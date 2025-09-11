Schaufling: Weinberger und Kerschl nicht mehr Trainer

Mit hohen Erwartungen ist der SV Schaufling in die Saison 2025/26 gestartet. Nach zwei dritten und einem vierten Platz in den Vorjahren wollte der Deggendorfer A-Klassist heuer richtig angreifen. Das gelang mit vier Siegen zum Auftakt eigentlich auch recht gut, doch nach den beiden jüngsten Niederlagen in den Topspielen gegen Ligaprimus TSV Hengersberg, wo man einen 3:1-Vorsprung in den letzten Minuten noch verspielte, und am vergangenen Sonntag beim SV Wallerfing (0:3) ist beim SVS Ernüchterung eingetreten. Deshalb haben Spielertrainer Manuel Weinberger (35), sein spielender "Co" Dominik Kerschl (32) und der Verein am Montag die Konsequenzen gezogen und die gemeinsame Zusammenarbeit nach nur knapp 15 Monaten beendet. Übergangsweise übernehmen der sportliche Leiter Tobias Sigl und Kapitän Tobias Wittenzellner den Trainings- und Spielbetrieb.

"Es läuft in dieser Saison noch nicht wirklich rund. Die beiden Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten waren ein herber Rückschlag für uns alle. Wir haben mit den beiden Trainern am Montag die Situation besprochen und uns dann geeinigt, getrennte Wege zu gehen. Die Gründe dafür werden wir aber nicht in die Öffentlichkeit bringen. Manuel und Dominik haben sich nichts zu Schulden kommen lassen und sind menschlich brutal feine Kerle. Wir bedanken uns bei ihnen für die geleistete Arbeit und das Engagement und wünschen ihnen für ihre Zukunft nur das Beste", gibt der Verein zu Protokoll.

"Wir finden es sehr traurig, dass es so weit kommen musste. Wir hatten eigentlich ganz andere Ziele angepeilt, leider ist uns das in den ersten sechs Saisonspielen nicht geglückt. Insgesamt hatten wir in Schaufling eine schöne Zeit mit einigen Höhen und auch Tiefen, aber das gehört im Fußball dazu. Wir möchten uns beim Team und den Verantwortlichen bedanken und wünschen allen sportlich nur das Beste. Für uns zählen jetzt erst einmal nur Familie und Freizeit", lassen Weinberger und Kerschl in einem gemeinsamen Statement verlauten.