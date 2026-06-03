Scheidender Spielertrainer Hänschke will den TSV Gilching-Argelsried II zum Klassenerhalt führen

Der TSV Gilching-Argelsried II tritt am Mittwochabend zum Relegationshinspiel gegen den FC Issing an. Spielertrainer Hänschke ist relegationserprobt.
Die Abstiegsrelegation ist für die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried II inzwischen kein Neuland mehr. Schon in der Vorsaison hatte die Zweitvertretung des Bezirksligisten in zwei Entscheidungsspielen gegen den FC Real Kreuth den Klassenerhalt in der Kreisliga gesichert. „Heuer hätten wir es natürlich lieber vermieden“, sagt Spielertrainer Tobias Hänschke. Am Ende einer langen, intensiven Saison landeten die Gilchinger dennoch auf Rang zwölf der Kreisliga 2 und treten am Mittwochabend (19.30 Uhr) vor heimischem Publikum zum Relegationshinspiel gegen den Vizemeister der Kreisklasse 4 an, den FC Issing. „Trotzdem freut man sich immer auf solche Spiele. In dieser Zeit rückt man als Team und Verein noch enger zusammen“, sagt Hänschke.
Was Entscheidungsspiele angeht, ist der 35-Jährige selbst mehr als nur erprobt. In seiner Karriere hat Hänschke – sowohl in Deutschland als auch während seines Auslandsaufenthalts in den USA, wo Play-offs die gängige Praxis sind – zahlreiche solcher Momente durchlebt. „Ich habe es selbst mal hochgerechnet. Insgesamt werden es rund 15 Spiele sein“, verrät der Coach. Diesmal wäre eine gewonnene Abstiegsrelegation für Hänschke persönlich ein „sauberer Abschluss“, schließlich scheidet er zum Saisonende aus dem Amt als Spielertrainer der Reserve aus, um sich dem Trainerteam der Ersten anzuschließen (wir berichteten). „Der Klassenerhalt ist das oberste Ziel – dem ordnen wir alles andere unter“, betont der Coach.
Die Punktspielsaison entpuppte sich heuer als wahre Achterbahnfahrt für Gilchings Zweite – dies wurde im Endspurt noch einmal deutlich: Auf das 1:8-Debakel beim FC Aich folgte am letzten Spieltag ein überzeugender 6:1-Erfolg über die FT Jahn Landsberg. Hänschke geht vorrangig mit einem positiven Gefühl in das Relegationshinspiel: „Wir haben uns davor gegen starke Gegner ordentlich verkauft und wissen um unsere Stärken.“ Diese lägen vor allem in der Geschwindigkeit und den technischen Fähigkeiten der jungen, fußballerisch gut ausgebildeten Gilchinger.
Mit dem Gegner aus Issing gab es in den vergangenen Jahren kaum Berührungspunkte. Aufgrund guter Vernetzung in der Region habe man dennoch „die nötigen Informationen gezogen“, so Hänschke: „Issing ist in erster Linie körperlich stärker. Da müssen wir mit einem kühlen und klaren Kopf dagegenhalten.“
Vor einer stimmungsvollen Kulisse will Gilching II im Hinspiel vorlegen – im Vorjahr waren fast 400 Zuschauer anwesend. „Wir wollen den Leuten auch was bieten. Das wird uns beflügeln“, sagt Hänschke, der punktuell auf personelle Unterstützung aus der Bezirksliga hofft. Auch aus seinem Bestandskader kommen einige Spieler pünktlich zurück, daher ist mit einer gut gefüllten Bank zu rechnen. „Wir werden jeden, der uns auf irgendeine Art und Weise helfen kann, mitnehmen“, stellt der Spielertrainer klar. Als Optimalziel sieht Hänschke „einen Sieg zu null – vielleicht mit zwei Toren Unterschied“, um sich einen entscheidenden Vorteil für das Rückspiel in Issing am Samstag (17 Uhr) zu verschaffen.