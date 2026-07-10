Schenefelds neue Reserve legt furios los

Toller Einstand der Reserve. – Foto: red/KI

Die neu gegründete 2. Herrenmannschaft von Blau-Weiß 96 Schenefeld hat einen nahezu perfekten Start in die Vorbereitung auf die neue Saison erwischt. In den ersten beiden Testspielen feierte das neu formierte Team zwei deutliche Erfolge und erzielte dabei insgesamt 19 Treffer. Das Torverhältnis von 19:4 ist ein erstes Ausrufezeichen, auch wenn Ergebnisse in dieser frühen Phase der Vorbereitung noch vorsichtig eingeordnet werden müssen.

Der erste Auftritt fand am vergangenen Donnerstag in einem besonderen Rahmen statt. Bei der Premiere auf dem neuen Kunstrasenplatz an der Blankeneser Chaussee empfing Schenefeld die Reserve von Holsatia Elmshorn.

Für die Mannschaft ging es in den ersten Begegnungen nicht nur um Siege. Nach der Neugründung galt es zunächst, erste Abläufe zu entwickeln, Rollen innerhalb des Teams zu verteilen und als Gruppe zusammenzufinden. Dass dabei sofort zwei überzeugende Resultate heraussprangen, dürfte den Verantwortlichen dennoch gefallen.

Nur drei Tage später folgte bereits der nächste Test. Im Stadion Achter de Weiden war die Zweitvertretung des HFC Falke zu Gast. Auch in dieser Partie bestätigte Blau-Weiß 96 II den guten ersten Eindruck.

Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an torhungrig und entschieden die Partie deutlich mit 11:1 für sich. Für das neu zusammengestellte Team war es damit ein gelungener erster Auftritt auf dem neuen Untergrund. Gleichzeitig sammelte die Mannschaft früh Selbstvertrauen für die weiteren Wochen der Vorbereitung.

Schenefeld setzte sich nach einer erneut torreichen Begegnung mit 8:3 durch. Damit stehen nach den ersten beiden Auftritten zwei Siege und 19 eigene Treffer. Dass die Mannschaft in beiden Spielen mehrfach Gegentore zuließ, liefert dem Trainerteam zugleich erste Ansatzpunkte für die weitere Arbeit.

Trainerteam sieht gelungenen Auftakt

Das Trainergespann um Daniel „Spicy“ Duben, Thomas „TAZ“ Ziemke und Thomas „Thommy“ Schroeder zeigte sich mit dem Auftreten der neu formierten Mannschaft zufrieden. Gerade die Spielfreude und die hohe Zahl an erzielten Toren machen Mut für die kommenden Aufgaben.

Überbewerten will man die ersten Ergebnisse allerdings nicht. Eine neue Mannschaft benötigt Zeit, um sich einzuspielen und auch gegen stärkere Gegner belastbare Automatismen zu entwickeln. Dennoch ist der Start gelungen. Die ersten Partien zeigen, dass in der Offensive bereits viel Potenzial vorhanden ist und die neue Reserve schnell zu einer funktionierenden Einheit zusammenwachsen kann.

Zeit zum Ausruhen bleibt kaum. Am kommenden Wochenende steht an der Blankeneser Chaussee ein gemeinsames Trainingslager mit der 1. Herren auf dem Programm. Neben intensiven Einheiten dürfte dabei auch die Verbindung zwischen beiden Mannschaften im Mittelpunkt stehen.

DUWO 08 II wartet zum Abschluss

Zum Abschluss des Trainingslagers folgt das nächste Testspiel. Am Sonntag, 12. Juli 2026, empfängt Blau-Weiß 96 II um 13 Uhr die zweite Mannschaft des TSV DUWO 08 im Stadion Achter de Weiden.

Nach den beiden Kantersiegen bietet die Partie die nächste Gelegenheit, weitere Fortschritte zu zeigen. Dabei wird es weniger darum gehen, erneut eine möglichst hohe Zahl an Toren zu erzielen. Entscheidend ist vielmehr, ob die Mannschaft die ersten positiven Ansätze bestätigt, defensiv stabiler auftritt und die Abläufe nach dem gemeinsamen Trainingswochenende weiter verbessert.

Der Anfang ist jedenfalls gemacht. Zwei Siege aus den ersten beiden Testspielen, 19 Treffer und ein gelungenes Debüt auf dem neuen Kunstrasen sorgen bei der neu gegründeten Schenefelder Reserve früh für Aufbruchsstimmung.

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