SV Budberg. Die Scherpenberger haben als einziges Top-Team wiederum noch erst 22 statt 23 absolvierten Partien. Dahinter müssen der VfB Bottrop und DJK BW Mintard auf Patzer der Vordermänner hoffen.

Schon am Freitag geht es dahingehend in die nächste Runde. Scherpenberg empfängt die Sportfreunde Hamborn, für die es im Abstiegskampf ebenso um jeden Zähler geht. Zeitgleich kann der VfB Speldorf seine Fabelform gegen den 1. FC Lintfort weiter fortsetzen.

Am Sonntag könnte Rellinghausen eine Reaktion auf die neuliche Schlappe gegen den VfB Speldorf (1:3) gebrauchen. Für Kontrahent SG Essen-Schönebeck geht es nach oben wie unten nicht mehr um sonderlich viel. Ähnlich sieht es auch für den kommenden Gegner der Budberger aus. Aufsteiger DJK SF Katernberg könnte aber ebenso wie die SGS zu einer tückischen Aufgabe werden.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Morgen, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
20:00

Morgen, 20:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
20:00

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
13:00

Sa., 28.03.2026, 18:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
18:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:00

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:15live

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
31.03.26 SG Essen-Schönebeck - VfB Speldorf
01.04.26 Sportfreunde Niederwenigern - SV Scherpenberg
02.04.26 Mülheimer FC 97 - 1. FC Lintfort
02.04.26 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
02.04.26 SC Werden-Heidhausen - FC Kray
02.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard - ESC Rellinghausen
02.04.26 Viktoria Goch - VfB Bottrop
02.04.26 SV Budberg - Rhenania Bottrop

27. Spieltag
10.04.26 VfB Speldorf - DJK Blau-Weiß Mintard
10.04.26 SV Scherpenberg - SC Werden-Heidhausen
12.04.26 PSV Wesel - Viktoria Goch
12.04.26 1. FC Lintfort - SG Essen-Schönebeck
12.04.26 FC Kray - Mülheimer FC 97
12.04.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Niederwenigern
12.04.26 VfB Bottrop - SV Budberg
12.04.26 Rhenania Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07

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