Schermbeck leiht Bocholt-Talent aus und holt einen Berliner

Aus Berlin wechselt der 22-jährige Malick Fall nach NRW. Der offensive Außenbahnspieler hat die vergangenen drei Jahre für den FSV Spandauer Kickers in der Berlin-Liga (6. Spielklasse) gespielt. Fall nimmt in Bochum ein Studium auf und ist daher aus privaten Gründen nach Recklinghausen gezogen.
Vom Regionalligisten 1. FC Bocholt wird der 19-jährige Ensar Celebi für ein Jahr ausgeliehen. Dieser wird offiziell sein erstes Seniorenjahr bestreiten, hat aber sowohl in Bocholt als auch zuvor beim KFC Uerdingen bereits Regionalliga-Luft geschnuppert (sechs Einsätze). Der Youngster ist zentraler Mittelfeldspieler, aber auch auf den Außenverteidigerpositionen einsetzbar.
SV Schermbeck Kader 2026/27:
Torwart: Christopher Heisig (20), Fabian Lepszy, Leon Nübel (22)
Abwehr: Yannick Babo (24), Ensar Celebi (19), Tarek El Meshai (23), Gideon Guzy (23), Roual Keller, Kian Licina (23), Pierre Rogasik (19), Christopher Stöhr (29), Seongsun You (26), Tyler Zundler (19)
Mittelfeld: Jamal El Mansoury (29), Miles Grumann (25), Cenk Mustafa Güney (21), Laurenz Kegel (22), Rami Kukava (18), Dzenan Pilica (28), Philip Pokora (20), Canay Niyazi Tufan (18)
Angriff: Divine Boafo (20), Malick Fall (22), Jermaine Jann (19), Shawn Kiyau (21), Luke Montemurri-Liebenau (19), Brayan Sosa (22)
Trainer: Alexander Schlüter (35)
Zugänge: Maik Habitz (31, FC Marl), Cenk Mustafa Güney (21, SSV Buer 07/28), Pierre Rogasik (19, KFC Uerdingen), Gideon Guzy (23, Rot Weiss Ahlen), Laurenz Kegel (22, SG Wattenscheid 09), Dzenan Pilica (28, SpVgg Erkenschwick), Tarek El Meshai (23, SV Rot-Weiß Deuten), Rami Kukava (18, Rot Weiss Ahlen), Luke Montemurri-Liebenau (19, eigene U19), Tyler Zundler (19, eigene U19), Roual Keller (eigene U19), Kian Licina (23, SpVgg Erkenschwick), Jermaine Jann (19, SG Wattenscheid 09), Brayan Sosa (22, Türkspor Dortmund), Seongsun You (26, KFC Uerdingen), Philip Pokora (20, SV Sonsbeck), Malick Fall (22, FSV Spandauer Kickers), Ensar Celebi (19, 1. FC Bocholt, Leihe)
Abgänge: Til Küllmer (FC Marl), Jos Krechting (23, Eintracht Rheine), Lennart Bollenberg (21, Eintracht Rheine), Kerem Sengün (26, SSV Buer 07/28), Kasper Harbering (20, 1. FC Bocholt), Venis Uka (20, DSC Arminia Bielefeld II), Mustafa Gürpinar (21, SSV Buer 07/28), Marlon Baran Feldmann (21, Ziel unbekannt ), Berkant Gedikli (21, Ziel unbekannt ), Bilal Akhal (24, SSV Buer 07/28), Noah Koch (20, VfB Bottrop), Jonas Erwig-Drüppel (35, Karriereende ), Tolga Özdemir (24, Rot Weiss Ahlen), Kingsley Marcinek (24, SSV Jeddeloh), Adrian Juko (19, SSV Buer 07/28), Ilias Bouassaria (21, FC Büderich), Eren Özat (22, Ziel unbekannt ), Marvin Grumann (33, Karriereende)