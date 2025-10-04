Kornburg-Keeper Thorben Hochmuth war im Gastspiel bei Fortuna Regensburg (in grün Lindi Morina) auf der Höhe. – Foto: Florian Würthele

»Scheißegal wie»: Stadeln besiegt Hof – Fortuna 2:2 gegen Kornburg Bayernliga Nord, der Samstag: Bamberg siegt gegen Schlusslicht Würzburg +++ Stadeln mit knappem Sieg gegen Hof +++ Kornburg gibt Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand

13. Spieltag der Bayernliga Nord am Samstagnachmittag: Tabellenschlusslicht Würzburg verliert auch gegen Eintracht Bamberg, wohingegen Stadeln einen knappen Sieg über Hof feiern kann. Fortuna Regensburg und der TSV Kornburg teilen sich derweil die Punkte.



Andreas Eisenmann (Trainer Würzburger FV): „Dass wir Bamberg, die sehr zentrumstark sind, im Zentrum relativ gut kontrolliert haben und dort wenig zugelassen haben, ist positiv. Trotzdem fangen wir uns zwei Gegentore quasi baugleicher Art: Flanken vom Flügel können wir jeweils nicht verhindern und auch in der Box verteidigen wir zweimal nicht gut genug, sodass wir am Gegenspieler nicht eng genug dran sind. Am Ende des Tages stehen wir trotz vieler Dinge, die in Ordnung waren, leider wieder mit leeren Händen da. Jetzt hilft alles Reden nichts, wir müssen schleunigst Punkte sammeln.“









Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Wir haben in der zweiten Halbzeit unsere Leistung abgerufen, in der ersten jedoch nicht. Das ist das zentrale Thema, über das wir weiterhin sprechen müssen: Warum zeigen wir zwei grundverschiedene Halbzeiten? Wenn wir unsere Leistung abrufen, so wie heute in der zweiten Halbzeit, sieht man, wozu wir fähig sind. Es gilt weiterhin daran zu arbeiten, mehr als nur 45 Minuten auf diesem Niveau zu spielen.“









Manfred Dedaj (Trainer FSV Stadeln): „Nach zwei Niederlagen war das heute kein einfaches Spiel, das steckt einfach in den Köpfen drin. Wir haben die ersten 20 Minuten gebraucht, dann aber das 1:0 gemacht und gleich nachgelegt, das hat uns gutgetan. In der zweiten Halbzeit machen wir das 3:0, kassieren dann aber noch zwei Gegentore, da wurde es natürlich nochmal eng. Am Ende ist’s mir aber ehrlich gesagt scheißegal, wie wir das Spiel gewonnen haben. Nach den letzten Wochen zählen nur die drei Punkte.“



Thomas Popp (Sportlicher Leiter SpVgg Hof): „Ein hochintensives Spiel, das wir am Ende leider 3:2 verlieren. In der ersten Halbzeit waren wir eigentlich besser drin, dann kassieren wir zwei schnelle Gegentore und geraten ein bisschen auf die Verliererstraße. Nach dem 3:0 dachten viele, das war’s, aber die Mannschaft hat Moral gezeigt, sich zurückgekämpft und auf 3:2 verkürzt. Am Ende ist die Niederlage bitter, weil das Spiel eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte.“