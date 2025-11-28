 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Baumberg steht derzeit auf Platz zwei.
Baumberg steht derzeit auf Platz zwei. – Foto: Jens Terhardt

Schaulaufen statt Spitzenspiel, Baumberg kann für Rückrunde vorlegen

U19-Niederrheinliga: Der dramatische Höhepunkt zu Saisonschluss bleibt aus, die SG Unterrath kann sich vorzeitig dem Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga sicher sein. Entsprechend hat das nominelle Topspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen sportlich keine echte Bedeutung.

Vor dem Abschluss der Hinrunde thront die SG Unterrath mit der besten Offensive (39 Tore) und besten Defensive (neun Gegentreffer) uneinholbar über der Konkurrenz. Dabei dreht die Elf von Niklas Leven eine Ehrenrunde um die Anlage des ETB Schwarz-Weiß Essen, das Aufeinandertreffen ist jedoch ein besseres Freundschaftsspiel, da es keinen Einfluss auf die schlussendliche Tabelle haben wird. So könnten die Sportfreunde Baumberg für die Rückrunde sich noch einmal besser positionieren. Aktuell auf Platz zwei mit dem besseren direkten Vergleich gegenüber dem ETB, können die Sportfreunde mit einem Punkt gegen den Viertplatzierten Ratingen 04/19 zum Auftakt der Rückrunde von oben grüßen. Der VfL Rhede wird unterdessen im Kellerduell gegen den FSV Duisburg wieder dreifach punkten wollen. Der Wuppertaler SV im Duell gegen den VfB Homberg oben dranbleiben.

So läuft der 13. Spieltag der U19-Niederrheinliga

So., 30.11.2025, 11:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
11:00

Morgen, 17:30 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
17:30live

So., 30.11.2025, 11:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
11:00

Morgen, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:30live

Morgen, 17:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
17:00

Morgen, 16:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
16:00

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
17:00

