Scherpenberg-Test fällt flach, Budberg wartet noch ab

Fußballtrainer haben es dieser Tage nicht leicht. Das Winterwetter bringt die Vorbereitungspläne ordentlich durcheinander. So wie beim Landesligisten SV Budberg. Ein vernünftiges Training mit dem Ball war bis Freitag nicht möglich. In der Sporthalle in Budberg wurde an der Fitness gearbeitet, die Spieler machten Stabiübungen. „Ich denke aktuell von Tag zu Tag und muss ein Alternativ-Programm im Kopf haben“, sagt Coach Tim Wilke.
Das für heute geplante erste Testspiel gegen die U19 vom FC Neukirchen-Vluyn wurde gestrichen, die Heimpartie gegen den Bezirksligisten am Sonntag, 15 Uhr, gegen VfL Repelen wackelt. Wilke: „Wir wollen die Temperaturen abwarten und dann am Samstagmittag entscheiden, ob gegen Repelen gespielt werden kann.“
Derweil wurde das Testspiel-Highlight von Bezirksligist Borussia Veen gestern abgesagt. Die für Sonntag ausgemachte Heimpartie auf Kunstrasen gegen den Oberligisten 1. FC Kleve kann nicht stattfinden. Veen-Coach Alexander Wisniewski: „Ich bin mit Georg Mewes von Kleve im Austausch, um vielleicht noch einen Ersatztermin im Januar zu finden.“
Auch der SV Scherpenberg muss umdenken. „Die Stadt Gelsenkirchen hat alle Plätze gesperrt“, sagte Sven Schützek, Trainer des Landesligisten. Der für Sonntag ausgemachte Test gegen den A-Ligisten SV Heßler fällt damit flach. „Man muss aber auch mal Glück haben“, so Schützek weiter und meinte damit, dass er kurzfristig für den Sonntag eine zweistündige Einheit in einer Krefelder Soccerhalle buchen konnte. So können seine Schützlinge zumindest wieder ein wenig in Tritt kommen, nachdem Training auf dem Feld bislang nicht machbar gewesen ist.
Der nächste Test der Scherpenberger ist für Dienstag beim SV Sonsbeck geplant. Ob der Oberligist derweil heute, 14 Uhr, zu Hause gegen den TuS Xanten antreten kann, soll morgens entschieden werden. Auch das Vorbereitungsspiel von Landesligist 1. FC Lintfort bei Oberligist FC Büderich am Sonntag, 13.30 Uhr, war Freitagnachmittag noch nicht abgesetzt.
