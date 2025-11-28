Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Baumberg steht derzeit auf Platz zwei. – Foto: Jens Terhardt
Schaulaufen statt Spitzenspiel, Baumberg kann für Rückrunde vorlegen
U19-Niederrheinliga: Der dramatische Höhepunkt zu Saisonschluss bleibt aus, die SG Unterrath kann sich vorzeitig dem Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga sicher sein. Entsprechend hat das nominelle Topspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen sportlich keine echte Bedeutung.
Vor dem Abschluss der Hinrunde thront die SG Unterrath mit der besten Offensive (39 Tore) und besten Defensive (neun Gegentreffer) uneinholbar über der Konkurrenz. Dabei dreht die Elf von Niklas Leven eine Ehrenrunde um die Anlage des ETB Schwarz-Weiß Essen, das Aufeinandertreffen ist jedoch ein besseres Freundschaftsspiel, da es keinen Einfluss auf die schlussendliche Tabelle haben wird. So könnten die Sportfreunde Baumberg für die Rückrunde sich noch einmal besser positionieren. Aktuell auf Platz zwei mit dem besseren direkten Vergleich gegenüber dem ETB, können die Sportfreunde mit einem Punkt gegen den Viertplatzierten Ratingen 04/19 zum Auftakt der Rückrunde von oben grüßen. Der VfL Rhede wird unterdessen im Kellerduell gegen den FSV Duisburg wieder dreifach punkten wollen. Der Wuppertaler SV im Duell gegen den VfB Homberg oben dranbleiben.
