Schefer wird zum "Man of the Match"

– Foto: Lena Gerken

Was für ein Pokalfight! Ummel II schied nach einer 2:3-Niederlage gegen Bremervörde II aus dem Kreispokal II aus.

Was für ein Pokalabend am Mittwoch in Hepstedt. Die Gastgeber brachten den Favoriten aus der alten Kreisstadt an den Rand einer Niederlage.

Der BSC begann überlegen, doch der starke FC-Keeper Timm Weiß verhinderte mit mehreren Paraden einen frühen Rückstand. Kurz vor der Pause sollten sich in einem inzwischen ausgeglichenen Spiel die Ereignisse überschlagen. Zunächst brachte Christian Schneider mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern Ummel in Führung (40.). Und unmittelbar vor dem Pausenpfiff sah BSC-Keeper Mehmed Karabash nach einem Foulspiel an Jan Gründwaldt die Gelb-Rote Karte.

Doch die Klasse des Gegners zeigte sich im zweiten Abschnitt. In Unterzahl gelang Joran Engelke Mitte der zweiten Halbzeit der Ausgleich (65.). War es schon die Wende in diesem Pokalfigt?

Nein, denn nur eine Minute später traf Jan Gründwaldt nach einer Flanke von Schneider zum 2:1 für den Außenseiter.

Doch der BSC spielte in der Folgezeit immer stärker auf. Max Schefer erzielte mit einem großartigen Distanzschuss das 2:2 (75.), und in der dritten Minute der Nachspielzeit sollte sich die entscheidende Szene dieses Pokalfights abspielen: Ein Foul an BSC-Spieler Maximilian Kleinschmidt im FC-Strafraum. Elfneter für Bremervörde und den verwandelte Max Schefer zum späten 3:2-Siegtor.

„Meine Mannschaft hat alles gegeben und den favorisierten Bremervörder SC an den Rand einer Niederlage gebracht. Trotz des Ausscheidens kann ich meinem Team nur ein großes Kompliment machen. Wir haben dem BSC alles abverlangt. Natürlich ist es bitter, durch ein so spätes Tor auszuscheiden. Aber so ist Fußball: Am vergangenen Sonntag hatten wir selbst das Glück, durch einen späten Elfmeter zu gewinnen, dieses Mal verlieren wir auf genau diese Weise“, so FCU-Coach Thees Klaffke