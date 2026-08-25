 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Scherpenberg, Untrrath, Solingen und Asterlagen testen am Dienstag

Die Saison läuft zwar schon, aber einige Klubs nutzen den Dienstagabend für weitere Testspiele. Unter anderem Oberliga-Aufsteiger SV Scherpenberg ist im Einsatz.

von André Nückel · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser
Heimspiel für Asterlagen.
Heimspiel für Asterlagen. – Foto: Arno Wirths

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Landesliga 2
Bezirksliga 5
Oberliga Niederrhein
KL B1 Duisburg/D/M
Kreisliga A Kleve/GE

Die Klubs am Niederrhein sind in dieser Woche nicht nur in ihren Ligen gefordert, sondern auch in den Pokalwettbewerben und weiteren Testspielen unterwegs. Im Kreispokal wird zum Beispiel seit Montag schon in Essen gespielt. Auch im Niederrheinpokal stehen einige Duelle an. Wieder andere Klubs nutzen den Dienstag für zusätzliche Testspiele - erst am Montag hatte der KFC Uerdingen einen Doppeltest gegen Viktoria Goch und den OSV Meerbusch durchgeführt.

Scherpenberg testet gegen Sevelen

Heute, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
20:00

Am Dienstag präsentiert sich zum Beispiel Oberliga-Aufsteiger SV Scherpenberg, der gegen den A-Ligisten SV Sevelen vermutlich die zweite Garde auf das Feld schicken wird. Schließlich spielte das Team von Sven Schützek erst am Sonntag im Derby 1:1 beim SV Sonsbeck. Der Ligaalltag hat beim Aufsteiger also gerade erst wieder begonnen, trotzdem bietet die Partie eine gute Gelegenheit, weiteren Spielern Einsatzzeit zu geben und Abläufe zu festigen.

Der A-Ligist Sevelen holte zum Auftakt wie Scherpenberg vier Punkte aus zwei Begegnungen und hat damit einen ordentlichen Start hingelegt. Für beide Mannschaften ist der Test deshalb eine willkommene Standortbestimmung unter Wettbewerbsbedingungen.

Asterlagen sucht Selbstvertrauen

Heute, 19:45 Uhr
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
19:45

Damit aber noch lange nicht genug: TuS Asterlagen startete mit zwei Pleiten in die Bezirksliga, Gruppe 5, und benötigt entsprechend dringend Selbstvertrauen. Gegen den VfB Homberg II will der Klub nämlich die ersten Punkte einfahren. Vorher bietet sich die Chance, sich noch einmal einzuspielen und ein Erfolgserlebnis mitzunehmen.

Frischen Rückenwind will sich Asterlagen bei Rot-Weiss Mülheim holen. Der einstige Bezirksliga-Klub spielt mittlerweile in der Kreisliga B und hat sein erstes Saisonspiel dank des ehemaligen Regionalliga-Torjägers Ercan Aydogmus gewonnen - mehr hier. Entsprechend sollte Asterlagen die Aufgabe nicht auf die leichte Schulter nehmen, zumal Pokal- und Testspielabende unter der Woche oft ihren eigenen Charakter entwickeln.

Unterrath und Solingen testen vor dem Ligaduell

Heute, 19:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
19:30live
Spannend ist zudem das Duell zwischen der SG Unterrath und dem SV Solingen, denn beide Teams sind in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, unterwegs. Das direkte Duell um Punkte steigt zwar erst Ende Oktober, vorher wollen beide Coaches aber noch mal an den Feinheiten drehen.

Während die SGU zuletzt zu einem Erfolg beim SSV Bergisch Born kam, hat Aufsteiger Solingen beide Auftaktspiele verloren. Für Unterrath geht es darum, den positiven Eindruck zu bestätigen und weiter Stabilität zu gewinnen. Solingen wiederum kann die Partie nutzen, um Sicherheit aufzubauen und sich für die kommenden Aufgaben in der Liga besser einzuspielen.