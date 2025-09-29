Schermbeck und Bamenohl mit Last-Minute-Ausgleich - Ahlen rutscht ab

Am Freitagabend gewann der 1. FC Gievenbeck das Derby beim SC Preußen Münster II knapp mit 2:1. Vor 500 Zuschauern freuten sich die Adlerträger schon über den Last-Minute-Ausgleich, bevor in der fünften Minute der Nachspielzeit Kapitän Niklas Beil doch noch den FCG jubeln ließ. Der 23-jährige Defensivmann schoss nach über 100 Liga-Spielen sein erstes Tor im Seniorenbereich, als er ein großes Durcheinander vor SCP-Keeper Jovan Jovic nutzte und die Kugel über die Linie bugsierte.
Am Samstagabend zementierte der SV Lippstadt 08 vor 583 Zuschauern seine Tabellenführung mit dem dritten Zu-Null-Sieg in Folge. Zum zweiten Mal in Folge vertrat U19-Keeper Lukas Struck den zuletzt an Corona erkrankten Stammkeeper Luca Beermann. Gegen Aufsteiger TuS Hiltrup brachte Maximilian Franke nach torloser erster Halbzeit seine Farben kurz nach Wiederanpfiff per Strafstoß auf die Siegerstraße. Kapitän Fatih Ufuk stellte bereits in der 60. Spielminute den späteren 2:0-Endstand her. Es war der sechste Dreier im achten Spiel.
Am Sonntagnachmittag blieben die Verfolger ASC 09 Dortmund (3:2 gegen den DSC Arminia Bielefeld II) und SG Wattenscheid 09 (4:1 gegen RW Ahlen) in Schlagdistanz. Die Aplerbecker drehten gegen die Zweitliga-Reserve einen frühen Rückstand. ASC-Trainer Marco Stiepermann äußerte sich gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" erleichtert: "Brutaler Gegner heute. Die waren ja auch nicht umsonst bis heute ungeschlagen. Wir
wussten, dass wir heute sehr viel pressen mussen und den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen dürfen. Wir haben aber heute viele falsche Entscheidungen im Passspiel getroffen und viele Bälle in Zonen verloren, wo wir sie nicht verlieren wollten. Nach dem Rückstand sind wir mit viel Energie und Leidenschaft zurückgekommen und haben auch heute wieder großen Teamgeist gezeigt."
Auch Wattenscheid brauchte eine Stunde, um auf die Siegerstraße zu gelangen. Das Führungstor durch Nnaji per Strafstoß sowie die damit verbundene Überzahl ab der 60. Spielminute führte letztlich zu einem ungefährdeten Heimsieg vor 1.606 Zuschauern im Lohrheidestadion.
Wattenscheids Christopher Pache sagte auf der anschließenden Pressekonferenz: "Wir haben in den letzten drei Wochen brutale Spiele von den Jungs gesehen. Eine Riesenentwicklung, viele Tore aus dem Spiel heraus. Sie erarbeiten sich auch alles hinten heraus, bleiben mutig. Wir haben von der ersten Halbzeit an nicht das gespielt, was wir spielen wollten. Wir haben teilweise sehr unsauber gespielt. Das hat mir nicht ganz gut gefallen. Wir hatten die ersten 15 Minuten aus der Hand gegeben. Da war Ahlen ein bisschen drückender, ohne jetzt die großen Torchancen zu haben. Wir wollen viel Ballbesitz haben. Den Ballbesitz haben wir sehr schnell hergegeben. Da waren wir nicht gut positioniert in den Halbpositionen. Wir hatten ein paar gute Ansätze. Dann fällt das Tor durch Berkan Firat überragend, als er das 1 gegen 1 zieht. Unglücklich bekommen wir den Ausgleich, weil ich fand, dass wir eigentlich eine sehr gute Phase in der ersten Halbzeit hatten und das zweite Tor hätten erzielen können. Dann lassen wir Ahlen aber aus dem Nichts wieder rankommen, weil wir nicht den Zugriff haben. Verteidigen nicht gut in der Box. In der Halbzeit haben wir gesagt, wir können hier mutig aufspielen. Wir spielen in unserem Stadion, in unserer Stadt. Wir sind im Flow. Zeigt das den Fans, zeigt das dem Verein. Spielt das jetzt sauber aus, die Positionierung. Wir sind dann sehr, sehr gut in die 2. Halbzeit gekommen, haben gute Möglichkeiten. Ich fand, das 2:1 hat sich angebahnt. Dann fällt es, Ahlen kriegt noch die Gelb-Rote Karte. Und dann verlieren wir so ein bisschen den Faden leider wieder. Dann lassen wir Ahlen ein bisschen dran. Da haben sich die Jungs, glaube ich, auf der sicheren Seite gefühlt. Sie haben den Zugriff ein bisschen tiefer gesetzt. Ich wollte es eigentlich höher halten. Steve Tunga hat das dann anders entschieden, was völlig in Ordnung ist. Die Jungs müssen Entscheidungen auf dem Platz treffen. Trotz alledem haben sie wieder hochgezogen und das dritte und vierte Tore erzielt. Ein souveräner und eindeutiger Sieg für mich. So können wir weiter machen."
"Überraschungsmannschaft" Victoria Clarholz muss sich nach der zweiten Niederlage in Folge so langsam aus der Spitzengruppe verabschieden. Gegen die TSG Sprockhövel setzte es durch späte Tore eine 2:4-Heimpleite. Der Aufsteiger war damit einer der Gewinner in der unteren Tabellenhälfte, da vielfach die Punkte geteilt wurden.
Die SpVgg Erkenschwick behielt zuhause nach Führung und Rückstand immerhin noch einen Punkt gegen den SC Verl II (2:2). Der SV Schermbeck erzielte einen Last-Minute-Ausgleich zuhause gegen den FC Eintracht Rheine (2:2). Ebenso die SG Finnentrop-Bamenohl, die dem bis dato punktlosen Schlusslicht TuS Ennepetal den ersten Dreier verwehrte (2:2).
Türkspor Dortmund gelang bei der SpVgg Vreden ein kleiner Befreiungsschlag. Trotz des 2:0-Auswärtssiegs verließ der Regionalliga-Absteiger die Abstiegsränge aber nicht, sondern konnte nur RW Ahlen überflügeln, die nun den vorletzten Tabellenplatz schmücken.
Es bleibt hochspannend, wer sich in der Hinrunde von den Abstiegsplätzen distanzieren kann. Aktuell trennt Platz 5 nur sechs Punkte von Platz 18. Lediglich die vier Meisterschaftskandidaten Lippstadt, Aplerbeck, Wattenscheid und Rhynern, die spielfrei hatten, dürften keine Kandidaten für untere Regionen sein.
Der 8. Spieltag im Überblick:
SV Lippstadt 08 – TuS Hiltrup 2:0
SV Lippstadt 08: Lukas Struck, Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Cinar Sansar (90. Seungyoung Lee), Maximilian Franke (82. Justus Meier), Max Kamann, Iker Luis Kohl (78. Simon Kötter), Gentrit Muja, Nico Alexander Tübing (78. David Dören) - Trainer: Felix Bechtold
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Dickens Toka, Asmar Paenda (84. Marko Costa Rocha), Enoch Moussa (63. Cris Adeyeemi Ojo), Jonas Weißen, Felix Hesker (88. Mats Feckler), Shayan Sarrafyar (73. Linus Gröger), Felix Bußmann, Janus Scheele (63. Stan Schubert) - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Pascal Loschke - Zuschauer: 583
Tore: 1:0 Maximilian Franke (49. Foulelfmeter), 2:0 Fatih Ufuk (60.)
SC Preußen Münster II – 1. FC Gievenbeck 1:2
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Moritz Krause (88. Ben Menke), Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Adrian Delmoni, Ben Kronenberg (46. Benjamin Hormann Evers), Melih Sayin (58. Mikail Demirhan), Emanuel De Lemos (68. Luca Steinfeldt), Leon Tasov, Till Hausotter (76. Leon Kayser), Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Malte Wesberg (64. Louis Martin), Niklas Klinke, Henrik Winkelmann, Felix Ritter, Mika Keute (66. Marvin Holtmann), Ben Matteo Wolf (71. Tom Langenkamp), Alexander Wiethölter (92. Jonas Tepper), Benedikt Fallbrock, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Ben Matteo Wolf (29.), 1:1 Benjamin Hormann Evers (90.), 1:2 Niklas Beil (90.+5)
Victoria Clarholz – TSG Sprockhövel 2:4
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum (79. Julian Linnemann), Janis Büscher, Sinan Aygün, Samy Benmbarek (98. Marco Pollmann), Philpp Lamkemeyer (78. Leon van der Veen), Can Yilmaz (65. Julius Max Wiedemann), Arian Papenfort, Nick Flock (83. Damian Artur Biniek) - Trainer: Christian Lichte
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Simon Hendel (76. Luca Max Baur), Ishak Dogan, Deniz Yasar, Matti Pickel (55. Jasper Stojan), Max Michels, Cihat Topatan (85. Alen Cengic), Fatih Öztürk (71. Oussama Anhari), Ibrahim Bulut, Agon Arifi (92. Aleksander Dimitrov), Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 287
Tore: 0:1 Ishak Dogan (39.), 1:1 Philpp Lamkemeyer (43.), 1:2 Oussama Anhari (83.), 1:3 Agon Arifi (87.), 2:3 Julian Linnemann (90.+3), 2:4 Ibrahim Bulut (90.+9)
Gelb-Rot: Zakaria Anhari (97./TSG Sprockhövel/)
SpVgg Erkenschwick – SC Verl II 2:2
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Marius Lackmann (63. Dylan Pires), Anis El Hamassi, Dzenan Pilica (85. Luis Oliver Schultz), Dario Biancardi, Lukas Matena (89. Elmar Skrijelj), Cem-Ali Dogan (78. Veron Osmani), Barbaros Inan (63. Bajrush Osmani) - Trainer: Nassir Malyar
SC Verl II: Julian Fuest, Moritz Lamkemeyer (75. Yannick Blaszyk), Dennis Simic, Seung-ho Hwang (63. Cristiano Andre Sonntag), Alessandro Toia, Fabian Jurisic (90. Jaden-Romeo Garris), Manuel Adrian Harmann (88. Josiah Patruno-Nwanko), Emmanuel Bamba, Janis Seiler (63. Louis Ahenkora), Henry Obermeyer, Noah Heim - Trainer: Przemek Czapp
Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 312
Tore: 1:0 Dario Biancardi (20.), 1:1 Henry Obermeyer (50.), 1:2 Manuel Adrian Harmann (56.), 2:2 Lukas Matena (67. Handelfmeter)
ASC 09 Dortmund – DSC Arminia Bielefeld II 3:2
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier (81. Luis Sebastian Kehl), Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban, Rafael Camprobin (73. Josip Kopecki), Samer-Amer Sarar (61. Elias Boadi Opoku), Maximilian Podehl - Trainer: Marco Stiepermann
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Niklas Möllers, Yoost Diezemann, Justin Lukas (68. Efe Tirpan), Suat Fajic (79. Obed Ofori), Fabiano Krasnic, Milan Hoffmeister, Julien Kracht, Monti Theiß, Daniel Richter (63. Latif-Bilal Alassane) (87. Lennart Hergenreider) - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 174
Tore: 0:1 Monti Theiß (7.), 1:1 Florian Rausch (16. Foulelfmeter), 2:1 Maximilian Podehl (42.), 3:1 Rafael Camprobin (45.), 3:2 Julien Kracht (68.)
SV Schermbeck – Eintracht Rheine 2:2
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Kerem Sengün, Christopher Stöhr, Jos Krechting, Mustafa Gürpinar (88. Til Küllmer), Eren Özat, Bilal Akhal (70. Sergen Yüksekdag), Venis Uka (53. Miles Grumann), Jamal El Mansoury - Trainer: Engin Yavuzaslan
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Noah Kosthorst, Lennard Maßmann, Leon Niehues, Luca Meyer, Pascal Petruschka (74. Tugay Gündoğan), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Gabriel Cavar (67. Josha Felix Häusler), Dicle Sahin (31. Adrian Wanner), Bennet van den Berg (80. Luca Marco De Angelis) - Trainer: David Paulus
Schiedsrichter: Marcel Voß - Zuschauer: 83
Tore: 1:0 Jos Krechting (21.), 1:1 Bennet van den Berg (30.), 1:2 Bennet van den Berg (40.), 2:2 Jamal El Mansoury (90.+3 Foulelfmeter)
SpVgg Vreden – Türkspor Dortmund 0:2
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Kilian Heisterkamp (74. Kevin Meise), Mika Völker (84. Kilian Daniel Voss), Felix Mensing, Dennis Wüpping (51. Leon Kondring), Martin Sinner (51. Julius Gerster), Lars Bleker, Julian Risthaus (86. Matteo Anton Geesink), Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann - Trainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, David Belenzada, Serdar Bingöl, Mats Brämer, Alessandro Tomasello (78. Steven Kodra), Oguzhan Kefkir, Sercan Calik, Joel Westheide (64. Halil Can Dogan), Sezer Toy (93. Aldin Kljajic), Bernad Gllogjani (59. Brayan Sosa), Koray Dag (72. Ilyas Khattari) - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Philip Roedig - Zuschauer: 303
Tore: 0:1 Joel Westheide (27.), 0:2 Koray Dag (48.)
SG Wattenscheid 09 – Rot Weiss Ahlen 4:1
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Tarik Ould Seltana, Albin Thaqi, Tom Sindermann (46. Steve Tunga), Eduard Renke, Mike Lewicki (73. Laurenz Kegel), Berkan Firat (66. Atakan Uzunbas), Ilias Anan, Finn Wortmann (55. Robert Tochukwu Nnaji), Kevin Schacht (83. Jermaine Jann) - Trainer: Christopher Pache
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Mike Pihl, Kilian Hornbruch, Mattias Hanchard, Fabian Holthaus, Marius Müller (86. Dominik Limprecht), Ben Binyamin, Erik Heidbrink (46. Davin Wöstmann), Kevin Freiberger (60. Martin Baudelet), Gianluca Di Vinti (68. Sergio Baris Gucciardo), Emro Curic (46. Hakan Sezer)
Schiedsrichter: Martin Gratzla - Zuschauer: 1606
Tore: 1:0 Berkan Firat (24.), 1:1 Marius Müller (42.), 2:1 Robert Tochukwu Nnaji (61. Foulelfmeter), 3:1 Robert Tochukwu Nnaji (81.), 4:1 Atakan Uzunbas (90.+2)
Gelb-Rot: Mattias Hanchard (59./Rot Weiss Ahlen/)
TuS Ennepetal – SG Finnentrop/Bamenohl 2:2
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Maxwell Bimpeh, Tomislav Simic, Mehmet Serif Dalyanoglu, Robin Gallus, Cedrick Hupka, Duje Goles (83. Sebastian Lötters), Christoph van der Heusen, David Vaitkevicius (79. Julian Kray), Arda Nebi (75. Lilian-Gabriel Reyes Mellado), Kevin Hagemann (88. Ramin Roodbareki Shabani) - Trainer: Leon Enzmann
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Christopher Hennes, Maximilian Humberg (87. Robin Bönner), Gordon Meyer, Marten Schelle (75. Anas Akhabach), Erik Dier, Caspar Epe (46. Luca Uwe Herrmann), Marlon Zilz, Eren Albayrak, Luca Uwe Herrmann, Maurice Danielle Werlein (80. Felix Antonio Schmitt) - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 170
Tore: 0:1 Maurice Danielle Werlein (52.), 1:1 Duje Goles (69.), 2:1 David Vaitkevicius (73.), 2:2 Eren Albayrak (90.+2 Handelfmeter)