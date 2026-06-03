Scheidender Spielertrainer Hänschke will den TSV Gilching-Argelsried II zum Klassenerhalt führen Kreisliga-Relegation von Kilian Drexl · Heute, 10:03 Uhr · 0 Leser

Machen sie‘s noch mal? Im Vorjahr rettete sich Gilchings Zweite in der Relegation gegen den FC Real Kreuth, heuer müssen die Kreisliga-Fußballer erneut in die Saisonverlängerung gehen, um den Abstieg zu vermeiden. – Foto: MKF_MaxKalup

Der TSV Gilching-Argelsried II tritt am Mittwochabend zum Relegationshinspiel gegen den FC Issing an. Spielertrainer Hänschke ist relegationserprobt.

Die Abstiegsrelegation ist für die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried II inzwischen kein Neuland mehr. Schon in der Vorsaison hatte die Zweitvertretung des Bezirksligisten in zwei Entscheidungsspielen gegen den FC Real Kreuth den Klassenerhalt in der Kreisliga gesichert. „Heuer hätten wir es natürlich lieber vermieden“, sagt Spielertrainer Tobias Hänschke. Am Ende einer langen, intensiven Saison landeten die Gilchinger dennoch auf Rang zwölf der Kreisliga 2 und treten am Mittwochabend (19.30 Uhr) vor heimischem Publikum zum Relegationshinspiel gegen den Vizemeister der Kreisklasse 4 an, den FC Issing. „Trotzdem freut man sich immer auf solche Spiele. In dieser Zeit rückt man als Team und Verein noch enger zusammen“, sagt Hänschke. Was Entscheidungsspiele angeht, ist der 35-Jährige selbst mehr als nur erprobt. In seiner Karriere hat Hänschke – sowohl in Deutschland als auch während seines Auslandsaufenthalts in den USA, wo Play-offs die gängige Praxis sind – zahlreiche solcher Momente durchlebt. „Ich habe es selbst mal hochgerechnet. Insgesamt werden es rund 15 Spiele sein“, verrät der Coach. Diesmal wäre eine gewonnene Abstiegsrelegation für Hänschke persönlich ein „sauberer Abschluss“, schließlich scheidet er zum Saisonende aus dem Amt als Spielertrainer der Reserve aus, um sich dem Trainerteam der Ersten anzuschließen (wir berichteten). „Der Klassenerhalt ist das oberste Ziel – dem ordnen wir alles andere unter“, betont der Coach.