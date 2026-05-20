Schaulaufen der personell Gebeutelten an der Westkampfbahn Düren und Königsdorf haben den Klassenerhalt in der Tasche – jetzt geht es mit dem letzten Aufgebot um die Platzierung im Endspurt. von Andreas Santner · Heute, 16:34 Uhr · 0 Leser

Für Königsdorf (in blau) geht es am Freitag an die Westkampfbahn. – Foto: Lucy Neuber

Der Ergebnisdruck ist von der Dürener Westkampfbahn gewichen, wenn am Freitagabend der 1. FC Düren den TuS Blau-Weiß Königsdorf empfängt. Beide Mannschaften können entspannt auf die Tabelle blicken, da der Verbleib in der Liga bereits seit Wochen in trockenen Tüchern ist. In den verbleibenden drei Partien geht es nun primär darum, eventuell noch den einen oder anderen Platz gutzumachen. Dass beide Trainer derzeit mit erheblichen personellen Engpässen zu kämpfen haben, gibt Nachwuchskräften eine Chance.

Lausberg: "Königsdorf hat eine sensationelle Saison gespielt" Für den 1. FC Düren geht es darum, die jüngste 2:4-Niederlage beim SSV Bornheim vergessen zu machen und den eigenen Fans einen versöhnlichen Heimauftritt zu bescheren. Coach Luca Lausberg zollt dem kommenden Gegner großen Respekt, fordert von seiner verbliebenen Truppe aber noch einmal vollen Einsatz in Sachen Laufbereitschaft und Spielwitz.

„Königsdorf hat eine sensationelle Saison gespielt – da kann man absolut nur den Hut vor ziehen. Ich erwarte ein intensives Match von zwei Mannschaften, die sowohl läuferisch als auch spielerisch enorm viel investieren werden. Zum Saisonende gehen uns verletzungsbedingt leider ein wenig die Spieler aus. Wer am Freitag letztlich im Kader stehen kann und eine echte Option für die Startelf ist, lässt sich heute noch nicht seriös beantworten. Ein großer Dank geht aber schon jetzt an unsere U19, die uns bereits in den letzten beiden Partien super unterstützt hat“, blickt Lausberg voller Vorfreude, aber auch mit Sorgenfalten auf das Duell. Ohno: "Uns erwartet ein richtig gutes Oberliga-Spiel" Die Gäste von Blau-Weiß Königsdorf reisen mit Rückenwind an. Der knappe 3:2-Erfolg gegen die Zweitvertretung von Fortuna Köln hat das Team von Takahito Ohno über die magische 40-Punkte-Marke gehievt. Doch trotz des Erreichens dieses Zwischenziels ist der Hunger der Königsdorfer noch nicht gestillt. Ohno hat bereits die nächste Bestmarke im Visier, auch wenn die Personallage durch Verletzungen und berufliche Absagen ähnlich angespannt ist wie beim Gastgeber.