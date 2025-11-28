Schaulaufen statt Spitzenspiel, Baumberg kann für Rückrunde vorlegen

Vor dem Abschluss der Hinrunde thront die SG Unterrath mit der besten Offensive (39 Tore) und besten Defensive (neun Gegentreffer) uneinholbar über der Konkurrenz. Dabei dreht die Elf von Niklas Leven eine Ehrenrunde um die Anlage des ETB Schwarz-Weiß Essen, das Aufeinandertreffen ist jedoch ein besseres Freundschaftsspiel, da es keinen Einfluss auf die schlussendliche Tabelle haben wird. So könnten die Sportfreunde Baumberg für die Rückrunde sich noch einmal besser positionieren. Aktuell auf Platz zwei mit dem besseren direkten Vergleich gegenüber dem ETB, können die Sportfreunde mit einem Punkt gegen den Viertplatzierten Ratingen 04/19 zum Auftakt der Rückrunde von oben grüßen. Der VfL Rhede wird unterdessen im Kellerduell gegen den FSV Duisburg wieder dreifach punkten wollen. Der Wuppertaler SV im Duell gegen den VfB Homberg oben dranbleiben.