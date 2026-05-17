Scheffel-Hattrick sichert KSG dritten Sieg in Serie

Bei den Hausherren standen im Vergleich zum Sieg in Sittendorf wieder einige Änderungen an. Für den erkrankten Y. Herbst (Bank) begann Hoffmann als Libero, dafür rückte Carl ins Tor. Schendzielorz, Burghardt (beide private Gründe) wurden durch L. Hollo und Pauer ersetzt, für Mieth (zunächst Bank) begann Rückkehrer H. Hollo, zudem startete Hedig. Die Gäste mussten im Vergleich zum 1:0-Erfolg über Lengefeld/Gonnatal II auf Schmiedel verzichten, dafür kehrte Kapitän Krüger zurück in die Startelf.

Die KSG Holdenstedt/Beyernaumburg sicherte sich in einem umkämpften Match mit einem 4:2 (1:1) gegen Eintracht Bennungen den dritten Sieg in Serie. Entscheidend für die Sieg der Hausherren waren Marius Scheffel mit einem Dreierpack und Robin Herbst mit einem Tor und zwei Vorlagen.

In der Folge wurden die Gäste aktiver, vor allem über Harre, Krüger und Albat wurde der Weg nach vorne gesucht, doch die umgebaute KSG-Abwehr ließ so gut wie keine Abschlüsse zu. Dank des zweikampfstarken Abräumers Große vor der Abwehr wurde viele Angriffe auch frühzeitig unterbrochen, zudem sorgten einige Fehlpässe und Missverständnisse dafür, dass nach guten Ballpassagen die Angriffe im Nichts versandeten.

Von Beginn an entwickelte sich das erwartet umkämpfte Spiel mit zahlreichen Zweikämpfen und vielen Unterbrechungen. Die Gastgeber versuchten ihre Geschwindigkeitsvorteile auf den Außenbahnen zu nutzen, hatten in der Anfangsphase auch leichte Vorteile, wenn auch gerade im zentralen offensiven Mittelfeld die Ruhe und Übersicht einige Male fehlte. Lohn der Mühen war die frühe Führung, als nach einem Einwurf H. Hollo scharf in die Mitte passte, der abgefälschte Ball flog zu Scheffel - der erstmals als Kapitän auflief - und seine Volleyabnahme wurde unhaltbar von Gaßmann ins Tor abgefälscht (12. Minute).

Nachdem van Veen (18./23.) den zweiten Treffen liegen ließ, nutzte Albat einen von Kavalier ungeschickt verursachten Elfmeter zum Ausgleich (29.). Dieser Treffer brachte das Spiel der Gastgeber aus dem Tritt, die sich zu oft über von Schiedsrichter Halupka nicht entsprechend bestrafte Foulspiele aufregten, statt ihre Qualitäten auszuspielen. Einzig nach Pass von R. Herbst hatte Scheffel noch eine gute Chance auf die erneute Führung, doch schloss er zu überhastet ab (39.).

Auf der Gegenseite hatte Albat nach Fehlpass R. Herbst die Führung auf dem Fuß, doch konnten Große und Torhüter Carl gemeinsam das Gegentor verhindern. Bei der anschließenden Ecke prüfte dann Hedig mit einem Kopfball seinen eigenen Keeper, doch der zeigte sich auf dem Posten.

Nach dem Wechsel begann die KSG wieder schwungvoller. Kam van Veen nach schöner Vorlage von Kavalier noch zu spät, nutzte R. Herbst einen Pass von H. Hollo zur Führung, indem er seinen Gegenspieler noch versetzte und unhaltbar einschoss (52.). Das Spiel wurde nun hektischer und ruppiger, der Referee zeigte sich dabei nicht immer auf der Höhe. Bennungen hatte zwar ein optisches Übergewicht, kam aber lange zu keiner klaren Chance.

Die entstehende Räume nutzten die Gastgeber nicht zielstrebig, weil zu ungenau gespielt wurde oder die Pässe zu lange gerieten. Nach einem dieser Angriffe blieb Eintracht-Keeper Schmidt nach Zusammenprall mit Kavalier verletzt liegen, die folgende Tätlichkeit eines Bennunger Spielers ließ der Referee ungeahndet.

Kurz darauf fand R. Herbst mit einem langen Ball doch Scheffel, der seine Geschwindigkeit ausnutzte und diesmal vor dem angeschlagenen Keeper - der kurze Zeit später ausgetauscht werden musste - die Nerven behielt und zum 3:1 (78.) traf. Nachdem H. Hollo eine Großchance nicht zum vierten Treffer nutzen konnte (79.) wurde es doch nochmal spannend, als KSG-Libero Hoffmann nach einem Einicke-Pass am Ball vorbeitrat, der eingewechselte Birnschein nutzte das unverhoffte Geschenk zum Anschlusstor (86.). Als die Gäste alles nach vorne warfen, spielte R. Herbst erneut Scheffel frei, der in der Nachspielzeit den insgesamt verdienten Sieg sicherte.

Mit dem dritten Sieg in Folge kann die KSG mit einem guten Gefühl in die anstehenden Pfingst-Festtage und eine längere Pause gehen - aufgrund der Burschentänze in Holdenstedt und Beyernaumburg geht es erst am 7. Juni bei der Reserve des VfB Oberröblingen weiter. Bennungen, das erst seine zweite Niederlage in 2026 hinnehmen musste, tritt bereits am 31. Mai zu Hause gegen denselben Gegner an.