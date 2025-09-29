Schermbeck und Bamenohl mit Last-Minute-Ausgleich - Ahlen rutscht ab

Am Freitagabend gewann der 1. FC Gievenbeck das Derby beim SC Preußen Münster II knapp mit 2:1. Vor 500 Zuschauern freuten sich die Adlerträger schon über den Last-Minute-Ausgleich, bevor in der fünften Minute der Nachspielzeit Kapitän Niklas Beil doch noch den FCG jubeln ließ. Der 23-jährige Defensivmann schoss nach über 100 Liga-Spielen sein erstes Tor im Seniorenbereich, als er ein großes Durcheinander vor SCP-Keeper Jovan Jovic nutzte und die Kugel über die Linie bugsierte.

Am Samstagabend zementierte der SV Lippstadt 08 vor 583 Zuschauern seine Tabellenführung mit dem dritten Zu-Null-Sieg in Folge. Zum zweiten Mal in Folge vertrat U19-Keeper Lukas Struck den zuletzt an Corona erkrankten Stammkeeper Luca Beermann. Gegen Aufsteiger TuS Hiltrup brachte Maximilian Franke nach torloser erster Halbzeit seine Farben kurz nach Wiederanpfiff per Strafstoß auf die Siegerstraße. Kapitän Fatih Ufuk stellte bereits in der 60. Spielminute den späteren 2:0-Endstand her. Es war der sechste Dreier im achten Spiel.

Am Sonntagnachmittag blieben die Verfolger ASC 09 Dortmund (3:2 gegen den DSC Arminia Bielefeld II) und SG Wattenscheid 09 (4:1 gegen RW Ahlen) in Schlagdistanz. Die Aplerbecker drehten gegen die Zweitliga-Reserve einen frühen Rückstand. ASC-Trainer Marco Stiepermann äußerte sich gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" erleichtert: "Brutaler Gegner heute. Die waren ja auch nicht umsonst bis heute ungeschlagen. Wir

wussten, dass wir heute sehr viel pressen mussen und den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen dürfen. Wir haben aber heute viele falsche Entscheidungen im Passspiel getroffen und viele Bälle in Zonen verloren, wo wir sie nicht verlieren wollten. Nach dem Rückstand sind wir mit viel Energie und Leidenschaft zurückgekommen und haben auch heute wieder großen Teamgeist gezeigt."

Auch Wattenscheid brauchte eine Stunde, um auf die Siegerstraße zu gelangen. Das Führungstor durch Nnaji per Strafstoß sowie die damit verbundene Überzahl ab der 60. Spielminute führte letztlich zu einem ungefährdeten Heimsieg vor 1.606 Zuschauern im Lohrheidestadion.

Wattenscheids Christopher Pache sagte auf der anschließenden Pressekonferenz: "Wir haben in den letzten drei Wochen brutale Spiele von den Jungs gesehen. Eine Riesenentwicklung, viele Tore aus dem Spiel heraus. Sie erarbeiten sich auch alles hinten heraus, bleiben mutig. Wir haben von der ersten Halbzeit an nicht das gespielt, was wir spielen wollten. Wir haben teilweise sehr unsauber gespielt. Das hat mir nicht ganz gut gefallen. Wir hatten die ersten 15 Minuten aus der Hand gegeben. Da war Ahlen ein bisschen drückender, ohne jetzt die großen Torchancen zu haben. Wir wollen viel Ballbesitz haben. Den Ballbesitz haben wir sehr schnell hergegeben. Da waren wir nicht gut positioniert in den Halbpositionen. Wir hatten ein paar gute Ansätze. Dann fällt das Tor durch Berkan Firat überragend, als er das 1 gegen 1 zieht. Unglücklich bekommen wir den Ausgleich, weil ich fand, dass wir eigentlich eine sehr gute Phase in der ersten Halbzeit hatten und das zweite Tor hätten erzielen können. Dann lassen wir Ahlen aber aus dem Nichts wieder rankommen, weil wir nicht den Zugriff haben. Verteidigen nicht gut in der Box. In der Halbzeit haben wir gesagt, wir können hier mutig aufspielen. Wir spielen in unserem Stadion, in unserer Stadt. Wir sind im Flow. Zeigt das den Fans, zeigt das dem Verein. Spielt das jetzt sauber aus, die Positionierung. Wir sind dann sehr, sehr gut in die 2. Halbzeit gekommen, haben gute Möglichkeiten. Ich fand, das 2:1 hat sich angebahnt. Dann fällt es, Ahlen kriegt noch die Gelb-Rote Karte. Und dann verlieren wir so ein bisschen den Faden leider wieder. Dann lassen wir Ahlen ein bisschen dran. Da haben sich die Jungs, glaube ich, auf der sicheren Seite gefühlt. Sie haben den Zugriff ein bisschen tiefer gesetzt. Ich wollte es eigentlich höher halten. Steve Tunga hat das dann anders entschieden, was völlig in Ordnung ist. Die Jungs müssen Entscheidungen auf dem Platz treffen. Trotz alledem haben sie wieder hochgezogen und das dritte und vierte Tore erzielt. Ein souveräner und eindeutiger Sieg für mich. So können wir weiter machen."