Scherpenberg mit guter Leistung, TuRU und Jüchen siegen im Pokal

Der VfL Jüchen erfüllte seine Favoritenrolle im Niederrheinpokal bei der SpVgg Steele und steht nach einem 2:0-Sieg in der nächsten Runde. Im Duell zweier Landesligisten setzte sich TuRU Düsseldorf mit 2:1 beim ESC Rellinghausen durch und der SV Scherpbenberg bezwang den SC 1920 Oberhausen deutlich.
Es war ein hartes Stück Arbeit für Neu-Oberligist VfL Jüchen bei der zwei Klassen tiefer spielenden SpVgg Steele. Zwar gelang Glayne Wago schon nach zwölf Zeigerumdrehungen der Führungstreffer für die Gäste, doch die verpassten es in der Folge nachzulegen und den Sack vorzeitig zuzumachen. So blieb lange Zeit ein Hauch von Sensation in der Luft, der erst mit dem 2:0 durch Merveil Tekadiomona verweht wurde (70.). Kurz vor dem Ende gab es für jede Seite noch einen Platzverweis, dann war Schluss, Jüchen weiter und Steele ausgeschieden.
SpVgg Steele – VfL Jüchen-Garzweiler 0:2
SpVgg Steele: Max Gerd Nawrath, Dominic Hörstgen (74. Erol Hermann), Leon Tüns (74. Fabian Handke), Jerome-Marcel Reisig (66. Luis Richard), Alexander Piwetz, Dominik Bongartz (74. Bastian Lübeck), Maurice Jednicki, Enosch Kpessou, Louis Smeilus, Ruben Ampong, Stavros Spyrou (66. Tatsuro Sakamoto) - Trainer: Dominik Marzinzik - Trainer: Dirk Möllensiep
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Tim Kosmala-Mones (29. Jeremy Fabiano Gaudian), Miguel Jason Franz Bügler (76. Jochen Schumacher), Justin Paul Francis, Tim Hintzen (81. Dragan Kalkan), Matteo Giorgio Matz (60. Nils Friebe), Hasan Akcakaya (65. Benjamin Schütz), Tobias Lippold, Glayne Wago, Merveil Tekadiomona - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers
Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Glayne Wago (12.), 0:2 Merveil Tekadiomona (70.)
Gelb-Rot: Glayne Wago (89./VfL Jüchen-Garzweiler/)
Gelb-Rot: Alexander Piwetz (89./SpVgg Steele/)
Auch für TuRU Düsseldorf geht das Pokalabenteuer in die nächste Runde. Im Duell zweier Landesligisten setzten sich die Düsseldorfer mit 2:1 beim ESC Rellinghausen durch. Den ersten Treffer des Tages erzielte Mohamed Darwish nach einer Stunde Spielzeit, Sahin Ayas legte in der Nachspielzeit das 2:0 nach. Zwar kam Rellinghausen noch zum Anschlusstreffer, doch die Bude von Erik May erfolgte unmittelbar vor dem Schlusspfiff.
ESC Rellinghausen – TuRU Düsseldorf 1:2
ESC Rellinghausen: Dennis Hornig, Niklas Piljic, Erik May, Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski, Simon Neuse, Yaw Osei Awuah, Malik Tchalawou (78. Edisher Ugrekhelidze), Calvin Minewitsch (19. Yousef Issa) (81. Berkan Eken), Aaron Oteng-Appiah, Jérôme Martial Sabrowski - Trainer: Sascha Behnke
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Daniel Rey-Alonso, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Liridon Salihu, Amin Saouti, Frederik Brünen, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (68. Emirhan Bülbül), Maximilian Stellmach - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
Schiedsrichter: Sebastian Bock (Hamminkeln) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Mohamed Darwish (60.), 0:2 Sahin Ayas (90.+4), 1:2 Erik May (90.+5)
Gelb-Rot: Amin Saouti (89./TuRU Düsseldorf/)
Nach starkem Kampf musste sich der SC 1920 Oberhausen dem SV Scherpenberg geschlagen geben. Der Spielclub ging dabei sogar durch Yusuf Allouche in Führung (29.), doch nur fünf Minuten später glich Vedad Music aus. Nach der Pause war es Timur Ertural, der Oberhausen erneut in Führung schoss (65.), doch wieder war Music zur Stelle und glich postwendend aus (66.). Mit seinem dritten Treffer sorgte er dann für den Führungswechsel (68.). Ali Gülcan besorgte kurz darauf mit dem 4:0 die Vorentscheidung (74.), ehe Luca Grillemeier in der Nachspielzeit den 5:2-Endstand markierte.
SC 1920 Oberhausen – SV Scherpenberg 2:5
SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Marko Djurdjevic, Bülent Demirci, Golekuh Caesar, Deniz Fahri Batman, Timur Ertural, David Möllmann, Reid Osei, Ümit Mutlu, Julian Krasniqi, Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin
SV Scherpenberg: Julian Geitz, Maximilian Abel, Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Emirhan Karaca, Gabriel Derikx (88. Luca Grillemeier), Ali Gülcan (85. Emirhan Karaca), Kaan Terzi, Baha Arslanboga (64. Marcel Kretschmer), Vedad Music - Trainer: Christian Mikolajczak
Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Yusuf Allouche (29.), 1:1 Vedad Music (34. Foulelfmeter), 2:1 Timur Ertural (65.), 2:2 Vedad Music (66.), 2:3 Vedad Music (68.), 2:4 Ali Gülcan (74.), 2:5 Luca Grillemeier (90.+5)