"Scherben zusammenfegen": Neuanfang mit klaren Zielen

Auf dieser Leistung soll nun aufgebaut werden. Die Vorbereitung auf die neue Saison begann bereits am 7. Juli. Einen besonderen Höhepunkt im Testspielprogramm sieht der Trainer allerdings nicht. „Besondere Spiele, die man als Höhepunkt bezeichnen würde, haben wir nicht.“

Mit Rang vier gelang der damaligen zweiten Mannschaft des BSC Acosta in der vergangenen Saison ein starkes Ergebnis. Für Stucki ist die Bilanz eindeutig: „Sehr zufrieden. Wir waren während der gesamten Saison im oberen Drittel der Tabelle und haben als 2. Mannschaft des Vereins am Ende Platz 4 belegt.“

„Durch die Abmeldung der 1. Herren aus der Landesliga starten wir als letztjährige 2. Mannschaft als BSC Acosta 1 in der Bezirksliga. Aus der alten 1. Herren verblieben nur vier Spieler“, erklärt Stucki.

Die größte Veränderung fand jedoch nicht auf dem Platz, sondern in der Vereinsstruktur statt. Nach der Abmeldung der ersten Herrenmannschaft aus der Landesliga tritt die bisherige Reserve künftig als BSC Acosta I in der Bezirksliga an.

Der Trainer beschreibt die vergangenen Wochen als intensive Aufbauarbeit. „Meine Aufgabe als Trainer bestand im letzten Monat darin, die Scherben zusammenzufegen und alles wieder neu zusammenzusetzen, in der Hoffnung, dass eine neue starke Verbindung entsteht.“

Personell setzt der Verein dabei auf einen Mix aus Eigengewächsen und externen Verstärkungen. „Aktuell haben wir Neuzugänge aus der eigenen U19, U18 und diverse Zugänge von anderen Vereinen.“ Für den Kern der bisherigen zweiten Mannschaft ändere sich dagegen nur wenig. „Für die alten BSC2-Spieler ändert sich nicht viel. Es bleibt bei der Bezirksliga, nur, dass wir jetzt eine eigene Kabine haben.“

Trotz der Veränderungen kann Stucki weiterhin auf erfahrene Leistungsträger bauen. Besonders zwei Spieler hebt er hervor: „Es gibt mit Alexander Fricke und Ole Schene zwei Stammspieler, die seit zehn Jahren das Bild der Mannschaft prägen.“

Die langjährige Erfahrung der beiden soll dem neu formierten Team Stabilität geben und den zahlreichen jüngeren Spielern Orientierung bieten.

Platz unter den ersten Fünf als Ziel

Sportlich formuliert der Trainer eine klare Zielsetzung. „Wir wollen unsere Leistungen der letzten Saison bestätigen und wieder unter den ersten fünf Teams kommen.“ Den größten Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft sieht Stucki beim letztjährigen Tabellenzweiten. „Wendezelle sehe ich als letztjährigen Tabellenzweiten als Favorit.“

Für den BSC Acosta beginnt damit eine Saison, die von einem außergewöhnlichen personellen und strukturellen Umbruch geprägt ist. Nach turbulenten Wochen steht für den Verein nun die Aufgabe im Mittelpunkt, aus einer neu zusammengesetzten Mannschaft erneut ein Team zu formen, das sich im oberen Tabellendrittel der Bezirksliga etablieren kann.