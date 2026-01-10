Tim Wilke und der SV Budberg mussten sich witterungsbedingt umorientieren. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Scherpenberg-Test fällt flach, Budberg wartet noch ab An diesem Wochenende sollte die Winter-Vorbereitung für die Mannschaften mit den ersten Testspielen so richtig losgehen. Doch das Wetter sorgt für etliche Absagen. Einige Vereine warten noch ab.

Fußballtrainer haben es dieser Tage nicht leicht. Das Winterwetter bringt die Vorbereitungspläne ordentlich durcheinander. So wie beim Landesligisten SV Budberg. Ein vernünftiges Training mit dem Ball war bis Freitag nicht möglich. In der Sporthalle in Budberg wurde an der Fitness gearbeitet, die Spieler machten Stabiübungen. „Ich denke aktuell von Tag zu Tag und muss ein Alternativ-Programm im Kopf haben“, sagt Coach Tim Wilke.

Das für heute geplante erste Testspiel gegen die U19 vom FC Neukirchen-Vluyn wurde gestrichen, die Heimpartie gegen den Bezirksligisten am Sonntag, 15 Uhr, gegen VfL Repelen wackelt. Wilke: „Wir wollen die Temperaturen abwarten und dann am Samstagmittag entscheiden, ob gegen Repelen gespielt werden kann.“ Derweil wurde das Testspiel-Highlight von Bezirksligist Borussia Veen gestern abgesagt. Die für Sonntag ausgemachte Heimpartie auf Kunstrasen gegen den Oberligisten 1. FC Kleve kann nicht stattfinden. Veen-Coach Alexander Wisniewski: „Ich bin mit Georg Mewes von Kleve im Austausch, um vielleicht noch einen Ersatztermin im Januar zu finden.“