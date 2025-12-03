Scheidl holt auf – Gras überragt weiterhin alle

Greis (m). liegt weiter souverän vorne. – Foto: FuPa Oberbayern

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mit 13 Treffern in vier Partien sorgte Dennis Greis für ordentlich Aufsehen im Oktober. Im zurückliegenden Monat gelangen dem Stürmer dann „nur“ zwei Treffer in ebenso vielen Partien. Dennoch liest sich die Quote des Offensivkünstlers des TSV Finning natürlich weiter überragend, mit 23 Toren in 14 Einsätzen. Damit sorgte Greis dafür, dass sein Team auf einem Nicht-Abstiegsplatz in der Kreisklasse 4 überwintert und von 15 Kästen ERDINGER träumen darf. Der Vorsprung auf seine Verfolger ist weiter komfortabel.

Sechs Buden hinter Greis liegt nun Andreas Eder. Der Mittelfeldspieler kommt auf 17 Tore in 16 Spielen für Otterfing in der Kreisklasse 2. Der TSV ist zum Jahreswechsel fünf Punkte im Vorteil gegenüber dem FC Real Kreuth, jedoch mit zwei Spielen mehr auf dem Konto. Eder war jedoch im November nur einmal erfolgreich und musste Greis noch weiter ziehen lassen. Auf Rang drei im Ranking folgt ein Duo. Marcel Berger kam im November nur einmal zum Einsatz. Der spielende Co-Trainer des SC Schöngeising knipste aber auch dabei. Maximilian Scheidl traf dreimal gegen den SC Germering und springt damit auf das Podest. Die SpVgg Wildenroth grüßt auch deshalb in der Gruppe 1 von ganz oben.