Scherpenberg schnappt sich Stammtorhüter des SV Sonsbeck

Während der SV Scherpenberg den Aufstieg in die Oberliga aus eigenen Kräften erreichen kann, läuft hinter den Kulissen schon die Planung für die kommende Spielzeit. Potenzielle Ergänzung sollten natürlich auch die Qualität für ein mögliches Abenteuer in der fünfthöchsten Spielklasse mitbringen. Zwei neue Schlussmänner passen in diese Kategorie.
Vom Oberligisten SV Sonsbeck wechselt Kenan Mehmedovic nach Scherpenberg. Der 20-Jährige erlebt aktuell seine erste Saison im Seniorenbereich, hat sich dort aber direkt als verlässliche Größe etabliert. Für die Mannschaft von Heinrich Losing absolvierte Mehmedovic bislang 23 Pflichtspiele. Ob der Schlussmann auch in der kommenden Saison weiterhin Oberliga-Fußball gespielt hätte, war zuletzt allerdings offen.
Neben Mehmedovic schließt sich auch Alexander Geraedts dem SVS an. Der 25-Jährige bringt reichlich Erfahrung auf dem erhofften Niveau mit. Für den TSV Meerbusch, den SV Straelen und den SV Schermbeck (Westfalen) stand der Keeper bereits in der fünfthöchsten Spielklasse zwischen den Pfosten. Aktuell gehört Geraedts noch zum Kader von Ligakonkurrent Sportfreunde Hamborn, konnte aber auch nicht den dortigen Abstieg verhindern.
Offen ist derweil noch, wie die Rollenverteilung im Tor des SV Scherpenberg künftig aussehen wird. Mit Gian-Luca Reck verfügt der Tabellenführer weiterhin über seinen bisherigen Stammkeeper. Reck durfte zuletzt noch den Titelgewinn in der Icon League mit dem SC Bürgeramt feiern und soll nun auch im Saisonendspurt der Landesliga seinen Teil zum möglichen Aufstieg beitragen.
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