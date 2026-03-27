Scherpenberg springt auf Platz eins, Lintfort besiegt Speldorf

Gleich drei Mal ging der SV Scherpenberg gegen hartnäckige Hamborner Löwen in Führung. Besonders auf Vedad Music war dabei in der ersten Hälfe Verlass, der gleich für die ersten beiden Treffer der Hausherren verantwortlich war (38., 45.). Hamborn, für das jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt zählt, hangelte sich immer wieder zurück ins Spiel. Die Ampelkarte für Nico Kuipers (55.), dicht gefolgt vom erneuten Rückstand durch Emirhan Karaca (61.) verkomplizierten das Unterfangen allerdings zunehmend. In der Schlussphase erlösten Baha Arslanboga (89.) und Tevfik Kücükarslan (90.+2) die Hausherren.

Ein wunderbar verwandelter, direkter Freistoß von Andre Rieger brachte Lintfort früh auf Kurs (12.). In der Folge hatten die Hausherren auch die Möglichkeit, die Führung zu erhöhen. Zunächst scheitere Abdoulaye Sall aber mit seinem Kopfball an Sebastian Speen (20.), der Schlussmann rettete auch im direkten Duell gegen Princely Ngangjoh (31.).

Zu dem Rückstand kam für Speldorf im zweiten Durchgang eine zusätzliche Hypothek. Furkan Baydar schickte Andre Rieger auf die Reise, der von Carl Paul als letzter Mann nur mit unfairen Mitteln gestoppt werden konnte (50.). Der VfB musste folglich die verbleibenden Spieldauer in Unterzahl überstehen. Die spielerischen Fertigkeiten ließen die Gäste dennoch phasenweise aufblitzen. Jannis Timm spielte Knipser Calvin Küper mit einem punktgenauen Pass in die Spitze frei. Der 25-Jährige behauptete sich stark und schob cool ins Eck ein (67.). Eine letzte Antwort hatte der 1. FCF aber noch parat. Sall legte den Ball ins Zentrum auf Ouassim El Abdouni, der zum Siegtreffer einschob (79.).

1. FC Lintfort – VfB Speldorf 2:1

1. FC Lintfort: Jan Philip Roolfs, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister, Ouassim El Abdouni, Simeon Louma, Furkan Baydar, Princely Ngangjoh, Simon Schwarz, Abdoulaye Sall, Andre Rieger, Taycan Köksel - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke

VfB Speldorf: Sebastian Speen, Mika Pollmann, Carl Paul, Florian Meyer, Robin Tschierske, Dominic Miller, Karim El Moumen, Maximilian Fritzsche, Bennet Schlie, Calvin Küper, Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger

Tore: 1:0 Andre Rieger (12.), 1:1 Calvin Küper (67.), 2:1 Ouassim El Abdouni (79.)

Rot: Carl Paul (50./VfB Speldorf/)