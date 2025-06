Scherer übernimmt die TuS-Reserve: Neuer Coach kommt aus Brunnthal

Michael Scherer wird neuer Trainer der TuS-Reserve. Nach dem Abstieg soll der Weg zurück in die Kreisklasse führen. Dafür stehen junge Talente im Fokus.

Holzkirchen – Der TuS Holzkirchen II geht mit einem neuen Trainer in die neue Saison. Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse – dem zweiten Abstieg der TuS-Reserve binnen drei Jahren – übernimmt Michael Scherer, der vom Kreisliga-Absteiger aus Brunnthal kommt, die Zweitvertretung der Grün-Weißen in der A-Klasse. Der bisherige Coach Ozren Krizanac verlässt den Verein, wie berichtet, nach eineinhalb Jahren. „Es ist eine schwere Aufgabe, aber das Ziel ist klar: Wir wollen bald wieder in die Kreisklasse zurück“, sagt Scherer.

Doch das muss das mittelfristige Ziel sein. Man müsse zunächst wieder einen vernünftigen Unterbau schaffen. „Es soll intern eine U23 sein“, gibt Scherer an und fügt an: „Das ist ein deutliches Zeichen.“ Man möchte den zahlreichen Akteuren vor allem aus der eigenen A-Jugend den Weg über die A-Klasse in die Bezirksliga ermöglichen. „Wir wollen viele junge Spieler in die erste Mannschaft hochbringen.“

Neuer Coach: „Liga wird in jedem Fall spannend“

Doch die Aufgabe in der A-Klasse dürfte nach den schwierigen Jahren zuletzt keine leichte werden. „Die Liga wird in jedem Fall spannend“, glaubt Scherer. „Es könnte schon noch eine schwierige Saison werden und es hängt natürlich auch davon ab, wie der Kader unserer ersten Mannschaft final aussehen wird.“

Unterdessen sieht Scherer seine Rolle mittelfristig beim TuS ohnehin als Bindeglied zwischen erster und zweiter Mannschaft. Schon jetzt wird er den neuen Bezirksliga-Coach Orhan Akkurt in der Vorbereitung tatkräftig unterstützen. „Ich will dabei helfen, Spieler für die Erste zu entwickeln“, betont Scherer.

Zunächst gilt aber das Augenmerk auf eine erfolgreiche Saison in der A-Klasse. Dort werden die Grün-Weißen in der A-Klasse 3 an den Start gehen und damit unter anderem auf die Sportfreunde Föching treffen. meh