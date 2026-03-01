"Scheitern an uns selbst" - Brake gewinnt zum Auftakt gegen Dinklage

– Foto: H.Hartmann - nordBlick24

Der TV Dinklage musste sich zum Jahresauftakt der Landesliga beim SV Brake mit 2:3 geschlagen geben. In einer intensiven Partie wechselte das Momentum mehrfach, am Ende behielt der Gastgeber die Oberhand und holte nun zehn Punkte aus den vergangenen vier Partien..

Dinklage startete stark in die Begegnung und ging in der 16. Minute durch Lutz Orthaus mit 1:0 in Führung. Zuvor hatte der TVD bereits gute Möglichkeiten, um die Partie frühzeitig in eine klare Richtung zu lenken. Trainer Tobias Langemeyer sagte nach dem Spiel: „Wir sind super ins Spiel gestartet und müssen nach 15 min zwei- bis drei zu Null führen…“

Brake kam jedoch zurück ins Spiel und glich durch einen Foulelfmeter von Jan-Niklas Wiese (29.) aus. Kurz vor der Pause brachte Neuzugang Franz Georg Große Klönne die Gäste ebenfalls per Strafstoß wieder in Führung (39.), doch die Antwort folgte prompt: Dennis Wego traf in der 44. Minute zum 2:2-Halbzeitstand. Bereits sein siebtes Saisontor. Langemeyer ärgerte sich besonders über diese Phase: „Dann machen wir das 2:1 und bekommen unser Konzept nicht auf den Platz und kassieren kurz vor der Pause das 2:2.“