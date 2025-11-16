Schelsen feiert Kantersieg, Odenkirchen legt nach

Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen: Der 14. Spieltag ist gespielt – und vor allem im Tabellenkeller hat sich einiges getan. Der SV Schelsen feierte einen souveränen Erfolg über den FC Blau-Weiß Wickrathhahn und setzte damit ein starkes Ausrufezeichen im Abstiegskampf. An der Tabellenspitze behauptete der Rheydter SV durch ein Dreier im Duell mit Verfolger ASV Süchteln II seine Position. Das war der 14. Spieltag:
Den Anfang des Spieltags machten der SV Otzenrath und die Sportfreunde Neersbroich. Es war das erwartet umkämpfte und ausgeglichene Duell beider Mannschaften. Nach einer torlosen ersten Hälfte war es dann Tim Glogau, der mit seinem ersten Saisontor für die 1:0-Führung der Gäste sorgte (64.). In der Folgezeit versuchten die Hausherren alles um sich doch noch einen Punkt zu ergattern, allerdings hielt die Neersbroicher Hintermannschaft dicht und somit sicherten sich die Sportfreunde einen knappen 1:0-Sieg. Die Gäste reagierten damit auf die Pleite gegen Odenkirchen, während der SV die zweite Niederlage in Folge kassierte.
Einen Tag später bekamen es die Red Stars Mönchengladbach mit dem wieder erstarkten SC Rheindahlen zu tun. Hasan Er sorgte nach 13. Minuten für das 1:0 der Gäste, ehe Micheal Erhunmwunosere ausglich (18.). Doch noch kurz vor der Pause sorgte Marius Esser für die erneute Führung des SC (39.). Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff erhöhte Tim Kiak auf 3:1 für Rheindahlen. Zwar kamen die Hausherren durch einen Treffer von Suber Keyse Ali auf 2:3 ran (64.), jedoch brachte Manuel Gottuso kurz vor Ende der Partie die 4:2-Entscheidung und den gleichzeitigen Endstand (86.). Rheindahlen kletterte durch den dritten Sieg in Serie auf Rang Sieben. Die Heimmannschaft blieb derweil auf dem letzten Platz.
Ebenfalls am Samstag trafen die Spvg Odenkirchen II und der TuS Liedberg aufeinander. Trotz einer frühen Führung durch Jannik Hanfland (10.) verloren die Liedberger das Duell mit der SpVg knapp mit 2:1. Tobias Kamper brachte schon in der 16. Minute den 1:1-Ausgleich, bevor der TuS sich durch eine gelb-rote Karte in der zweiten Hälfte selbst schwächte. Claudio Fernandes, der mit neun Assists ein wichtiger Baustein des Aufsteigers ist, musste früher duschen gehen (63.). In Überzahl gelang den Hausherren kurz vor Ende des Spiels noch der Lucky Punch - Robin Kutschinski sorgte mit seinem Treffer für Odenkirchener Ekstase (89.). Die SpVg verschaffte sich mit dem zweiten Dreier in Folge ein gutes Polster auf die Abstiegsränge. Liedberg fiel auf den achten Platz zurück.
Den Sonntag starteten dann der ASV Süchteln II und der Rheydter SV. Auch in dieser Partie ließen die Rheydter keinen Zweifel an ihrem Status als "Liga-Primus". Mohammed Abd Erraouf Achouri, der erst sein fünftes Liga-Duell für die erste Mannschaft des SV bestritt, eröffnete die Begegnung mit seinem Treffer (8.). Doch nur eine Minute später glich Jan Schouren zum 1:1 aus, ehe Karsten Waniek die erneute Führung des Tabellenführers herstellte (13.). In der 37. Minute war es dann wieder Achouri, der mit seinem Doppelpack auf 3:1 stellte. Mit einer verdienten Führung des SV ging es dann in die Pause. In der zweiten Halbzeit gab es zwar Chancen auf beiden Seiten, allerdings fiel kein weiterer Treffer und somit sicherte sich der Liga-Primus den sechsten Dreier hintereinander. Süchteln verpasste derweil den Anschluss an die Spitze.
Weiter ging es mit dem Duell zwischen dem FC Blau-Weiß Wickrathhahn und dem SV Schelsen. Beide Teams standen nur knapp vor den direkten Abstiegsplätzen. Zudem feierten beide Mannschaften vor dem Spiel nur einen Dreier. In dem direkten Kellerduell hatte allerdings nur eine Mannschaft einen Sahnetag. Die Schelsener überrollten den FC mit einem 6:0-Kantersieg und verschafften sich somit einen Abstand von fünf Punkten auf Wickrathhahn. Tayler Helm (25., 40.) und Gian-Luca Jordans (59., 78.) trafen jeweils doppelt. Hinzu kamen Treffer von Vasilios Anthitsis (52.) und Lars Lüdtke (89.). Für Schelsen war es der zweite Sieg der Spielzeit, während Wickrathhahn die Serie von sieglosen Partien auf Elf stellte.
Die letzte Partie des Spieltags bestritten der Polizei SV Mönchengladbach und die DJK Hehn. In dem Spiel agierte allerdings größtenteils nur der SV und somit stand es schon nach der ersten Hälfte 3:0 für die Hausherren. Marvin Küsters (6.), Elah Al Maghamseh (24.) und Faisal Mirzada (38.) trafen für die Heimmannschaft. In der zweiten Halbzeit schafften es die Hehner nicht zurück zu schlagen. Stattdessen setzte Al Maghamseh in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 4:0. Die Heimmannschaft eroberte somit den dritten Platz. Die DJK blieb derweil im Tabellenkeller.
Spieldaten:
SV 1909 Otzenrath – Sportfreunde Neersbroich 0:1
SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Jonas Klann (66. Henrik Wirtz), Dominik Strauch, Laurens Padberg (66. Hakan Karamermer), Paul Gross, Simon Schrey (77. Nico Rosen), Andre Jakuszeit, Jan-Niklas Alexander Jaspers, Ilker Özkan (90. Raul Jimenez Ubeda), Max Siebmanns, Arian Tolaj (71. Tim Offermanns) - Co-Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Sebastian Heymanns, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Nicolas Puhe, Tim Glogau, Jan Hüsges, Leon Garche, Oliver Kremers, Christopher Link, Jonas Hintsches - Trainer: Oliver Glogau
Schiedsrichter: Sinan Satilmis - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Tim Glogau (64.)
Red Stars Mönchengladbach – SC Rheindahlen 2:4
Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Alexander Chilko, Ahmet Sunkur (70. Gehad Jerdo), Dennis Beidniz (80. David Herud), Robin Aslanaj (62. Johann Miller), Sirwan Samir Quassem, Oleh Mykytyshyn, Kirill Schleicher, Alexander Beidniz (53. Suber Keyse Ali), Nikita Riel, Micheal Erhunmwunosere - Spielertrainer: Serhii Tsoi - Spielertrainer: Ilja Lichtenwald
SC Rheindahlen: Kay Hübner (73. Jephte Chibalonza Kwanza), Mesut Özegen (73. Fabian Lenz), Hasan Er, Emre Türkmen (90. Sayed Ahmad Alhaj Abo), Florian Torrens, Tim Kiak, Marius Esser, Manuel Gottuso, Lucas Scelza, Hassan El Hage (90. Akbar Khan Naderi) - Trainer: Michael von Amelen
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Hasan Er (13.), 1:1 Micheal Erhunmwunosere (18.), 1:2 Marius Esser (39.), 1:3 Tim Kiak (55.), 2:3 Suber Keyse Ali (64.), 2:4 Manuel Gottuso (86.)
SpVg Odenkirchen II – TuS Liedberg 2:1
SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Yannik Topüth, Mehmet Sirin Özekinci, Tom Salentin, Kevin Volkholz (46. Daniel Halm), Andre Garcia, Michael Nelißen, Kevin Yaramis (79. Robin Kutschinski), Tobias Kamper (90. Luca-Torben Aldenhoven), Sinan Satilmis (73. Luis Virkus), Thomas Fialkowski - Trainer: Markus Anders
TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Tobias Lysson (16. Thomas Gründig) (90. Patrick Waclawowicz), Dominik Jansen Chavez, Kubilay Serin, Sinan Kleine, Jannik Hanfland, Muhamet Azirovic (81. Jens Onkelbach), Henri Cremer (55. Philip Onkelbach), Jan Alexander Luig (76. Tom Fuhrmann), Claudio Fernandes, Marcel Bock - Co-Trainer: Christoph Maaßen - Trainer: Fabian Vitz
Schiedsrichter: Timo Heiber (Jüchen) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Jannik Hanfland (10.), 1:1 Tobias Kamper (16.), 2:1 Robin Kutschinski (89.)
Gelb-Rot: Claudio Fernandes (63./TuS Liedberg/Foulspiel)
ASV Einigkeit Süchteln II – Rheydter SV 1:3
ASV Einigkeit Süchteln II: Jens Lonny, Anthony Kreft (53. Rohan Hirsch), Fynn Brocker, Ben Luca Müller, Noe Hirsch, Leon Luca Benik (64. Matthias Bertges), Joe Recker, Jan Schouren, Giuliano Güngör, Cameron Luis Heinrichs - Trainer: Marvin Hermes
Rheydter SV: Oguz Aydin Ürkmez, Vitali Kwitko (66. Onur Altuntac), Baris Han Karaman, Joel Bernards, Karsten Waniek, Kevin Adrovic, Aleksandar Milenovic (90. Bethesda Moke), Durukan Celik, Florian Vitia (88. Erti Mucolli), Mohamedyasine Belhamri (88. Baris Ibrahim Dalbun), Mohammed Abd Erraouf Achouri (66. Mats Schleszies) - Trainer: Arian Gerguri
Schiedsrichter: Marc Schmitz - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Mohammed Abd Erraouf Achouri (8.), 1:1 Jan Schouren (9.), 1:2 Karsten Waniek (13.), 1:3 Mohammed Abd Erraouf Achouri (37.)
FC Blau-Weiß Wickrathhahn – SV Schelsen 0:6
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Kürsten, Kevin Schwiers, Christoph Wolters, Albion Hajra (75. Lino Til Mangelmann), Jonas Peltzer, Pasqual König, Matthias Türnau (80. Tim Krüll), Tim Sturm (46. Sebastian Schopp), Christian Engels (35. Fabio Meaggia), Albin Cekic - Trainer: Mark Endemann - Trainer: Carlos Miguel
SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge (75. Lars Lüdtke), David Ringel, Linus Bien, Marius Sentis, Vasilios Anthitsis, Sebastian Gerhard Selke, Tayler Helm, Luka Tanaskovic, Gian-Luca Jordans (88. Dominic Schiffer), Artem Skriahin (65. Giuliano Jordans) - Co-Trainer: Maximilian Linke - Trainer: Marc Gülzow
Schiedsrichter: Yannik Erens
Tore: 0:1 Tayler Helm (25.), 0:2 Tayler Helm (40.), 0:3 Vasilios Anthitsis (52.), 0:4 Gian-Luca Jordans (59.), 0:5 Gian-Luca Jordans (78.), 0:6 Lars Lüdtke (89.)
Polizei SV Mönchengladbach – DJK Hehn 4:0
Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Oday Kayrouz, Soner Güven, Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay, Deniz Timur Demiray (46. Ebrahem Ahmed), Tahsin Kalaf (67. Christian Schombert), Elah Al Maghamseh, Ahmed El Aboussi (76. Gianluca Curti), Faisal Mirzada (84. Furkan Güven), Jason Krüer - Trainer: Erhan Kuralay
DJK Hehn: Thorsten Kirchenwitz, Janusz Kersting (46. Sandi Qais Khider), Gabriel Herrmann, Lars Schroers, Nico Klerx, Noah Wilms, Patrick Theveßen (88. Jawad Bouziani EL Bouziani), Dennis Can Horn (46. Karim Alazzeh), Riad Ainouz (42. Walid Chehaida), Patrick Müller, Dominik Santos Marques (75. Christian Lenzen) - Trainer: Torsten Müller
Schiedsrichter: Christian Venrath (Erkelenz) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Marvin Küsters (6.), 2:0 Elah Al Maghamseh (24.), 3:0 Faisal Mirzada (38.), 4:0 Elah Al Maghamseh (88.)
Die kommenden Spieltage:
15. Spieltag
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr Rheindahlen - Odenkirchen II
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr Rheydter SV - SF Neuwerk II
So., 30.11.25 15:00 Uhr Liedberg - SV Otzenrath
So., 30.11.25 15:00 Uhr Neersbroich - Korschenbr.
So., 30.11.25 15:00 Uhr DJK Hehn - Wickrathhahn
So., 30.11.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Red Stars MG
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr Rheindahlen - SV Otzenrath
Sa., 06.12.25 16:00 Uhr Neersbroich - ASV Süchteln II
Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Red Stars MG - Wickrathhahn
So., 07.12.25 15:00 Uhr Liedberg - Korschenbr.
So., 07.12.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Odenkirchen II
So., 07.12.25 15:30 Uhr Rheydter SV - Polizei SV