Scheller: "Gewalt hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen"

– Foto: Thomas Rinke

Nach den Zwischenfällen bei der „Champions League der Kreisklasse“ meldet sich Philipp Scheller, Cheftrainer des Krusenbuscher SV II, zu Wort. Er bedauert die Verletzung eines Spielers ausdrücklich, mahnt aber eine differenzierte Betrachtung der Ereignisse an.

Überschattet wurde der Abend jedoch von Vorfällen rund um das Achtelfinale zwischen TTG Ihausen und dem Krusenbuscher SV II. Nach dem Spiel war es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der sich ein Spieler schwer verletzte. Der Spielbetrieb wurde daraufhin unterbrochen, der Rettungsdienst versorgte den Spieler und brachte ihn ins Krankenhaus. Noch am selben Abend gab es Entwarnung: Der Spieler konnte das Krankenhaus wieder verlassen.

Die „Champions League der Kreisklasse“ beim FC SF Godensholt war über weite Strecken das, was sich die Veranstalter erhofft hatten: ein sommerliches Fußballfest mit vielen Zuschauern, mehr als 20 teilnehmenden Vereinen, Musik, Verpflegung, Angeboten für Kinder und einem sportlich spannenden Verlauf bis ins Finale. Am Ende setzte sich der VfL Oldenburg IV im Endspiel gegen den SV Warsingsfehn II mit 3:2 nach Elfmeterschießen durch.

Nach der ersten Darstellung der Geschehnisse hat sich nun Philipp Scheller, Cheftrainer des Krusenbuscher SV II, geäußert. Ihm sei wichtig, die Vorfälle nicht zu verharmlosen, zugleich aber den Blick auf alle beteiligten Seiten zu richten. „Mir geht es nicht darum, Fehlverhalten schönzureden oder die Verletzung des Spielers zu relativieren. Körperliche Gewalt hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen“, erklärt Scheller.

Der Trainer schildert die Situation als aufgeheizter, als sie zunächst gewirkt habe. Vor den eigentlichen Vorfällen habe es „wiederholte Beleidigungen“ gegenüber seinen Spielern gegeben. Auch er selbst sei während einer Diskussion von einem Trainer der TTG Ihausen angefasst worden. „Ich habe ihm daraufhin ruhig mitgeteilt, dass ich nicht angefasst werden möchte und er bitte nicht mit der Hand vor meinem Gesicht herumfuchteln soll“, sagt Scheller.

Nach seiner Darstellung wurde er in dieser Phase zudem von einem Spieler der TTG Ihausen bedroht. Scheller zitiert die Aussage mit den Worten: „Hör auf zu grinsen, sonst hau ich dir die Brille aus dem Gesicht.“ Während der gesamten Situation habe er versucht, seine Mannschaft zu beruhigen und von weiteren Auseinandersetzungen fernzuhalten.

Scheller kritisiert vor allem den Umgang mit der Lage nach der ersten Eskalation. Aus seiner Sicht hätten die Beteiligten konsequenter voneinander getrennt werden müssen. Stattdessen seien weitere Gespräche und Diskussionen zwischen Spielern, Trainern und Schiedsrichtern zugelassen worden.

Zugleich betont Scheller, dass die konkrete Entstehung der Verletzung aus seiner Sicht nicht eindeutig geklärt sei. Er selbst habe die entscheidende Szene nicht gesehen. Der Spieler, dessen Name im Zusammenhang mit dem Vorfall genannt worden sei, habe ihm gegenüber eine Beteiligung an der Verletzung bestritten. Gesicherte Erkenntnisse, die eine eindeutige Zuordnung belegten, lägen ihm derzeit nicht vor.

Auch deshalb bittet Scheller darum, zwischen belegbaren Tatsachen und nicht abschließend geklärten Vorwürfen zu unterscheiden. „Ich bedauere die Verletzung des Spielers ausdrücklich. Gleichzeitig halte ich es für wichtig, dass bei der Betrachtung der Ereignisse alle Seiten berücksichtigt werden und nicht der Eindruck entsteht, die Verantwortung liege ausschließlich beim Krusenbuscher SV“, sagt er.

Der Vorfall bleibt damit ein Schatten auf einem Turnier, das sportlich und organisatorisch vielerorts Anerkennung fand. Klar ist: Ein Spieler wurde verletzt, der Spielbetrieb wurde unterbrochen, und die Situation sorgte für Unruhe. Offen bleibt hingegen, wie genau es zu der Verletzung kam und welche Verantwortlichkeiten sich daraus ergeben. Gerade deshalb wird die weitere Aufarbeitung entscheidend sein – nicht nur für die beteiligten Mannschaften, sondern auch für den Anspruch, dass ein Fußballfest auf Kreisklassen-Ebene nicht von Drohungen, Provokationen und körperlichen Auseinandersetzungen geprägt sein darf.