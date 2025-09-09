Schaumburg: „Du kannst nur gewinnen, wenn du vorm Tor cool bleibst“

Der Lehndorfer TSV hat am 5. Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig erstmals Punkte liegen lassen – und das ausgerechnet im Derby. Mit 1:3 unterlag der Tabellenzweite bei Germania Lamme, die damit einen emotional wie sportlich bedeutsamen Befreiungsschlag landeten.

„Wir haben das Fest 1:3 verloren“, brachte Co-Trainer Sascha Schaumburg die Gemengelage nach dem Spiel trocken auf den Punkt. Denn: Das Derby war in vielerlei Hinsicht ein Highlight. Bestes Wetter, top gepflegter Platz, starke Kulisse – und zwei Mannschaften, die mit viel Einsatz agierten.

Sportlich hatte Lehndorf über weite Strecken mehr vom Spiel. „Wir hatten viel Ballbesitz, haben uns viele große Möglichkeiten herausgespielt – aber auch leichtfertig vergeben“, bilanzierte Schaumburg. Stattdessen nutzte Lamme, das in den ersten vier Spielen nur einen Sieg gefeiert hatte, seine Konterchancen effizient. Erik Pöhlsen (37.) und Fisnik Kajolli (50.) brachten die Hausherren in Führung, ehe Linus Beith (61.) per Flachschuss den Anschluss markierte. Als die Gäste auf den Ausgleich drängten, schlug Lamme erneut eiskalt zu – Fred Abelmann sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand.

Ein Sonderlob verteilte Schaumburg an den Lammer Schlussmann Tom Gestwa („sehr viele präzise lange Bälle“) und Außenbahnspieler Levi Rose, der „mehr Kilometer gelaufen ist, als es in der Bezirksliga erlaubt ist“. Trotz der Niederlage sparte der Lehndorfer Co-Trainer aber auch nicht mit Anerkennung für sein eigenes Team: „Die Einstellung hat gepasst, das Tempo nach der Halbzeit war hervorragend. Du kannst nur gewinnen, wenn du vorm Tor cool bleibst – und das war das Einzige, das uns gefehlt hat.“

Verfolgerrolle gefestigt

In der Tabelle hat das 1:3 zunächst keine gravierenden Auswirkungen. Zwar zog der MTV Hondelage nach einem 1:1 im Spitzenspiel an die Spitze, doch der Lehndorfer TSV bleibt mit zwölf Punkten aus fünf Partien direkt auf Tuchfühlung. Dahinter folgt der FC Heeseberg punktgleich.

Schaumburg blickt derweil bereits nach vorn: „Morgen Abend ist Training, dann haben wir nur noch Hondelage im Kopf. Das Derby in Lehndorf kommt ja ohnehin noch.“ Ein Satz, der zeigt: Die Niederlage tut weh, doch sie wird keine Spuren hinterlassen – zumal man weiß, dass Revanche noch möglich ist.