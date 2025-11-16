Schelsen feiert Kantersieg, Odenkirchen legt nach

Ebenfalls am Samstag trafen die Spvg Odenkirchen II und der TuS Liedberg aufeinander. Trotz einer frühen Führung durch Jannik Hanfland (10.) verloren die Liedberger das Duell mit der SpVg knapp mit 2:1. Tobias Kamper brachte schon in der 16. Minute den 1:1-Ausgleich, bevor der TuS sich durch eine gelb-rote Karte in der zweiten Hälfte selbst schwächte. Claudio Fernandes, der mit neun Assists ein wichtiger Baustein des Aufsteigers ist, musste früher duschen gehen (63.). In Überzahl gelang den Hausherren kurz vor Ende des Spiels noch der Lucky Punch - Robin Kutschinski sorgte mit seinem Treffer für Odenkirchener Ekstase (89.). Die SpVg verschaffte sich mit dem zweiten Dreier in Folge ein gutes Polster auf die Abstiegsränge. Liedberg fiel auf den achten Platz zurück.

Den Sonntag starteten dann der ASV Süchteln II und der Rheydter SV. Auch in dieser Partie ließen die Rheydter keinen Zweifel an ihrem Status als "Liga-Primus". Mohammed Abd Erraouf Achouri, der erst sein fünftes Liga-Duell für die erste Mannschaft des SV bestritt, eröffnete die Begegnung mit seinem Treffer (8.). Doch nur eine Minute später glich Jan Schouren zum 1:1 aus, ehe Karsten Waniek die erneute Führung des Tabellenführers herstellte (13.). In der 37. Minute war es dann wieder Achouri, der mit seinem Doppelpack auf 3:1 stellte. Mit einer verdienten Führung des SV ging es dann in die Pause. In der zweiten Halbzeit gab es zwar Chancen auf beiden Seiten, allerdings fiel kein weiterer Treffer und somit sicherte sich der Liga-Primus den sechsten Dreier hintereinander. Süchteln verpasste derweil den Anschluss an die Spitze.

Weiter ging es mit dem Duell zwischen dem FC Blau-Weiß Wickrathhahn und dem SV Schelsen. Beide Teams standen nur knapp vor den direkten Abstiegsplätzen. Zudem feierten beide Mannschaften vor dem Spiel nur einen Dreier. In dem direkten Kellerduell hatte allerdings nur eine Mannschaft einen Sahnetag. Die Schelsener überrollten den FC mit einem 6:0-Kantersieg und verschafften sich somit einen Abstand von fünf Punkten auf Wickrathhahn. Tayler Helm (25., 40.) und Gian-Luca Jordans (59., 78.) trafen jeweils doppelt. Hinzu kamen Treffer von Vasilios Anthitsis (52.) und Lars Lüdtke (89.). Für Schelsen war es der zweite Sieg der Spielzeit, während Wickrathhahn die Serie von sieglosen Partien auf Elf stellte.