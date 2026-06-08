Schelklingen-Hausen siegt 5:0, Söflingen mit 8:0, 2 Nullnummern

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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TSV Erbach – TSV Einsingen 2:2
Der TSV Erbach und der TSV Einsingen trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Niko Mayr brachte die Gastgeber bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause glich Dennis Maichel in der 54. Minute für die Gäste aus. Manuel Wegerer verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung des TSV Erbach. Lorenz Speidel sorgte jedoch in der 82. Minute für den 2:2-Endstand.
FV Schelklingen-Hausen – SG Oberdischingen/Ersingen 5:0
Der FV Schelklingen-Hausen feierte einen klaren 5:0-Erfolg gegen die SG Oberdischingen/Ersingen. Silas Schneider eröffnete den Torreigen bereits in der 3. Minute. Nach der Pause erhöhte Matteo Tews mit Treffern in der 49. und 56. Minute auf 3:0. Silas Schneider schnürte in der 62. Minute ebenfalls einen Doppelpack. Den Schlusspunkt setzte Julian Leicht mit seinem Tor in der 68. Minute.
SSG Ulm 99 II – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 1:5
Die SG Emerkingen/Ehingen-Süd setzte sich deutlich mit 5:1 bei der SSG Ulm 99 II durch. Die Partie blieb lange torlos, ehe Julian Hauler in der 69. Minute das 1:0 erzielte. Stefan Sauter erhöhte in der 73. Minute per Foulelfmeter. Markus Gobs traf nur zwei Minuten später in der 75. Minute zum 3:0. Thomas Schmidt verkürzte in der 78. Minute auf 1:3. Hannes Hecht stellte in der 80. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Moritz Schick in der 86. Minute per Foulelfmeter den 5:1-Endstand markierte.
RSV Ermingen – SG Griesingen 1:3
Die SG Griesingen gewann beim RSV Ermingen mit 3:1. Fabian Jooß brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Michael Pfänder in der 44. Minute der Ausgleich. Peter Gobs verwandelte in der 67. Minute einen Handelfmeter zur Führung der Gäste. Nur eine Minute später fiel die Entscheidung durch ein Eigentor von Marcel Konschak in der 68. Minute.
SV Ringingen – SV Niederhofen 3:0
Der SV Ringingen sicherte sich mit einem 3:0-Heimsieg gegen den SV Niederhofen drei Punkte. Sven Neuwirth erzielte in der 19. Minute die Führung. Stefan Denkinger erhöhte in der 57. Minute auf 2:0. Florian Stöferle machte mit seinem Treffer in der 62. Minute alles klar.
SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – TSV Türkgücü Ehingen 3:0/Wertung
Die SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen gewann die Begegnung mit 3:0 am Grünen Tisch, nachdem der TSV Türkgücü Ehingen nicht angetreten war.
SGM Schmiechtal/Alb – SV Pappelau-Beiningen 0:1
Der SV Pappelau-Beiningen entschied das Auswärtsspiel bei der SGM Schmiechtal/Alb mit 1:0 für sich. Das Tor des Tages erzielte Yannick Hofmann in der 78. Minute per Foulelfmeter.
SC Heroldstatt – SG Altheim 1:2
Die SG Altheim gewann beim SC Heroldstatt mit 2:1. Felix Erbes brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung. Dominik Späth erhöhte in der 55. Minute auf 2:0. Jonas Schmutz verkürzte in der 75. Minute für die Gastgeber, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.
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SV Weidenstetten – SV Lonsee 2:3
Der SV Lonsee nahm beim SV Weidenstetten einen späten 3:2-Auswärtssieg mit. Jean Jaques Baptiste Mala Ovaga brachte die Gastgeber bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. Benedikt Ohrnberger glich in der 18. Minute aus und drehte die Partie mit seinem zweiten Treffer in der 52. Minute. Jannis Honold stellte in der 78. Minute auf 2:2, ehe Niklas Ruhland in der 87. Minute den Siegtreffer für den SV Lonsee erzielte.
TSG Söflingen – TSV Berghülen 8:0
Die TSG Söflingen feierte einen Kantersieg gegen den TSV Berghülen. Florian Zumsteg eröffnete den Torreigen in der 35. Minute. Fabio Zeroni erhöhte in der 47. Minute und traf erneut in der 56. Minute. Rafael Glöggler war in der 52. Minute erfolgreich. Moritz Fichter stellte in der 74. Minute auf 5:0. Florian Zumsteg schnürte in der 77. Minute seinen Doppelpack. Ahmad Alnakdali traf in der 82. Minute zum 7:0, bevor Mohammad Alkadran in der 87. Minute den 8:0-Endstand herstellte.
SV Oberelchingen – TSV Bernstadt 2:1
Der SV Oberelchingen setzte sich mit 2:1 gegen den TSV Bernstadt durch. Daniel Dannerbauer erzielte in der 29. Minute die Führung für die Gastgeber. Samuel Bosch gelang in der 73. Minute der Ausgleich. Stefan Karrasch sorgte jedoch in der 83. Minute mit seinem Treffer für den Heimsieg des SV Oberelchingen.
FC Neenstetten – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 4:3
Der FC Neenstetten gewann eine torreiche Partie gegen die SGM FKV/TSV Neu-Ulm II mit 4:3. Miralem Selak brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung. Koffivi Itenou Damien Bassa glich in der 25. Minute aus. Ademin Hadzic verwandelte in der 27. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Gästeführung, doch Koffivi Itenou Damien Bassa stellte in der 29. Minute wieder auf Gleichstand. Nach dem Seitenwechsel traf Ademin Hadzic in der 73. Minute zum 3:2 für die Gäste. Sebastian Häge erzielte in der 85. Minute das 3:3, ehe Marcel Wiesner in der 88. Minute den umjubelten Siegtreffer für den FC Neenstetten markierte.
SV Asselfingen – SV Nersingen 5:2
Der SV Asselfingen setzte sich mit 5:2 gegen den SV Nersingen durch. Gabriel Friedrich brachte die Gastgeber bereits in der 1. Minute in Führung. Max Bollinger erhöhte in der 18. Minute auf 2:0. Vedat Pamukcu traf in der 41. Minute zum 3:0. Nach der Pause verkürzten Jonas Niepagen in der 49. Minute und Adrian Reichenberger in der 50. Minute auf 2:3 aus Sicht der Gäste. Gabriel Friedrich stellte in der 68. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und schnürte mit seinem Treffer in der 84. Minute einen Dreierpack zum 5:2-Endstand.
TSV Bermaringen – TSV Pfuhl 3:3
Zwischen dem TSV Bermaringen und dem TSV Pfuhl gab es ein 3:3-Unentschieden. Manuel Klöble brachte die Gastgeber bereits in der 3. Minute in Führung, doch Felix Wanke glich nur zwei Minuten später in der 5. Minute aus. Philipp Buschow traf in der 12. Minute zum 2:1 für Bermaringen. Lange sahen die Gastgeber wie der Sieger aus, ehe Dominik Kien in der 79. Minute das 2:2 erzielte. Philipp Buschow brachte den TSV Bermaringen in der 88. Minute erneut in Führung, doch Marco Schiele rettete den Gästen mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.+2) noch einen Punkt.
SV Thalfingen – SV Fortuna Ballendorf 2:1
Vor 100 Zuschauern gewann der SV Thalfingen mit 2:1 gegen den SV Fortuna Ballendorf. Nelson Waffo verwandelte in der 18. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Moritz Moik erhöhte in der 54. Minute auf 2:0. Nikolai Tappert verkürzte in der 61. Minute ebenfalls per Foulelfmeter auf 1:2. In der 80. Minute vergab Nikolai Tappert die Chance zum Ausgleich, als er mit einem weiteren Foulelfmeter am Torwart des SV Thalfingen scheiterte.
SGM Albeck/Göttingen – TSV Westerstetten 1:2
Der TSV Westerstetten entführte mit einem 2:1-Erfolg drei Punkte bei der SGM Albeck/Göttingen. Fabio Höhe brachte die Gäste in der 52. Minute in Führung. Murat Emre Günes erhöhte in der 59. Minute auf 2:0. Latif Amadu verkürzte in der 69. Minute für die Gastgeber, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.
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TSF Ludwigsfeld – FV Weißenhorn 1:7
Der FV Weißenhorn feierte einen deutlichen 7:1-Auswärtssieg bei den TSF Ludwigsfeld. Moritz Schweinstetter brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung. Fahrudin Dzehverovic erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Enzo Mingoia verkürzte in der 38. Minute auf 1:2. Direkt nach dem Seitenwechsel traf Fahrudin Dzehverovic in der 46. Minute zum 3:1 und legte in der 56. Minute seinen dritten Treffer nach. Ein Eigentor von Timo Latka in der 62. Minute bedeutete das 5:1. Leorent Memisi erhöhte in der 70. Minute, ehe Florin Teclean in der 74. Minute den 7:1-Endstand herstellte.
SV Esperia Italia Neu-Ulm – TSV Regglisweiler 1:0
Der SV Esperia Italia Neu-Ulm setzte sich knapp mit 1:0 gegen den TSV Regglisweiler durch. Nach torloser erster Halbzeit erzielte Ismail Cini in der 64. Minute den entscheidenden Treffer und sicherte den Gastgebern den Heimsieg.
SG TSV Buch/Obenhausen II – SC Staig II 3:2
Vor 80 Zuschauern gewann die SG TSV Buch/Obenhausen II mit 3:2 gegen den SC Staig II. Markus Straub brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung. Justin Gräf glich in der 43. Minute zum 1:1 aus. Nach der Pause erzielte Markus Straub in der 71. Minute seinen zweiten Treffer zur erneuten Führung des SC Staig II. Die Antwort der Gastgeber folgte prompt: Manuel Wanner traf in der 73. Minute zum 2:2. In der Nachspielzeit sorgte Dominik Maisch mit seinem Treffer in der 90.+1 Minute für den umjubelten Sieg der Hausherren.
FC Silheim – SSV Illerberg/Thal 3:1
Der FC Silheim gewann vor 80 Zuschauern mit 3:1 gegen den SSV Illerberg/Thal. Alexander Emperle brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung. Manuel Bertele erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Jonas Langenwalter verkürzte in der 57. Minute per Foulelfmeter auf 1:2. Nur fünf Minuten später stellte Steffen Waldmann in der 62. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung und zugleich den Endstand her.
FV Gerlenhofen – TSV Holzheim 1:4
Der TSV Holzheim legte beim FV Gerlenhofen einen Blitzstart hin und gewann mit 4:1. Felix Blum traf bereits in der 5. Minute zum 1:0 und erhöhte in der 10. Minute auf 2:0. Stefan Schmid machte in der 15. Minute das 3:0. Julian Fent verkürzte in der 56. Minute für die Gastgeber auf 1:3. Den Schlusspunkt setzte Thomas Rau in der 89. Minute mit dem Treffer zum 4:1 für den TSV Holzheim.
SV Beuren – SV Oberroth 0:0
Zwischen dem SV Beuren und dem SV Oberroth fielen keine Tore. Beide Mannschaften trennten sich nach 90 Minuten mit einem torlosen Unentschieden.
FV Bellenberg – SV Tiefenbach 1920 2:2
Der FV Bellenberg und der SV Tiefenbach 1920 trennten sich 2:2. Maximilian Rogg brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung und erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Johannes Hilgartner leitete die Aufholjagd der Gastgeber mit seinem Treffer in der 57. Minute ein und glich nur drei Minuten später in der 60. Minute zum 2:2-Endstand aus.
SF Illerrieden – SGM Ingstetten/Schießen 0:0
Vor 400 Zuschauern blieb die Partie zwischen den SF Illerrieden und der SGM Ingstetten/Schießen ohne Tore. Trotz der großen Kulisse gelang keiner Mannschaft ein Treffer, sodass die Begegnung mit einem 0:0 endete.
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