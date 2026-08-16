Schauenburg bleibt makellos, Nieste setzt seinen Lauf fort

Der dritte Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat das Feld an der Spitze weiter verdichtet. Neben Sandershausen steht nun auch die SG Schauenburg bei neun Punkten, während TuSpo Nieste nach dem dritten Sieg im vierten Spiel ebenfalls auf neun Zähler kommt. Dahinter haben sich Kaufungen, Eintracht Baunatal, Bosporus und Lohfelden mit jeweils sechs Punkten einsortiert.
Zum 120-jährigen Bestehen der Fußballabteilung gelang der TSG Wilhelmshöhe der erste Saisonsieg. Gegen Hertingshausen sorgten Phillip Lüer mit zwei Treffern und Yvo Holl für eine frühe 3:0-Führung. Der TSV kam durch Maximilian Kraushaar und Ismail Kurt noch einmal auf 2:3 heran, ehe Holl und der eingewechselte Anton Moawed den 5:2-Endstand herstellten. Hertingshausens Jan Kraus sah in der Schlussphase Gelb-Rot.
Der FSC Lohfelden hat beim SV Türkgücü Kassel einen späten 3:2-Erfolg gefeiert. Zweimal gingen die Gäste durch Abdelganie Zmiro und Can Karademir in Führung, zweimal antwortete Türkgücüs Serkan Aytemür. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte schließlich Nahom Ghebrekidus für die Entscheidung. Lohfelden reagierte damit auf das 0:4 gegen Schauenburg mit dem zweiten Saisonsieg. Einen zusätzlichen bitteren Beigeschmack hatte die Niederlage für Türkgücü durch die Verletzung von Imran Günes. Der Mittelfeldspieler zog sich eine Verletzung am Außenband zu und überdehnte zudem das Innenband.
Die SG Hombressen/Udenhausen ging in Schauenburg zunächst in Führung. Tom Zimmermann traf fünf Minuten nach der Pause zum 1:0, doch die Antwort der Gastgeber ließ nur zwei Minuten auf sich warten: Luca Johannes Riehl stellte auf 1:1. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, erzielte Jan-Philip Schmidt in der 88. Minute den Siegtreffer. Schauenburg bleibt damit nach drei Spielen ohne Punktverlust.
Der FC Großalmerode war gegen Rothwesten lange auf dem Weg zum ersten Saisonsieg. Maik Hildebrandt brachte den Aufsteiger bereits in der sechsten Minute in Führung, die bis tief in die Schlussphase Bestand hatte. Erst in der 90. Minute verwandelte Emre Bicer einen Foulelfmeter zum 1:1. Für Großalmerode war es der erste Punkt der Saison, Rothwesten steht nach vier Spielen bei zwei Zählern.
Aufsteiger Nieste setzt seinen starken Saisonstart fort. Gegen den TSV Wolfsanger genügte ein früher Treffer von Spielertrainer Daniel Lauer, der bereits in der dritten Minute zum 1:0 traf. Danach verteidigten die Gastgeber ihre knappe Führung bis zum Schluss. Mit neun Punkten aus vier Spielen hat sich Nieste früh im oberen Tabellendrittel festgesetzt.
Der SV Kaufungen 07 hat sich nach der Niederlage in Hertingshausen mit einem 3:2 gegen den bis dahin ungeschlagenen FC Bosporus Kassel zurückgemeldet. Tobias Boll brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung und traf nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Mohamad Jammal erneut. Ein Eigentor von Sascha Debrulle erhöhte auf 3:1, ehe Can Yilmaz kurz vor Schluss noch einmal verkürzte. Die große Chance auf einen früheren Anschlusstreffer vergab Bosporus, als Memduh Eryilmaz mit einem Foulelfmeter an Kaufungens Torhüter Jan Schulz scheiterte.
Eintracht Baunatal setzte sich gegen die weiterhin punktlose SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen mit 3:0 durch. Dabei hätte Ilias El Hammiri die Großenritter bereits vor der Pause in Führung bringen können, scheiterte mit einem Foulelfmeter jedoch an Fabian Blätterbauer. Nach dem Seitenwechsel traf El Hammiri dann doppelt, ehe Spielertrainer Hendrik Bestmann in der Schlussminute den Endstand herstellte. WBO wartet nach drei Spielen weiterhin auf den ersten Punkt.