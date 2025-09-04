Scheibenschießen in Scheidt

In der dritten Runde des Südsaar-Pokals war einiges geboten. Es gab jede Menge Überraschungen, jede Menge Tore und einen zweistelligen Triumph.
Nachdem die SVG Altenwald schon am Dienstagabend in Güdingen mit 2:1 ins Viertelfinale vorgestoßen war, folgten am Mittwochabend drei weitere Landesligisten, ebenso viele Bezirksligamannschaften und der einzige verbliebene Kreisligist.
Scheidt lieferte sich mit Röchling Völklingen ein echtes Scheibenschießen. Bis zur Pause sah alles noch nach einem sicheren Erfolg der Gastgeber aus. Sie SVS führte 2:0 und sah wie der sichere Sieger aus. Nach der Pause ging es dann aber richtig rund. Innerhalb der letzten halben Stunde fielen nicht weniger als sieben Treffer. Völkingen hatte viermal gewechselt und traf plötzlich die Kiste. Und die Gastgeber ließen sich nicht beirren, konterte die jeweiligen Tore von Röchling innerhalb kürzester Zeit in Person vom vierfachen Torschützen Marius Racolta. In der 89. Minute hatte Aous Alibrahim zum 4:4 für Völklingen ausgeglichen, bevor dann Racolta doch noch den Siegtreffer und den Sprung ins Viertelfinale sicherte. Dort kommt es jetzt zum Duell mit Spitzenreiter der Bezirksliga Saarbrücken, dem FV Fischbach, der in einem denkwürdigen Spiel den FC Dorf im Warndt mit 10:1 abschoss und dabei neun Treffer nach der Pause erzielte.
Ay Yildiz Völklingen hielt die Partie in Wehrden gegen den Landesliga-Sechsten aus Püttlingen bis zur 70. Minute offen, kassierte dann aber in der Nachspielzeit drei Treffer und zog mit 1:6 klar den Kürzeren. Die DJK Püttlingen muss jetzt im Viertelfinale zum Lokalduell auf die Ritterstraße fahren oder auch gehen. Ritterstraße setzte sich beim wesentlich besser platzierten Ligakonkurrenten VfB Luisenthal mit 4:1. Cedric Krebs machte innerhalb einer Viertelstunde aus einer 1:0-Führung ein 3:0 und das Spiel war entschieden.
Walpershofen führte in Ludweiler zur Pause durch einen Doppelpack von Peter Oswald und dem Treffer von Simon Hippchen mit 3:1. Ludweiler konnte aber innerhalb von vier Minuten ausgleichen (Jannik Aveau (72.) und Timo Großmann(76.)), bevor Simon Hippchen nur eine Minute nach dem 3:3 die Tür zum Viertelfinale aufstieß. Dort empfängt man jetzt die SVG Altenwald, die in der derzeitigen Landesligatabelle immerhin 11 Plätze besser steht.
Und das letzte Viertelfinale werden zwei 7:2-Sieger aus dem Achtelfinale unter sich ausmachen. Großrosseln fertigte Ligakonkurrent SV Bübingen nämlich mit dem gleichen Ergebnis ab, wie der A-Ligist FC Amed den Bezirksligisten FCT Sulzbach. Neuling FC Amed machte von der 30. bis zur 50. Minute durch drei Tore von Manuel Lauermann und einen Elfer von Inan Reber aus einem 1:1 ein 5:1.