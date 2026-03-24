„Scheibenschießen“: Poing schießt Hertha München mit 12:1 ab Melanie Hauschildt mit sieben Toren von Christian Scharl · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

Oft abgeklatscht haben die Poinger Torschützinnen Chiara Trisolino und Melanie Hauschildt (r.) im Heimspiel. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Der Tabellenführer TSV Poing fertigt Hertha München ab. Melanie Hauschildt traf allein siebenmal beim Kantersieg.

22 Gegentreffer kassierten die bedauernswerten Fußballfrauen des FC Hertha vom Tabellenführer TSV Poing in dieser Saison. Nachdem das Hinspiel schon mit einem 10:1 geendet hatte, packte die Mannschaft von Trainer Ralf Ebenhög nun in der Rückrundenpartie noch einmal zwei Tore drauf und siegte mit 12:1 (5:0). So., 22.03.2026, 11:00 Uhr TSV Poing TSV Poing FC Hertha München 1922 FC Hertha Mü 12 1 Abpfiff „Melanie Hauschildt ist mit sieben Toren eskaliert“, berichtete Ebenhög lachend von dem „Scheibenschießen“. Trotz des urlaubs- und krankheitsbedingt letzten Aufgebots, zeigte der TSV eine geschlossene, konzentrierte Teamleistung. Zudem trug Teresa Staudigl als Aushilfsspielerin gleich einmal mit drei Treffern zum Schützenfest bei. Die zwei restlichen erzielte Chiara Trisolino.