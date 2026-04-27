Schaulaufen oder letzte Hoffnung? Oberweikertshofen empfängt Jetzendorf

Die Fußballer des SC Oberweikertshofen. – Foto: Dieter Metzler

Gegen Jetzendorf und Manching muss der SCO gewinnen. Sonst ist der direkte Klassenerhalt rechnerisch nicht mehr möglich.

Zum Nachholspiel empfängt der SC Oberweikertshofen am Dienstagabend um 18.30 Uhr den TSV Jetzendorf. Die Ende November abgesetzte Partie ist für das Schlusslicht mehr als nur ein Pflichttermin: Verliert der SCO, ist auch rechnerisch klar, dass der direkte Klassenerhalt in der Landesliga nicht mehr möglich ist. Damit wäre nur noch der Weg über die Relegation denkbar.

Die Situation hat sich entspannt. Wir haben keinen Druck mehr und genießen noch einmal jedes Spiel.

Paolo Maiolo

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt der Mannschaft von Trainer Paolo Maiolo nicht. Schon am Samstag bietet sich im nächsten Heimspiel gegen den SV Manching um 14 Uhr die nächste Gelegenheit, die letzte Hoffnung am Leben zu halten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der SCO beide Partien gewinnt. Zwar würde Oberweikertshofen selbst dann weiter auf dem letzten Tabellenplatz stehen, der Rückstand auf den ersten Relegationsrang könnte aber auf einen Punkt schrumpfen.

Dafür braucht der SCO allerdings auch Schützenhilfe. Sonthofen, das noch um den Aufstiegs-Relegationsplatz kämpft, müsste am Sonntag den FC Ehekirchen schlagen. Der aktuelle Tabellendritte liegt nur einen Punkt hinter Pfaffenhofen und hat damit selbst noch ein klares Ziel vor Augen. Paolo Maiolo geht den Schlussspurt dennoch erstaunlich gelassen an. „Die Situation hat sich entspannt“, sagt der Trainer. „Wir haben keinen Druck mehr und genießen noch einmal jedes Spiel.“ Auch Fußballvorstand Martin Steininger klingt längst realistisch. „Von einem Wunder kann leider keine Rede mehr sein. Wir planen realistisch, und das heißt: für die Bezirksliga.“ (Dieter Metzler)