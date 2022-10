Scheibenschießen der Frösche

B Liga Gr.2

TuS Linter - FSG Dauborn/Neesbach II 8:1 (4:1)

Auf dem kleinen Nebenplatz in Mensfelden bestimmte Linter vom Anpfiff an die Szenerie. Auch wenn Robin Albrecht per schönem Drehschuss der zwischenzeitliche Ausgleich für die FSG gelang (25.), ließen die Gastgeber nicht locker und bauten die Führung binnen acht Minuten auf 4:1 aus.

Nach dem Kabinengang setzten die „Frösche“ das muntere Scheibenschießen fort. Am Ende ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg für die Tsobanidis-Elf.