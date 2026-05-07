 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Scherpenberg wieder freitags gefordert, Budberg gegen schwächelnde SGS

Landesliga, Gruppe 2: Der SV Scherpenberg ist in der Pole Position für den Meisterschafts-Zielspurt. Verfolger SV Budberg gastiert bei einer strauchelnden SG Essen-Schönebeck. Der ESC Rellinghausen muss gegen die SF Niederwenigern seine Hausaufgaben erledigen.

von Markus Becker · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Kannn Budberg an Scherpenberg vorbeiziehen.
Kannn Budberg an Scherpenberg vorbeiziehen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Gerade weil in diesem Jahr ein Aufstieg als Vizemeister aller Voraussicht nach nicht möglich sein wird, richtet sich der Blick der Top-Teams auf Spitzenreiter SV Scherpenberg. Das Team von Sven Schützek hat bis zum Saisonschluss alles in der eigenen Hand, könnte am Freitag einmal mehr gegen die DJK SF Katernberg vorlegen. Zu ungewohnt früher Stunde ist schließlich der SV Budberg am Sonntag (10. Mai, 11 Uhr, FuPa berichtet live) gegen die SG Essen-Schönebeck gefordert. Dabei kann die SGS aktuell nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Seit mittlerweile sechs Spielen ist das Team von Olaf Rehmann sieglos, so ist der Klassenerhalt auch noch nicht eingetütet.

Im Schatten des Spitzenduos sollte der ESC Rellinghausen gegen die SF Niederwenigern nicht erneut Federn lassen. Der FC Kray will seine Formstärke mit einem Sieg gegen Rhenania Bottrop untermauern.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Morgen, 19:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
19:30live

So., 10.05.2026, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
11:00live

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:30

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:30

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
15:15

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:00

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:30live

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Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag
16.05.26 SV Scherpenberg - Rhenania Bottrop
16.05.26 SV Budberg - DJK Blau-Weiß Mintard
16.05.26 Mülheimer FC 97 - PSV Wesel
17.05.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SG Essen-Schönebeck
17.05.26 FC Kray - VfB Bottrop
17.05.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - 1. FC Lintfort
17.05.26 SC Werden-Heidhausen - ESC Rellinghausen
17.05.26 Sportfreunde Niederwenigern - VfB Speldorf

33. Spieltag
29.05.26 Rhenania Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
29.05.26 Viktoria Goch - 1. FC Lintfort
30.05.26 VfB Bottrop - SV Scherpenberg
30.05.26 DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Hamborn 07
30.05.26 VfB Speldorf - SC Werden-Heidhausen
31.05.26 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Niederwenigern
31.05.26 PSV Wesel - FC Kray
31.05.26 ESC Rellinghausen - Mülheimer FC 97

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

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