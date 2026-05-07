Scherpenberg wieder freitags gefordert, Budberg gegen schwächelnde SGS

Kannn Budberg an Scherpenberg vorbeiziehen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Gerade weil in diesem Jahr ein Aufstieg als Vizemeister aller Voraussicht nach nicht möglich sein wird, richtet sich der Blick der Top-Teams auf Spitzenreiter SV Scherpenberg. Das Team von Sven Schützek hat bis zum Saisonschluss alles in der eigenen Hand, könnte am Freitag einmal mehr gegen die DJK SF Katernberg vorlegen. Zu ungewohnt früher Stunde ist schließlich der SV Budberg am Sonntag (10. Mai, 11 Uhr, FuPa berichtet live) gegen die SG Essen-Schönebeck gefordert. Dabei kann die SGS aktuell nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Seit mittlerweile sechs Spielen ist das Team von Olaf Rehmann sieglos, so ist der Klassenerhalt auch noch nicht eingetütet.

Im Schatten des Spitzenduos sollte der ESC Rellinghausen gegen die SF Niederwenigern nicht erneut Federn lassen. Der FC Kray will seine Formstärke mit einem Sieg gegen Rhenania Bottrop untermauern.