Schellenberg und Zepeda wechseln Sieg ein – Karlsfeld schlägt SVN

Spiele am Sonntag

Goldenes Händchen von Wolfgang Schellenberg beim Heimsieg des TSV 1860 Rosenheim gegen den Aubing. Nach 73 Minuten schickte der Coach Audai Elghatous aufs Feld und wechselte damit den Sieg ein. Die Gäste gingen vor 100 Fans Mitte der ersten Halbzeit durch Artin Shamoli in Führung. Der Vorsprung hielt lange, bis der Joker der Gastgeber stach. Den ersten Treffer markierte Elghatous elf Minuten nach seiner Hereinnahme. In der Nachspielzeit krönte er seinen Einsatz mit dem Tor zum 2:1-Endstand. TSV 1860 Rosenheim – SV Aubing München 2:1

TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Steven Khong-In, Simon Fischer, Adnan Kasumovic, Deniz Ünal, Fabien Ngounou Djayo (46. Noah Markulin), Lucas Gratt (66. Zaeem Syed), Liam Markulin, Edis Muhameti (66. Aini Merepeza), Leonardo Papapicco (73. Audai Elghatous), Edon Xhelili (46. Leon Tutic) - Trainer: Wolfgang Schellenberg

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Kevin Nsimba (57. Abdulbassit Djobo), Michael Appiah, Hans Haderecker, Aldin Bajramovic (75. Ben Damoah), Artin Shamolli, Claudio Milican (57. Moritz Räder), Daniel Koch, Balthasar Zimmermann (57. Abdelilah Erraji), Alexander Rojek (57. Gabriel Slipac) - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Artin Shamolli (22.), 1:1 Audai Elghatous (84.), 2:1 Audai Elghatous (90.+8)

Der FC Schwabing bleibt in der Landesliga Südost oben dran. Durch den 2:1-Heimsieg im Derby gegen den SV Dornach klettert die Mannschaft von Trainer in der Tabelle nach oben und holt den siebten Dreier auf heimischem Platz. Zum Ende des ersten Durchgangs sah es eigentlich noch nach einem Erfolg für den Aufsteiger aus, als Lorenz Scholz mit dem Pausenpfiff per Strafstoß auf 1:0 für die Gäste stellte. Nach der Pause brauchten die Hausherren fast 40 Minuten bis zur Wende. Giacinto Sibilia verwandelte einen Strafstoß zum Ausgleich, Joker Thomas Hentschel traf 180 Sekunden nach seiner Einwechslung zum Sieg. FC Schwabing 56 – SV Dornach 2:1

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Philippe Göbel (59. Noah Becker), Yannick Schad, Jonas Jehle (79. Korbinian Benkel), Rafael Hinrichs (72. Niklas Tatzer), Flint Kapusta, Philipp Schuck, Bendix Kruse (85. Thomas Hentschel), Giacinto Sibilia, Ivan Mijatovic (46. Florian Mayer) - Trainer: Steven Zepeda

SV Dornach: Dominik Bertic, Manuel Wagatha, Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Felix Partenfelder, Simon Kampmann (60. Sebastian Mandler), Dominik Beutler (78. Markus Buck), Marko Todorovic, Can Bozoglu (81. Adama Diarra), Lorenz Scholz (54. Fabian Aicher) - Spielertrainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

Schiedsrichter: Maximilian Riedl (Sondorf) - Zuschauer: 76

Tore: 0:1 Lorenz Scholz (45.+2 Foulelfmeter), 1:1 Giacinto Sibilia (86. Foulelfmeter), 2:1 Thomas Hentschel (88.)

Eintracht Karlsfeld atmet auf. Am Sonntag setzte sich der TSV hauchdünn mit 1:0 beim Tabellenletzten SVN München durch. Spielertrainer Christoph Traub traf nach 64 Minuten zum Sieg für die Gäste. Die Mannschaft von Gökhan San, die in den letzten Minuten nach einem Platzverweis in Unterzahl zu Ende spielen mussten, bleibt mit vier Zählern abgeschlages Schlusslicht und muss sich in der zweiten Saisonhälfte enorm steigern, wenn der Klassenerhalt noch gelingen soll. SVN München – TSV Eintracht Karlsfeld 0:1

SVN München: Dino Hodžić, Enes Kiran, Melih Köse, Kerem Tokdemir, Rany Mohamed Hassan Elbelouny (61. Altan Duman), Besart Murtezi (61. Ishaq Khalil), Aleksandar Aco Novakovic, Yassin Ayed (88. Dylan Tougan), Christ Emmanuel Makangilu (88. Hayati Yilmaz), Baldwin Wilson, Edward Johnson - Trainer: Gökhan San

TSV Eintracht Karlsfeld: Ivan Bagaric, Markus Huber, Jonas Eicher, Fitim Konjuhi (78. Felix Schimpfermann), Lukas Paunert, Peter Wuthe, Thomas Ettenberger, Tobias Beyer (64. Kerubel Kuflu), Ivano Križan (82. Jonas Kuhn), Christoph Traub (93. Kilian Schestak), Roman Gertsmann (64. Lorent Ismajli) - Trainer: Fabio Meikis - Spielertrainer: Christoph Traub - Trainer: Florian Beutlhauser

Schiedsrichter: Simon Krammer (Deggenau) - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Christoph Traub (64.)

Rot: Ishaq Khalil (90./SVN München/)

Spiele am Freitag