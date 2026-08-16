 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Schauenburg bleibt makellos, Nieste setzt seinen Lauf fort

Die SG Schauenburg gewinnt auch ihr drittes Saisonspiel und zieht nach Punkten mit Spitzenreiter Sandershausen gleich. Aufsteiger Nieste steht bereits bei neun Zählern, während Wilhelmshöhe den ersten Sieg feiert.

von red · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Dirk Krug

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Gruppenliga Kassel 2
Schauenburg
TSV Wolfsang
Etr.Baunatal
Wettesingen/

Der dritte Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat das Feld an der Spitze weiter verdichtet. Neben Sandershausen steht nun auch die SG Schauenburg bei neun Punkten, während TuSpo Nieste nach dem dritten Sieg im vierten Spiel ebenfalls auf neun Zähler kommt. Dahinter haben sich Kaufungen, Eintracht Baunatal, Bosporus und Lohfelden mit jeweils sechs Punkten einsortiert.

Wilhelmshöhe beschenkt sich zum Jubiläum

Gestern, 14:30 Uhr
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
5
2
Abpfiff

Zum 120-jährigen Bestehen der Fußballabteilung gelang der TSG Wilhelmshöhe der erste Saisonsieg. Gegen Hertingshausen sorgten Phillip Lüer mit zwei Treffern und Yvo Holl für eine frühe 3:0-Führung. Der TSV kam durch Maximilian Kraushaar und Ismail Kurt noch einmal auf 2:3 heran, ehe Holl und der eingewechselte Anton Moawed den 5:2-Endstand herstellten. Hertingshausens Jan Kraus sah in der Schlussphase Gelb-Rot.

Lohfelden gewinnt in letzter Sekunde

Gestern, 18:00 Uhr
SV Türkgücü Kassel
SV Türkgücü KasselTürkgücü KS
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
2
3
Abpfiff

Der FSC Lohfelden hat beim SV Türkgücü Kassel einen späten 3:2-Erfolg gefeiert. Zweimal gingen die Gäste durch Abdelganie Zmiro und Can Karademir in Führung, zweimal antwortete Türkgücüs Serkan Aytemür. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte schließlich Nahom Ghebrekidus für die Entscheidung. Lohfelden reagierte damit auf das 0:4 gegen Schauenburg mit dem zweiten Saisonsieg. Einen zusätzlichen bitteren Beigeschmack hatte die Niederlage für Türkgücü durch die Verletzung von Imran Günes. Der Mittelfeldspieler zog sich eine Verletzung am Außenband zu und überdehnte zudem das Innenband.

Schauenburg dreht die Partie spät

Heute, 15:00 Uhr
SG Schauenburg
SG SchauenburgSchauenburg
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
2
1
Abpfiff

Die SG Hombressen/Udenhausen ging in Schauenburg zunächst in Führung. Tom Zimmermann traf fünf Minuten nach der Pause zum 1:0, doch die Antwort der Gastgeber ließ nur zwei Minuten auf sich warten: Luca Johannes Riehl stellte auf 1:1. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, erzielte Jan-Philip Schmidt in der 88. Minute den Siegtreffer. Schauenburg bleibt damit nach drei Spielen ohne Punktverlust.

Bicer rettet Rothwesten einen Punkt

Heute, 15:00 Uhr
FC Großalmerode
FC GroßalmerodeGroßalmerode
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
1
1
Abpfiff

Der FC Großalmerode war gegen Rothwesten lange auf dem Weg zum ersten Saisonsieg. Maik Hildebrandt brachte den Aufsteiger bereits in der sechsten Minute in Führung, die bis tief in die Schlussphase Bestand hatte. Erst in der 90. Minute verwandelte Emre Bicer einen Foulelfmeter zum 1:1. Für Großalmerode war es der erste Punkt der Saison, Rothwesten steht nach vier Spielen bei zwei Zählern.

Nieste gewinnt auch gegen Wolfsanger

Heute, 15:00 Uhr
Tuspo Nieste
Tuspo Nieste Tuspo Nieste
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
1
0
Abpfiff

Aufsteiger Nieste setzt seinen starken Saisonstart fort. Gegen den TSV Wolfsanger genügte ein früher Treffer von Spielertrainer Daniel Lauer, der bereits in der dritten Minute zum 1:0 traf. Danach verteidigten die Gastgeber ihre knappe Führung bis zum Schluss. Mit neun Punkten aus vier Spielen hat sich Nieste früh im oberen Tabellendrittel festgesetzt.

Kaufungen stoppt Bosporus

Heute, 15:00 Uhr
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
3
2
Abpfiff

Der SV Kaufungen 07 hat sich nach der Niederlage in Hertingshausen mit einem 3:2 gegen den bis dahin ungeschlagenen FC Bosporus Kassel zurückgemeldet. Tobias Boll brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung und traf nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Mohamad Jammal erneut. Ein Eigentor von Sascha Debrulle erhöhte auf 3:1, ehe Can Yilmaz kurz vor Schluss noch einmal verkürzte. Die große Chance auf einen früheren Anschlusstreffer vergab Bosporus, als Memduh Eryilmaz mit einem Foulelfmeter an Kaufungens Torhüter Jan Schulz scheiterte.

El Hammiri führt Baunatal zum Heimsieg

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
3
0
Abpfiff

Eintracht Baunatal setzte sich gegen die weiterhin punktlose SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen mit 3:0 durch. Dabei hätte Ilias El Hammiri die Großenritter bereits vor der Pause in Führung bringen können, scheiterte mit einem Foulelfmeter jedoch an Fabian Blätterbauer. Nach dem Seitenwechsel traf El Hammiri dann doppelt, ehe Spielertrainer Hendrik Bestmann in der Schlussminute den Endstand herstellte. WBO wartet nach drei Spielen weiterhin auf den ersten Punkt.