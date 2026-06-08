Schenke rückt beim SC Kellersberg in die zweite Reihe

Der SC Kellersberg (gelbe Trikots) hat das letze Saisonspiel gewonnen und schließt auf Tabellenplatz zehn ab. – Foto: Fupa/Christian Kreuer

Kreisliga A Aachen: Beim SC Kellersberg übernimmt Christopher Jansen das Traineramt.

Ja, er wird es nochmal tun. Aber demnächst nur noch in zweiter Reihe. Nach dem schon länger feststehenden Klassenerhalt des A-Kreisligisten SC Kellersberg tritt Benedikt Schenke, bisheriger Cheftrainer, für eine weitere Saison als Assistent des neuen Coaches an.

Schenke wird Assistent von Jansen

Schenke, der als Nachfolger von Marc Valdix ein knappes halbes Jahr die Cheffunktion beim Alsdorfer Stadtteilklub innehatte, macht seinen Stuhl für Christopher Jansen frei. Der 32-Jährige wurde in der Jugendabteilung des KSC ausgebildet und spielte dort auch im Seniorenbereich für die erste und zweite Mannschaft. „Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm in eine sportlich ruhigere Saison hineingehen“, sagt Schenke.

Mit dem Sieg beim SV Breinig II schlossen die Kellersberger die Saison mit 36 Punkten ab und überholten zum Abschluss der Saison noch die Breiniger. „3:2 hört sich knapp an, aber es war ein Spiel der verpassten Chancen für uns“, hätte Schenke sich einen ruhigeren Vormittag am Breinigerberg gewünscht.

In einem insgesamt gut geführten Spiel lag Kellersberg früh (9.) durch ein Tor des Breinigers David Bongard zurück. „Meine Mannschaft hat nach dem Rückschlag gut reagiert“, lobte Schenke seine Spieler nach der Partie, in der der KSC durch Treffer von Ramdan Boureima (17.), Danijel Vukosavljevic (37.) und Kevin Hoch (46.) zwischenzeitlich 3:1 führte, ehe der Breiniger Philipp Lieven mit dem 2:3 (61.) den Endstand markierte.

„Die Jungs haben heute eine sehr gute Abwehrleistung gezeigt und im Kollektiv gut gespielt“, „drückte“ der Coach alle Akteure des KSC. Vor allem die beiden „Youngster“ Ramdan Bouraima (19 Jahre) und Antonio Leovac (20) ragten aus einer effektiv spielenden Kellersberger Mannschaft heraus. „Die beiden hatten zuletzt wenig Spielanteile. Schon deshalb hat mich die Leistung positiv überrascht“, lobte der Coach die beiden Spieler, die aus der eigenen Jugendabteilung stammen.

Vier Neuzugänge für Kellersberg

Nun wird das Team „erstmal vier Wochen Pause machen, bis das Training zur neuen Saison losgehen wird“, kündigt der künftige Co-Trainer an. Einig ist sich der KSC nach eigenen Angaben bisher mit vier Neuzugängen, von denen einer ein erfahrener Bezirksligaspieler sein soll.

Eine Unterbrechung der Urlaubszeit steht aber für die Kellersberger auch noch an. Die beiden unterlegenen Kreispokal-Halbfinalisten Kellersberg und Concordia Oidtweiler bestreiten in Aachen-Haaren am 14. Juni (12 Uhr) das Spiel um Platz drei, ehe Germania Eicherscheid und Raspo Brand das Finale austragen.

Gar nicht zu Ende gespielt wurde am Sonntag die A-Liga-Partie zwischen dem FC Stolberg und der zweiten Mannschaft des SV Eilendorf. Beim Stande von 3:3 brach der Schiedsrichter das Spiel in der 59. Minute ab. Eilendorfs Trainer Marco Hammers äußerte sich dazu: „Nach einer Rudelbildung traten einige Zuschauer auf das Spielfeld. Der Schiedsrichter hat daraufhin die Begegnung abgebrochen.“ Hammers befand: „Der junge Mann hat das wohl etwas voreilig und überhastet beendet“.

Die Spiele des 30. Spieltags:

Breinig 2 – Kellersberg 2:3: 1:0 Bongard (9.), 1:1 Bouraima (17.), 1:2 Vukosavljevic (37.), 1:3 Hoch (46.), 2:3 Lieven (61.)

FC Stolberg - SV Eilendorf II abgebr.: 0:1 Dreßen (13.), 0:2 Jaoui (19.), 1:2 Michou (22.), 2:2 Casper (25.), 2:3 Winkler (45.+2), 3:3 Huppertz (52.) Rot: unbekannt (22./Stolberg) Gelb-Rot: unbekannt (55./Eilendorf) Bes. Vorkommnis: Spielabbruch in der 59. Minute beim Stande von 3:3

Verlautenheide II - Freund 2:2: 0:1 Alshoua (10.), 1:1 Hemforth (20./Foulelfmeter), 1:2 Dias (78.), 2:2 Hensel (88.)

Rhen. Würselen/Euchen - Arm. Eilendorf 11:0: 1:0 Schüler (2.), 2:0 Kreutzer (11./Foulelfmeter), 3:0, 4:0 Kreuchauf (22., 26.), 5:0 Schüler (29.), 6:0 Gräf (32.), 7:0 Schüler (34.), 8:0 Steinbeck (55.), 9:0 Kreuchauf (64.), 10:0 Gräf (80.), 11:0 Henke (88.)

Vichttal II - Burtscheider TV 2:2: 1:0 Wiesenmüller (22.), 2:0 Asik (35.), 2:1 Wolke (44.), 2:2 Kamara (76.)

Vaalserquartier - Berger Preuß 3:5: 0:1 Zimmermann (6.), 0:2 Lamm (14./Eigentor), 0:3 Krauss (20.), 1:3 Vöpel (28./Eigentor), 1:4 Gebauer (45.), 1:5 Mähr (73.), 2:5, 3:5 von Lossow (77., 79.)

St. Jöris - Pannesheide 0:2: 0:1 Meulenberg (9.), 0:2 Kitsisa (12.)

FC Eschweiler - Rott 3:0: 1:0 Koubaa (39./Foulelfmeter), 2:0 Medina (88.), 3:0 Alves (90.+1)

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