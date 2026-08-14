Schauenburg vor nächster Prüfung – drei Teams unter Druck

– Foto: David Baranek

Nach den vorgezogenen Partien unter der Woche geht es in der Gruppenliga Kassel 2 am Wochenende mit dem regulären dritten Spieltag weiter. Während Spitzenreiter Sandershausen bereits drei Siege auf dem Konto hat, können Schauenburg und Bosporus mit Erfolgen nachziehen. Am Tabellenende stehen vor allem Wilhelmshöhe, Großalmerode und Wettesingen/Breuna/Oberlistingen früh unter Druck.

Jubiläumsspiel unter schwierigen Vorzeichen

Morgen, 14:30 Uhr TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe TSV Hertingshausen Hertingshaus 14:30 PUSH

Die TSG Wilhelmshöhe feiert am Samstag 120 Jahre Fußballabteilung – sportlich könnte die Ausgangslage allerdings besser sein. Nach Niederlagen gegen Nieste und Wolfsanger verspielte die TSG am Mittwoch beim erneuten Duell mit Nieste sogar eine 2:0-Führung und unterlag noch mit 2:5. Damit wartet die Mannschaft von Spielertrainer Manuel Viehmann nach drei Partien weiterhin auf den ersten Punkt. Mit dem TSV Hertingshausen kommt nun ein Gegner, der zuletzt ein deutliches Lebenszeichen gesetzt hat. Nach dem 1:3 zum Auftakt bei Eintracht Baunatal schlug die Mannschaft von Jörg Müller den zuvor mit 7:1 gestarteten SV Kaufungen überraschend klar mit 4:1. „Wir fahren nicht nach Wilhelmshöhe, um Jubiläumsgeschenke zu verteilen“, macht Müller vor der Partie in der HNA deutlich. Hertingshausen muss dabei weiterhin auf mehrere Leistungsträger verzichten.

Türkgücü will nachlegen

Morgen, 15:00 Uhr SV Türkgücü Kassel Türkgücü KS FSC 1924 Lohfelden Lohfelden 15:00 PUSH

Auch SV Türkgücü Kassel hat nach dem Fehlstart die passende Antwort gegeben. Nach dem 1:3 gegen Bosporus gewann der Aufsteiger bei Wettesingen/Breuna/Oberlistingen mit 5:2. Überragender Mann war Eyüp-Emre Akman, der gleich vier Treffer erzielte. Gegen den FSC Lohfelden dürfte die Aufgabe allerdings deutlich schwerer werden. Der FSC will in dieser Saison oben mitspielen, musste beim 0:4 gegen Schauenburg zuletzt aber einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Beide Mannschaften wollen deshalb beweisen, welches Gesicht in dieser frühen Saisonphase das verlässlichere ist.

Schauenburg empfängt die SGHU

Die SG Schauenburg gehört nach zwei Spieltagen zu den positiven Erscheinungen der jungen Saison. Auf das 3:1 gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen folgte ein bemerkenswertes 4:0 beim ambitionierten FSC Lohfelden. Mit sechs Punkten ist die Mannschaft von Florian Peter noch ohne Makel. Die SG Hombressen/Udenhausen reist dagegen mit gemischten Eindrücken an. Nach zwei Siegen zum Start kassierte das Team von Alfred Igel am Mittwoch beim 0:2 gegen Reinhardshagen die erste Niederlage. Gerade offensiv gelang der SGHU dabei zu wenig. In Schauenburg wartet nun die nächste anspruchsvolle Aufgabe.

Großalmerode fordert mehr Mut

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr FC Großalmerode Großalmerode TSV Rothwesten Rothwesten 15:00 PUSH

Beim Duell zwischen FC Großalmerode und TSV Rothwesten warten beide Mannschaften noch auf ihren ersten Saisonsieg. Großalmerode verlor seine beiden bisherigen Partien gegen Lohfelden und Hombressen/Udenhausen jeweils knapp, Rothwesten holte bislang nur beim wilden 5:5 gegen Reinhardshagen einen Punkt und kassierte in den beiden Begegnungen mit Sandershausen insgesamt elf Gegentore. FC-Trainer Thomas Bartel fordert deshalb vor allem gegenüber der HNA mehr Initiative von seiner Mannschaft. „Meine Mannschaft muss in den kommenden Begegnungen einfach mutiger agieren und mehr Zug nach vorn entwickeln.“ Gleichzeitig warnt er vor Rothwestens Offensivqualität. Emre Bicer und Dylan Demirsoy haben bereits jeweils drei Treffer erzielt. Bei Großalmerode fehlt Yanick Schwalm urlaubsbedingt, der Einsatz von Maikel Eberhardt ist wegen einer Oberschenkelverletzung fraglich. Nieste will den nächsten Heimsieg

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr Tuspo Nieste Tuspo Nieste TSV Wolfsanger TSV Wolfsang 15:00 PUSH

Aufsteiger TuSpo Nieste hat mit sechs Punkten aus drei Spielen einen starken Start hingelegt. Besonders der jüngste 5:2-Erfolg gegen Wilhelmshöhe dürfte Selbstvertrauen geben: Nach einem 0:2-Rückstand drehte Nieste die Partie innerhalb einer starken zweiten Hälfte vollständig. Gegen den TSV Wolfsanger wartet nun ein Gegner, der sich nach seinem 1:7-Debakel in Kaufungen rehabilitiert hat. Beim 5:2 gegen Wilhelmshöhe zeigte die Mannschaft von Manuel Maresca eine deutlich bessere Vorstellung. Das direkte Duell dürfte Aufschluss darüber geben, ob Nieste seinen starken Start bestätigen oder Wolfsanger den nächsten Schritt nach vorne machen kann.