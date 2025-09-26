»Scheiße, einfach scheiße«: Nackenschlag durch Hackenschmidt

Normal ist Markus Reischl ein Typ, der immer irgendwo das Positive findet. Am Freitagabend, nach dem bitteren 0:1 gegen den TSV Kottern, ist der Sturm-Manager aber mal so richtig enttäuscht. Es ging um viel, sehr viel. Und seine Truppe war auch dran - verlor aber dennoch. Und "das tut weh, sehr weh. Am Ende müssen wir clever sein - und das 0:0 mitnehmen", findet der Hauzenberger Funktionär. Und dann platzt es aus ihm heraus: "Scheiße, einfach scheiße!"

Es war wahrlich kein Leckerbissen am Freitagabend am Staffelberg. "Es war ein Abnutzungskampf", findet Reischl die wohl richtigen Worte, was durch die Ausführung seines Gegenübers, Michael Feneberg, bestätigt wird. "Das war ein Kellerduell, wie man es sich vorstellt." Die Schwaben jedoch wurden für den Aufwand und die Mühen belohnt. Die vierstündige Heimfahrt kann genossen werden. "Uns sind ein paar Kilo vom Herzen gefallen", atmet der Sportliche Leiter der Gäste auf. Für Hauzenberg waren die wenigen Meter in die Kabine nach Abpfiff hingegen ein langer Leidensweg.

"Man hat den Jungs nach Spielende angemerkt, dass sie komplett enttäuscht sind", leidet Markus Reischl mit Obermüller, Gastinger & Co.. Doppelt bitter: Aus seiner Sicht war das Duell am 12. Spieltag mehr oder weniger ein reines 0:0-Spiel. Dann kam jedoch zwei Zeigerumdrehen vor Schluss Noah Hackenschmidt und ein strammer Schuss aus gut und gerne 18 Metern. Die Erlösung für die einen, der Nackenschlag für die anderen. Feneberg: "Zum Schluss wurde es noch einmal hektisch, aber wir haben es gut verteidigt."

Und dann war es um Hauzenberg geschehen. "Wir wussten, es gibt keinen Schönheitspreis zu vergeben. In der ersten Halbzeit müssen wir eins machen. Nach der Pause haben wir nicht mehr zu unserem Spiel gefunden", ist Markus Reischl deprimiert. Michael Feneberg hingegen lobt die kämpferisch Leistung seiner Truppe, die Reaktion nach dem Trainerwechsel unter der Woche. Die über 350 Kilometer zurück nach Kottern konnte der TSV ohne einige Steine im Gepäck antreten. Und bis zur Ankunft im Schwäbischen wird auch Markus Reischl wieder Positives finden...