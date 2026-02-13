Scheibenzuber & Wagensonner: Wörth engagierte Spielertrainer-Duo

v.l. Hertreiter, Kollmann, Scheibenzuber, Wagensonner, Wastian – Foto: T. Justvan

Scheibenzuber übernimmt dabei die Rolle des Cheftrainers. Der Innenverteidiger verfügt über reichlich Landesliga-Erfahrung und hat zudem bereits im höherklassigen Bereich als Trainer gearbeitet. Diese Kombination aus Praxis auf dem Platz und Erfahrung in der Trainingssteuerung dürfte dem SV Wörth insbesondere in Sachen Organisation und defensiver Stabilität zugutekommen. Er soll die sportliche Ausrichtung vorgeben und der Mannschaft eine klare Struktur verleihen.

An seiner Seite fungiert Niels Wagensonner als spielender Co-Trainer. Auch der Offensivspieler bringt Landesliga-Erfahrung mit und kann auf zahlreiche Einsätze in der Bezirksliga zurückblicken. Wagensonner gilt als torgefährlich und spielintelligent – Qualitäten, die dem Offensivspiel des SV Wörth neue Impulse verleihen sollen. Darüber hinaus wird ihm eine wichtige Rolle in der Entwicklung der jüngeren Stürmer zugeschrieben, denen er seine Erfahrung weitergeben soll. Unterstützt wird das Duo von den beiden Co-Trainern Kollmann und Wastian an der Außenlinie, die während der Spiele organisatorische und taktische Aufgaben übernehmen. Damit setzt der Verein auf ein breit aufgestelltes Trainerteam mit klar verteilten Zuständigkeiten.

Abteilungsleiter Thomas Justvan betont die Geschlossenheit des neuen Trainerteams:

"Uns war wichtig, dass wir nicht nur Qualität auf dem Platz haben, sondern auch eine starke Struktur im Trainerbereich. Beide Co-Trainer an der Außenlinie werden Patrick und Niels optimal unterstützen. So können sich unsere Spielertrainer auf ihre Aufgaben auf dem Feld konzentrieren, während von außen die nötige Übersicht und taktische Feinabstimmung gewährleistet ist.“

Justvan sieht in der Personalie Scheibenzuber auch ein Zeichen für Kontinuität:

"Wir bleiben unserer Philosophie treu und wollen unsere Eigengewächse wieder zurückholen. Das haben wir in den letzten zwei bis drei Jahren sehr eindrucksvoll geschafft – und genau diesen Weg führen wir mit Patrick jetzt konsequent weiter. Identifikation mit dem Verein ist für uns ein ganz entscheidender Faktor.“





Für Scheibenzuber selbst ist die Rückkehr mehr als nur ein sportlicher Schritt:

"Für mich war immer klar, dass ich irgendwann wieder zu meinem Heimatverein zurückkehren werde. Den Verantwortlichen ist es in den letzten Jahren gelungen, viele neue Spieler zu gewinnen und die Strukturen im Verein zu optimieren. Diese Entwicklung habe ich aus der Ferne verfolgt – und jetzt möchte ich meinen Teil dazu beitragen, den nächsten Schritt zu gehen.“ Auch Niels Wagensonner sieht im Engagement beim SV Wörth großes Potenzial – unabhängig vom aktuellen Tabellenbild: "Es ist schon erstaunlich, was in Wörth beim letztjährigen Vizemeister aufgebaut wurde, auch wenn es der aktuelle Tabellenplatz nicht widerspiegelt. Allein die Tatsache, dass man demnächst mit über 40 Mann ins Trainingslager fährt, unterstreicht den Zusammenhalt und die Dynamik im Verein. Ich kenne viele Spieler persönlich, und auch das Wörther Umfeld ist mir bestens bekannt. Hier möchte ich meinen Teil beitragen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Patrick Scheibenzuber sowie mit allen Beteiligten im Verein. Mit voller Vorfreude und Spannung blicke ich auf die neue Saison, mit dem klaren Ziel, erfolgreichen Fußball zu spielen."