„Scheibenschießen“: Poing schießt Hertha München mit 12:1 ab

Der Tabellenführer TSV Poing fertigt Hertha München ab. Melanie Hauschildt traf allein siebenmal beim Kantersieg.
22 Gegentreffer kassierten die bedauernswerten Fußballfrauen des FC Hertha vom Tabellenführer TSV Poing in dieser Saison. Nachdem das Hinspiel schon mit einem 10:1 geendet hatte, packte die Mannschaft von Trainer Ralf Ebenhög nun in der Rückrundenpartie noch einmal zwei Tore drauf und siegte mit 12:1 (5:0).
„Melanie Hauschildt ist mit sieben Toren eskaliert“, berichtete Ebenhög lachend von dem „Scheibenschießen“. Trotz des urlaubs- und krankheitsbedingt letzten Aufgebots, zeigte der TSV eine geschlossene, konzentrierte Teamleistung. Zudem trug Teresa Staudigl als Aushilfsspielerin gleich einmal mit drei Treffern zum Schützenfest bei. Die zwei restlichen erzielte Chiara Trisolino.
Sehr realistisch betrachtete Hohenlindens Trainer Thomas Ziller das Geschehen in Haar: „Das Ergebnis ist auch in der Höhe absolut verdient. Ohne eine richtig starke Leistung unserer Torhüterin wäre das noch höher ausgegangen. Wir müssen definitiv anerkennen, dass Haar eine Klasse besser war und wir, auch bedingt durch unsere aktuell aufgrund vieler Verletzter sehr angespannte Personalsituation, in keiner Phase mithalten konnten.“