Schelklingen-Hausen siegt 5:0, Söflingen mit 8:0, 2 Nullnummern

Der TSV Erbach und der TSV Einsingen trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Niko Mayr brachte die Gastgeber bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause glich Dennis Maichel in der 54. Minute für die Gäste aus. Manuel Wegerer verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung des TSV Erbach. Lorenz Speidel sorgte jedoch in der 82. Minute für den 2:2-Endstand.

FV Schelklingen-Hausen – SG Oberdischingen/Ersingen 5:0

Der FV Schelklingen-Hausen feierte einen klaren 5:0-Erfolg gegen die SG Oberdischingen/Ersingen. Silas Schneider eröffnete den Torreigen bereits in der 3. Minute. Nach der Pause erhöhte Matteo Tews mit Treffern in der 49. und 56. Minute auf 3:0. Silas Schneider schnürte in der 62. Minute ebenfalls einen Doppelpack. Den Schlusspunkt setzte Julian Leicht mit seinem Tor in der 68. Minute.

SSG Ulm 99 II – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 1:5

Die SG Emerkingen/Ehingen-Süd setzte sich deutlich mit 5:1 bei der SSG Ulm 99 II durch. Die Partie blieb lange torlos, ehe Julian Hauler in der 69. Minute das 1:0 erzielte. Stefan Sauter erhöhte in der 73. Minute per Foulelfmeter. Markus Gobs traf nur zwei Minuten später in der 75. Minute zum 3:0. Thomas Schmidt verkürzte in der 78. Minute auf 1:3. Hannes Hecht stellte in der 80. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Moritz Schick in der 86. Minute per Foulelfmeter den 5:1-Endstand markierte.

RSV Ermingen – SG Griesingen 1:3

Die SG Griesingen gewann beim RSV Ermingen mit 3:1. Fabian Jooß brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Michael Pfänder in der 44. Minute der Ausgleich. Peter Gobs verwandelte in der 67. Minute einen Handelfmeter zur Führung der Gäste. Nur eine Minute später fiel die Entscheidung durch ein Eigentor von Marcel Konschak in der 68. Minute.

SV Ringingen – SV Niederhofen 3:0

Der SV Ringingen sicherte sich mit einem 3:0-Heimsieg gegen den SV Niederhofen drei Punkte. Sven Neuwirth erzielte in der 19. Minute die Führung. Stefan Denkinger erhöhte in der 57. Minute auf 2:0. Florian Stöferle machte mit seinem Treffer in der 62. Minute alles klar.

SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – TSV Türkgücü Ehingen 3:0/Wertung

Die SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen gewann die Begegnung mit 3:0 am Grünen Tisch, nachdem der TSV Türkgücü Ehingen nicht angetreten war.

SGM Schmiechtal/Alb – SV Pappelau-Beiningen 0:1

Der SV Pappelau-Beiningen entschied das Auswärtsspiel bei der SGM Schmiechtal/Alb mit 1:0 für sich. Das Tor des Tages erzielte Yannick Hofmann in der 78. Minute per Foulelfmeter.

SC Heroldstatt – SG Altheim 1:2

Die SG Altheim gewann beim SC Heroldstatt mit 2:1. Felix Erbes brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung. Dominik Späth erhöhte in der 55. Minute auf 2:0. Jonas Schmutz verkürzte in der 75. Minute für die Gastgeber, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.