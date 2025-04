Scherereien mit dem Schlusslicht – Moosinning müht sich zum Sieg

Chris Ball nahm zwei Veränderungen vor im Vergleich zur Auswärtsniederlage in Holzkirchen. Für Aziz Abdane und Kapitän Basti Lanzinger rutschten Felix Meier und Chris Häusler in die Startformation.

Moosinning kam besser ins Spiel und ging bereits nach drei Minuten in Führung. Eine Flanke von Felix Meier beförderte ein Fridolfinger Abwehrspieler in Richtung des eigenen Tores. Torwart Maximilian Kiermeier konnte diesen Ball noch abwehren, aber Maxi Lechner stand goldrichtig und schob ein zum 1:0.

Nur drei Minuten später zappelte das Netz hinter Kiermeier nach einem Hones Abschluss erneut, aber die Fahne vom Schiedsrichter-Assistenten war nach einer Abseitsstellung von David Kamm oben. Nach 18 Minuten erhöhte der FCM dann doch auf 2:0. Lechner legte auf Chris Häusler zurück, der einschob und die Führung ausbauen konnte.

Der Anschlusstreffer

In der 26. Minute dann der Anschlusstreffer aus dem Nichts. Die Gäste beförderten den Ball über das ganze Feld hinter die Moosinninger Abwehr. Nach Unstimmigkeiten in der Defensive rutschte auch noch Torwart Paul Reiser aus, und Gästestürmer Lukas Birner köpfte über ihn hinweg zum 2:1. Der FCM agierte in der Folge nicht mehr sauber und dominierend, wie es noch vor dem Gegentreffer war. So kam es nur noch zu einer Chance. Eine Hereingabe von Johannes Bauer verpasste Kamm nur knapp.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es aber nicht lange, und Fridolfing erzielte den Ausgleich. Raphael Stettmeier legte rund 20 Meter vor dem Tor den Ball in den Torwinkel zum 2:2. Ein Traumtor. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit aber übernahmen die Gelb-Schwarzen wieder das Zepter. Trotz einiger Ballverluste und Abspielfehler kamen sie zu zahlreichen Tormöglichkeiten. Aber sowohl Häusler als auch Kamm und Abdane scheiterten am Gästekeeper Kiermeier. Keine Chance hätte dieser aber beim Abschluss von Lechner gehabt, der von Stefan Haas in Szene gesetzt worden war. Ein Verteidiger kratzte den Ball noch von der Linie.

Die Elf von Trainer Ball hätte ausbauen können

In der 77. Minute aber der Führungstreffer für den FC Moosinning. Haas nahm sich das Leder im Strafraum mit der Brust an, zog ab und versenkte die Kugel punktgenau neben dem Pfosten.

Die Elf von Trainer Ball hätte in der Schlussphase auch noch das ein oder andere Tor nachlegen können. Lechner lief nach Zuspiel von Haas noch alleine auf das Tor zu, aber setzte seinen Abschluss neben das Tor. Auch Häusler hatte noch Möglichkeiten zu erhöhen, aber er scheiterte zweimal frei vor Kiermeier. Fabi Ulitzka bekam nach einem Foulspiel noch eine Zeitstrafe. Das brachte für die Gäste nichts mehr ein. Moosinning behält die drei Punkte nach einem bescheidenen Spiel im eigenen Stadion.