Scherpenberg schnappt sich Stammtorhüter des SV Sonsbeck Zwei Neulinge von Oberliga-Format: Der SV Scherpenberg sichert sich zur neuen Saison zwei vielversprechende Schlussmänner. Vom SV Sonsbeck kommt Kenan Mehmedovic, Alexander Geraedts schließt sich von den Sportfreunden Hamborn an. von Markus Becker · Heute, 16:08 Uhr · 0 Leser

Kenan Mehmedovic wechselt von Sonsbeck nach Moers. – Foto: Arno Wirths

Während der SV Scherpenberg den Aufstieg in die Oberliga aus eigenen Kräften erreichen kann, läuft hinter den Kulissen schon die Planung für die kommende Spielzeit. Potenzielle Ergänzung sollten natürlich auch die Qualität für ein mögliches Abenteuer in der fünfthöchsten Spielklasse mitbringen. Zwei neue Schlussmänner passen in diese Kategorie.

Zwei hochkarätige Torhüter für den SVS Vom Oberligisten SV Sonsbeck wechselt Kenan Mehmedovic nach Scherpenberg. Der 20-Jährige erlebt aktuell seine erste Saison im Seniorenbereich, hat sich dort aber direkt als verlässliche Größe etabliert. Für die Mannschaft von Heinrich Losing absolvierte Mehmedovic bislang 23 Pflichtspiele. Ob der Schlussmann auch in der kommenden Saison weiterhin Oberliga-Fußball gespielt hätte, war zuletzt allerdings offen. Sa., 30.05.2026, 16:00 Uhr VfB Bottrop VfB Bottrop SV Scherpenberg Scherpenberg 16:00 PUSH Neben Mehmedovic schließt sich auch Alexander Geraedts dem SVS an. Der 25-Jährige bringt reichlich Erfahrung auf dem erhofften Niveau mit. Für den TSV Meerbusch, den SV Straelen und den SV Schermbeck (Westfalen) stand der Keeper bereits in der fünfthöchsten Spielklasse zwischen den Pfosten. Aktuell gehört Geraedts noch zum Kader von Ligakonkurrent Sportfreunde Hamborn, konnte aber auch nicht den dortigen Abstieg verhindern.