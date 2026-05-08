Scherpenberg lässt Federn, doch hat die Meisterschaft noch in der Hand

Scherpenberg verliert sein Abendspiel. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Nach aktuellem Stand könnte der direkte Vergleich eine entscheidende Rolle im Meisterschaftskampf spielen. Nach der 1:2-Niederlage des SV Scherpenberg bei der DJK Sportfreunde Katernberg ist der SVS nun punkgleich mit Verfolger SV Budberg. Die Tordifferenz würde sogar klar auf Seiten der Budberger liegen, doch da der direkte Vergleich entscheidet, hat Scherpenberg weiter alle Trümpfe in der Hand. Für den Moment könnt Budberg am Sonntag wieder die Tabellenführung übernehmen, hätte danach aber auch ein Spiel mehr als der Kontrahent absolviert. Ebenfalls am Freitag feierte der PSV Wesel immens wichtige im Abstiegskampf gegen einen direkten Kontrahenten.

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Bis zur zweiten Hälfte mussten sich die anwesenden Zuschauer bis zum ersten Treffer gedulden. Nach einem Eckball köpfte Ömer Akbel die Kugel zugunsten des Tabellenführers über die Linie. Doch obwohl für die Hausherren in der Tabelle eher nicht mehr viel zu gewinnen ist, hielten sie weiter dagegen. So deutete sich eine heiße Schlussphase an. Zunächst beförderte Maurice Tavio Y Huete eine Kopfballlablage nahe des Fünfmeterraums ins Tor (80.), woraufhin Joel Wyputa in der tiefen Nachspielzeit sogar noch der Siegtreffer zugunsten des Aufsteigers gelang (90.+4). Anhänger der Gastgeber feierten das 2:1 mit Bengalos am Seitenrand. Für den SVS ist es natürlich im herber Rückschlag im Aufstiegskampf. Mit voller Restausbeute wäre das Team von Sven Schützek dennoch Meister.

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – SV Scherpenberg 2:1

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Kerron Oteng-Adjei, Bright John Essien, Berkant Gebes, Alharth Aljassem, Luca Campe, Marcel Welscher, Melih Bulut, Maurice Tavio Y Huete, Nick Hillmann, Jeremy Metzler - Trainer: Sascha Hense

SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Stefan Kapuscinski, Folarin Ibigoni Williams, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Ömer Akbel (64. Nick Noah Redam), Marcel Kretschmer, Emirhan Karaca, Robin Fuhrmann (59. Vedad Music), Gabriel Derikx, Nils Christian Werner - Trainer: Sven Schützek

Tore: 0:1 Ömer Akbel (55.), 1:1 Maurice Tavio Y Huete (80.), 2:1 Joel Wyputa (90.+4)

Im Abstiegskracher sollte die dünne Personaldecke des PSV keinen Einfluss auf den Spielausgang haben. Felix Gehrmann brachte die Hausherren zunächst auf Vorlage von Oliver Dryka in Front (22.). Noch kurz vor der Pause legte Max Mahn zugunsten des PSV nach (45. +2). Dieser hielt den Vorsprung bis in die Schlussphase, ehe Gehrmann kurz vor Schluss den Deckel draufmachte (90.). PSV Wesel – SC Werden-Heidhausen 3:0

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Marvin Nunnendorf, Dustin Heveling, Luis Jakob Blaswich, Oliver Dryka, Denys Ovsiannikov (83. Amel Durakovic), Zinedine Funfack, Felix Gehrmann, Berkan Toptas (78. Zinedine Funfack), Max Mahn, Jan Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Niklas Cirkovic (77. Christfired Chisom Emmanuele), Lennart Paul Richard Konietzko, Laurens Elias Grünewald, Björn Homberg, Linus Thamm, Jacob Hans Mertes (46. Tobias Alexander Jerghoff), Moritz Alexander Stöber (71. Gianluca Carlo Nava), Max Richter, Antoine Pierre Feld (39. Justus Morten Becker), Jamal Daniel Werner - Trainer: Danny Konietzko

Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch)

Tore: 1:0 Felix Gehrmann (22.), 2:0 Max Mahn (45.), 3:0 Felix Gehrmann (90.)

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr VfB Bottrop VfB Bottrop Mülheimer FC 97 Mülheimer FC 15:15 PUSH

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr VfB Speldorf VfB Speldorf Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 15:30 live PUSH

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Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

16.05.26 SV Scherpenberg - Rhenania Bottrop

16.05.26 SV Budberg - DJK Blau-Weiß Mintard

16.05.26 Mülheimer FC 97 - PSV Wesel

17.05.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SG Essen-Schönebeck

17.05.26 FC Kray - VfB Bottrop

17.05.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - 1. FC Lintfort

17.05.26 SC Werden-Heidhausen - ESC Rellinghausen

17.05.26 Sportfreunde Niederwenigern - VfB Speldorf



33. Spieltag

29.05.26 Rhenania Bottrop - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

29.05.26 Viktoria Goch - 1. FC Lintfort

30.05.26 VfB Bottrop - SV Scherpenberg

30.05.26 DJK Blau-Weiß Mintard - Sportfreunde Hamborn 07

30.05.26 VfB Speldorf - SC Werden-Heidhausen

31.05.26 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Niederwenigern

31.05.26 PSV Wesel - FC Kray

31.05.26 ESC Rellinghausen - Mülheimer FC 97

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