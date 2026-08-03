Schene-Dreierpack entscheidet das Bezirksliga-Duell

– Foto: Marcel Eichholz

Im reinen Bezirksliga-Duell des Bezirkspokals Braunschweig hat sich der BSC Acosta mit 3:0 (0:0) gegen den FC Wenden durchgesetzt und den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Lange Zeit begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, ehe Ole Schene nach dem Seitenwechsel zum alles überragenden Akteur avancierte. Mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von 32 Minuten entschied der Angreifer die Partie nahezu im Alleingang.

Nach dem Seitenwechsel fand der BSC Acosta schließlich die entscheidende Lücke. In der 54. Minute brachte Ole Schene die Gastgeber nach Vorarbeit von Alexander Zabel in Führung. Der Treffer gab dem BSC sichtbar Sicherheit, während der FC Wenden nun offensiver agieren musste.

Die erste Halbzeit war von viel Einsatz, aber wenigen klaren Torchancen geprägt. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe und nutzten die hochsommerlichen Temperaturen, um regelmäßig zu wechseln und möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu geben. Dadurch blieb der Spielfluss zwar immer wieder unterbrochen, das änderte jedoch nichts daran, dass sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch lieferten.

Schene macht den Deckel drauf

Mit zunehmender Spieldauer eröffneten sich den Gastgebern mehr Räume. Schene nutzte diese konsequent: In der 77. Minute erhöhte er nach einer Vorlage von Lukas Bonk auf 2:0, ehe er neun Minuten vor dem Ende mit einem Distanzschuss zum 3:0-Endstand traf. Den letzten Treffer bereitete Morten Thieleke vor.

BSC-Betreuer Uwe Stucki fasste den Spielverlauf treffend zusammen: „In einem lange Zeit ausgeglichenen Spiel traf Ole Schene in der zweiten Halbzeit dreimal und sicherte dem BSC den Einzug in die nächste Runde.“ Zudem hob er die mannschaftliche Herangehensweise hervor: „Beide Teams nutzten die Chance, viel zu rotieren, um bei der Hitze die Spielanteile im Team zu verteilen.“

BSC Acosta – FC Wenden 3:0



Tore: 1:0 Ole Schene (54.), 2:0 Ole Schene (77.), 3:0 Ole Schene (86.)