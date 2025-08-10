Scherpenberg mit guter Leistung, TuRU und Jüchen siegen im Pokal

Es war ein hartes Stück Arbeit für Neu-Oberligist VfL Jüchen bei der zwei Klassen tiefer spielenden SpVgg Steele. Zwar gelang Glayne Wago schon nach zwölf Zeigerumdrehungen der Führungstreffer für die Gäste, doch die verpassten es in der Folge nachzulegen und den Sack vorzeitig zuzumachen. So blieb lange Zeit ein Hauch von Sensation in der Luft, der erst mit dem 2:0 durch Merveil Tekadiomona verweht wurde (70.). Kurz vor dem Ende gab es für jede Seite noch einen Platzverweis, dann war Schluss, Jüchen weiter und Steele ausgeschieden.

SpVgg Steele – VfL Jüchen-Garzweiler 0:2

SpVgg Steele: Max Gerd Nawrath, Dominic Hörstgen (74. Erol Hermann), Leon Tüns (74. Fabian Handke), Jerome-Marcel Reisig (66. Luis Richard), Alexander Piwetz, Dominik Bongartz (74. Bastian Lübeck), Maurice Jednicki, Enosch Kpessou, Louis Smeilus, Ruben Ampong, Stavros Spyrou (66. Tatsuro Sakamoto) - Trainer: Dominik Marzinzik - Trainer: Dirk Möllensiep

VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Tim Kosmala-Mones (29. Jeremy Fabiano Gaudian), Miguel Jason Franz Bügler (76. Jochen Schumacher), Justin Paul Francis, Tim Hintzen (81. Dragan Kalkan), Matteo Giorgio Matz (60. Nils Friebe), Hasan Akcakaya (65. Benjamin Schütz), Tobias Lippold, Glayne Wago, Merveil Tekadiomona - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers

Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Glayne Wago (12.), 0:2 Merveil Tekadiomona (70.)

Gelb-Rot: Glayne Wago (89./VfL Jüchen-Garzweiler/)

Gelb-Rot: Alexander Piwetz (89./SpVgg Steele/)

