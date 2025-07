Schaufling: »Besser abschneiden als letzte Saison«

6, 5, 3, 4, 3 – Nein, das sind keine Gewinnzahlen, sondern die Platzierungen des SV Schaufling in den letzten fünf Spielzeiten der A-Klasse Deggendorf. Teilweise denkbar knapp haben Steininger, Sigl, Berndl und Co. also in der jüngeren Vergangenheit den Sprung in die Kreisklasse verpasst. Nun nimmt der Klub einen neuen Anlauf und hat seinen Kader dafür mit insgesamt sieben Neuzugängen verstärkt. Von Freitag bis Sonntag feiert der SVS zudem sein 60-jähriges Vereinsjubiläum, das am frühen Freitagabend mit einem interessanten Blitzturnier eingeläutet wird.