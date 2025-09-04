Scheibenschießen in Scheidt Sparkassen-Pokal imd Süden: Röchling Völklingen unterliegt mit 4:5

Nachdem die SVG Altenwald schon am Dienstagabend in Güdingen mit 2:1 ins Viertelfinale vorgestoßen war, folgten am Mittwochabend drei weitere Landesligisten, ebenso viele Bezirksligamannschaften und der einzige verbliebene Kreisligist.

Scheidt lieferte sich mit Röchling Völklingen ein echtes Scheibenschießen. Bis zur Pause sah alles noch nach einem sicheren Erfolg der Gastgeber aus. Sie SVS führte 2:0 und sah wie der sichere Sieger aus. Nach der Pause ging es dann aber richtig rund. Innerhalb der letzten halben Stunde fielen nicht weniger als sieben Treffer. Völkingen hatte viermal gewechselt und traf plötzlich die Kiste. Und die Gastgeber ließen sich nicht beirren, konterte die jeweiligen Tore von Röchling innerhalb kürzester Zeit in Person vom vierfachen Torschützen Marius Racolta. In der 89. Minute hatte Aous Alibrahim zum 4:4 für Völklingen ausgeglichen, bevor dann Racolta doch noch den Siegtreffer und den Sprung ins Viertelfinale sicherte. Dort kommt es jetzt zum Duell mit Spitzenreiter der Bezirksliga Saarbrücken, dem FV Fischbach, der in einem denkwürdigen Spiel den FC Dorf im Warndt mit 10:1 abschoss und dabei neun Treffer nach der Pause erzielte.