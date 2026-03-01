"Scheitern an uns selbst" - Brake gewinnt zum Auftakt gegen Dinklage

Der TV Dinklage musste sich zum Jahresauftakt der Landesliga beim SV Brake mit 2:3 geschlagen geben. In einer intensiven Partie wechselte das Momentum mehrfach, am Ende behielt der Gastgeber die Oberhand und holte nun zehn Punkte aus den vergangenen vier Partien..
Dinklage startete stark in die Begegnung und ging in der 16. Minute durch Lutz Orthaus mit 1:0 in Führung. Zuvor hatte der TVD bereits gute Möglichkeiten, um die Partie frühzeitig in eine klare Richtung zu lenken. Trainer Tobias Langemeyer sagte nach dem Spiel: „Wir sind super ins Spiel gestartet und müssen nach 15 min zwei- bis drei zu Null führen…“
Brake kam jedoch zurück ins Spiel und glich durch einen Foulelfmeter von Jan-Niklas Wiese (29.) aus. Kurz vor der Pause brachte Neuzugang Franz Georg Große Klönne die Gäste ebenfalls per Strafstoß wieder in Führung (39.), doch die Antwort folgte prompt: Dennis Wego traf in der 44. Minute zum 2:2-Halbzeitstand. Bereits sein siebtes Saisontor.
Langemeyer ärgerte sich besonders über diese Phase: „Dann machen wir das 2:1 und bekommen unser Konzept nicht auf den Platz und kassieren kurz vor der Pause das 2:2.“
Nach dem Seitenwechsel war der SV Brake die aktivere Mannschaft und ging durch Jan Speer (58.) mit 3:2 in Führung. In der Folge fing sich Dinklage zwar wieder, konnte die Partie aber nicht mehr drehen. „In der zweiten Halbzeit war Brake deutlich besser im Spiel und geht 3:2 in Führung. Wir fangen uns zwar wieder, aber scheitern an uns selbst ….“ so Langemeyer.
Am Ende stand eine bittere Niederlage für den TVD, der nun seit sechs Spielen sieglos ist, die der Trainer klar einordnete: „Sehr bittere Niederlage, die es jetzt aufzuarbeiten gilt. Nächste Woche in Nordhorn werden wir wieder angreifen, auf unser Konzept zurückgreifen und über 90 min umzusetzen.“
Tabellarisch rückte Brake bis auf fünf Punkte heran an Dinklage, hat aber auch schon zwei Spiele mehr absolviert.