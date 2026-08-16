Schauenburg bleibt makellos, Nieste setzt seinen Lauf fort

– Foto: Dirk Krug

Der dritte Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat das Feld an der Spitze weiter verdichtet. Neben Sandershausen steht nun auch die SG Schauenburg bei neun Punkten, während TuSpo Nieste nach dem dritten Sieg im vierten Spiel ebenfalls auf neun Zähler kommt. Dahinter haben sich Kaufungen, Eintracht Baunatal, Bosporus und Lohfelden mit jeweils sechs Punkten einsortiert.

Wilhelmshöhe beschenkt sich zum Jubiläum

Zum 120-jährigen Bestehen der Fußballabteilung gelang der TSG Wilhelmshöhe der erste Saisonsieg. Gegen Hertingshausen sorgten Phillip Lüer mit zwei Treffern und Yvo Holl für eine frühe 3:0-Führung. Der TSV kam durch Maximilian Kraushaar und Ismail Kurt noch einmal auf 2:3 heran, ehe Holl und der eingewechselte Anton Moawed den 5:2-Endstand herstellten. Hertingshausens Jan Kraus sah in der Schlussphase Gelb-Rot.

Lohfelden gewinnt in letzter Sekunde

Der FSC Lohfelden hat beim SV Türkgücü Kassel einen späten 3:2-Erfolg gefeiert. Zweimal gingen die Gäste durch Abdelganie Zmiro und Can Karademir in Führung, zweimal antwortete Türkgücüs Serkan Aytemür. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte schließlich Nahom Ghebrekidus für die Entscheidung. Lohfelden reagierte damit auf das 0:4 gegen Schauenburg mit dem zweiten Saisonsieg. Einen zusätzlichen bitteren Beigeschmack hatte die Niederlage für Türkgücü durch die Verletzung von Imran Günes. Der Mittelfeldspieler zog sich eine Verletzung am Außenband zu und überdehnte zudem das Innenband.

Schauenburg dreht die Partie spät

Die SG Hombressen/Udenhausen ging in Schauenburg zunächst in Führung. Tom Zimmermann traf fünf Minuten nach der Pause zum 1:0, doch die Antwort der Gastgeber ließ nur zwei Minuten auf sich warten: Luca Johannes Riehl stellte auf 1:1. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, erzielte Jan-Philip Schmidt in der 88. Minute den Siegtreffer. Schauenburg bleibt damit nach drei Spielen ohne Punktverlust.

Bicer rettet Rothwesten einen Punkt

Der FC Großalmerode war gegen Rothwesten lange auf dem Weg zum ersten Saisonsieg. Maik Hildebrandt brachte den Aufsteiger bereits in der sechsten Minute in Führung, die bis tief in die Schlussphase Bestand hatte. Erst in der 90. Minute verwandelte Emre Bicer einen Foulelfmeter zum 1:1. Für Großalmerode war es der erste Punkt der Saison, Rothwesten steht nach vier Spielen bei zwei Zählern. Nieste gewinnt auch gegen Wolfsanger

Aufsteiger Nieste setzt seinen starken Saisonstart fort. Gegen den TSV Wolfsanger genügte ein früher Treffer von Spielertrainer Daniel Lauer, der bereits in der dritten Minute zum 1:0 traf. Danach verteidigten die Gastgeber ihre knappe Führung bis zum Schluss. Mit neun Punkten aus vier Spielen hat sich Nieste früh im oberen Tabellendrittel festgesetzt.