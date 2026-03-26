Scherpenberg winkt am Freitag die Spitze, ESC muss sich fangen

Mehr und mehr deutet sich ein Herzschlagfinale um die beiden Top-Platzierungen der Landesliga an. Die besten Aussichten hat dahingehend das eng gestaffelte Spitzentrio um Tabellenführer ESC Rellinghausen, flankiert vom SV Scherpenberg und dem SV Budberg. Die Scherpenberger haben als einziges Top-Team wiederum noch erst 22 statt 23 absolvierten Partien. Dahinter müssen der VfB Bottrop und DJK BW Mintard auf Patzer der Vordermänner hoffen.
Schon am Freitag geht es dahingehend in die nächste Runde. Scherpenberg empfängt die Sportfreunde Hamborn, für die es im Abstiegskampf ebenso um jeden Zähler geht. Zeitgleich kann der VfB Speldorf seine Fabelform gegen den 1. FC Lintfort weiter fortsetzen.
Am Sonntag könnte Rellinghausen eine Reaktion auf die neuliche Schlappe gegen den VfB Speldorf (1:3) gebrauchen. Für Kontrahent SG Essen-Schönebeck geht es nach oben wie unten nicht mehr um sonderlich viel. Ähnlich sieht es auch für den kommenden Gegner der Budberger aus. Aufsteiger DJK SF Katernberg könnte aber ebenso wie die SGS zu einer tückischen Aufgabe werden.
26. Spieltag
31.03.26 SG Essen-Schönebeck - VfB Speldorf
01.04.26 Sportfreunde Niederwenigern - SV Scherpenberg
02.04.26 Mülheimer FC 97 - 1. FC Lintfort
02.04.26 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
02.04.26 SC Werden-Heidhausen - FC Kray
02.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard - ESC Rellinghausen
02.04.26 Viktoria Goch - VfB Bottrop
02.04.26 SV Budberg - Rhenania Bottrop
27. Spieltag
10.04.26 VfB Speldorf - DJK Blau-Weiß Mintard
10.04.26 SV Scherpenberg - SC Werden-Heidhausen
12.04.26 PSV Wesel - Viktoria Goch
12.04.26 1. FC Lintfort - SG Essen-Schönebeck
12.04.26 FC Kray - Mülheimer FC 97
12.04.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Niederwenigern
12.04.26 VfB Bottrop - SV Budberg
12.04.26 Rhenania Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: